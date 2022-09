I nonni sono una parte fondamentale di ogni famiglia. Sono un punto di riferimento, un aiuto, una spalla su cui contare in caso di difficoltà.

Come possiamo però ricambiare questo affetto? Una buona idea potrebbe essere quella di scegliere un bel regalo per la festa dei nonni che ogni anno si celebra il 2 Ottobre. Ecco quindi alcune idee da poter scegliere per renderli felici.

Regalargli un momento di relax

Una prima opzione potrebbe essere quella di regalare un momento di relax. Pensate ad esempio ad un viaggio oppure, per qualcosa di più contenuto, a una giornata di svago o comunque all’aria aperta.

Potreste quindi organizzare una giornata e magari regalargli dei biglietti per un museo, per una mostra oppure un ingresso alle terme.

Insomma un qualcosa che gli faccia passare una giornata diversa dal solito e in allegria o relax!

Scegliere un regalo che susciti un’emozione

La seconda opzione potrebbe essere quella di scegliere un regalo emozionante o che comunque lasci un ricordo.

Trovate diversi regali per i nonni in questo articolo dove si sottolinea proprio come i nonni non abbiano assolutamente bisogno di regali preziosi o costosi, ma apprezzino molto di più un regalo semplice ma che susciti un’emozione.

Rientrano in questa categoria ovviamente i regali personalizzati, i regali legati ad un ricordo o comunque tutti quei regali che siete sicuri riusciranno ad emozionare i vostri nonni.

Esprimergli il proprio affetto

La terza opzione è forse quella più sottovalutata in assoluto ma, allo stesso tempo, è quella che può regalare più soddisfazioni.

Stiamo parlando infatti di un regalo che esprima il proprio affetto.

Non serve pensare in grande, in molti casi sarà sufficiente un semplice biglietto d’auguri a cui magari allegare una bella lettera oppure una dedica.

Oppure, molto semplicemente, potreste pensare di regalare una rosa oppure un fiore, anche questo è un gesto simbolico che se accompagnato dalle giuste parole varrà sicuramente molto di più di qualsiasi altro regalo!