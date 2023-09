Una delle date più importanti nel corso dell’anno è il giorno del proprio compleanno. Un traguardo che merita di essere celebrato per festeggiare la propria crescita personale e i buoni propositi per il futuro. Il giorno del proprio compleanno offre inoltre l’occasione di rivedere i propri cari, amici e parenti talvolta lontani o troppo impegnati nella frenetica vita quotidiana.

Tra i compleanni più importanti ci sono il primo compleanno e i 18 anni che celebrano l’entrata nella vita adulta, la possibilità di votare, guidare ed essere legalmente indipendenti. Tra questi poi rientrano tutti i compimenti d’età con cifre tonde, ma tra questi un festeggiamento particolare lo meritano i 30 anni, i 50 anni ed i 100 anni. Tutte fase cruciali di vita che segnano il passaggio da uno stadio all’altro.

Come organizzare una festa di compleanno

Sembra una sciocchezza ma quando si è in procinto di organizzare il proprio compleanno ecco che si palesano mille dubbi e centinaia di perplessità. Dove farlo? Quante persone invitare? Meglio una festa a casa o un aperitivo in un locale? Amici stretti o festa allargata? Pertanto, meglio fare chiarezza. Per prima cosa è necessario stilare una lista degli invitati, così da potersi fare un’idea del numero delle persone previste. In secondo luogo, bisogna chiedersi quanto si è disposti a spendere per il proprio compleanno.

Chiariti questi due aspetti possono essere messe al vaglio alcune ipotesi. Se il budget è ristretto e gli invitati sono tanti, l’opzione più papabile è una pizzata tra amici in casa. Stesse esigenze di portafoglio ma numero di invitati inferiore, allora si può pensare a una festa fuori dalle mura domestiche. In questo caso, prima di prendere qualsiasi decisione possono essere chiesti diversi preventivi così da poter visionare diversi menù, locali e prezzi. Definiti i termini, qualsiasi sia il verdetto sulla location, si passa agli inviti. Per scongiurare assenze meglio un preavviso di qualche settimana, così da poter anche concordare il giorno esatto con tutti gli invitati se le presenze dovessero essere poche. Il consiglio, soprattutto se si ha una lunga lista di amici e parenti, è fare un primo sondaggio dando la disponibilità su 2 o 3 date papabili.

Rendere il compleanno memorabile

Passiamo ora a qualche idea per rendere il proprio compleanno memorabile. Un giorno importante merita di essere ricordato con piccoli regali da donare ai proprio ospiti come segno di ringraziamento. A tal proposito sono perfette le bomboniere per compleanni personalizzate con il numero degli anni e il nome del festeggiato o della festeggiata. Le bomboniere gastronomiche, come quelle contenenti olio di oliva, marmellata o miele, si prestano perfettamente alla finalità potendo decorare i vasetti contenenti i prodotti. Utili nella quotidianità, trattandosi di alimenti e condimenti che non possono mancare sulle proprie tavole, e comodi nel lungo tempo, potendo riutilizzare i contenitori più e più volte nel tempo.

La stessa bomboniera può essere collegata non solo al festeggiato, ma a un tema che caratterizzerà il compleanno stesso. Film, musica, epoche, storie, cartoni animati, sport. Qualsiasi sia la propria passione può essere trasformata nel filo conduttore del proprio compleanno. Ciò non solo per quanto riguarda l’allestimento della sala o il menù, ma anche in un dress code che dovrà essere preventivamente comunicato a tutti gli invitati.

Infine, non può mancare l’animazione. Ogni festa che si rispetti ha bisogno di un po’ di sano intrattenimento che possa divertire gli ospiti e farli interagire tra di loro. A seconda del budget di spesa possono essere ingaggiati professionisti del settore in grado di variare la serata con sketch comici, attività di gruppo e musica dal vivo. Per portafogli meno onerosi basterà anche solo della buona musica con possibilità di poter fare karaoke e qualche gioco di società per passare una serata insieme all’insegna del divertimento.