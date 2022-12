Impregnante opaco per legno

Coloro che possiedono mobili o elementi in legno sapranno che ci vuole la giusta manutenzione per tali accessori. Sia che si tratti di strutture in legno, serramenti, porte o portoni, come pure di elementi di arredo, di certo il legno richiede una certa cura per apparire sempre bello nel tempo. Questo perché, essendo un materiale naturale, assorbe l’umidità dell’ambiente circostante e i suoi pori si aprono a seconda della temperatura della stanza o del luogo ove è ubicato. Ecco perchè si deve sempre eseguire una costante manutenzione.

Per fare ciò al meglio ci si può dotare di un ottimo impregnante da legno, che non è una vernice bensì un trattamento che va a nutrire in profondità le fibre del legno.

Esiste sia l’impregnante da legno trasparente, che mantiene il colore del legno, come quello colorato, oppure impregnante opaco per legno, ovviamente nelle varie tonalità dei diversi tipi di legno.

Impregnante legno trasparente lucido

Per un effetto brillante possiamo utilizzare sul nostro legno un impregnante legno trasparente lucido che a differenza di quello opaco dona al legno nuova lucentezza.

Il legno, essendo un materiale naturale, assorbe il prodotto e rinasce, grazie al nutrimento donato da un impregnante.

Protettivo per legno trasparente

Il protettivo per legno trasparente di solito contiene impregnante e flatting insieme, per unire due funzionalità diverse e donare una maggiore protezione al nostro legno.

Se si deve fare manutenzione al legno esterno, servirà anche un fungicida e idrorepellente, in quanto in questo modo il legno sarà maggiormente protetto da parassiti, funghi e pioggia. Inoltre, sarà bene che sia anche resistente ai raggi UV e alle intemperie.

Impregnante per legno trasparente 5 litri

L’impregnante da legno trasparente è di certo un ottimo prodotto, che si può acquistare una sola volta e utilizzare su tutti i tipi di legno che abbiamo in casa. Infatti, non avendo nessuno colore, può adattarsi al meglio a ogni tipo di legno, e donerà quello splendore e quella bellezza che solo il legno può avere anche dopo tanto tempo.

Di solito conviene acquistare un barattolo di impregnante legno trasparente da 5 litri, cosicché possiamo dotarci della giusta quantità per passare tutti i mobili in legno e anche gli elementi esterni.

Bisogna comunque distinguere tra impregnante per interno e impregnante per esterno.

Impregnante trasparente per legno interno

L’ impregnante trasparente per legno interno è invece un prodotto adatto per trattare il legno da interni. Anch’esso deve essere curato a dovere, ma non serve che resista ai raggi UV o alle intemperie, dato che resterà sempre all’interno della nostra casa. Quindi basterà che l’impregnate trasparente protegga il legno e che prevenga il suo naturale ingrigimento dovuto al tempo e all’usura.

Impregnante legno trasparente spray

L’impregnante per legno trasparente spray è utile per passare il prodotto in modo semplice e veloce, senza fatica. Infatti, grazie al pratico getto spray si possono trattare i vari elementi lignei in un attimo.

Miglior impregnante per legno esterno trasparente

Il miglior impregnante per legno esterno trasparente dona lucentezza al legno, lo nutre e lo protegge.

È utile per trattare i mobili da esterno o quegli elementi in legno che restano all’esterno della nostra abitazione, come verande, terrazze, panche, staccionate e così via.

Se pensate che la vernice sia la stessa cosa, vi sbagliate. Infatti, la vernice o flatting consente di proteggere il legno e lasciare una pellicola sulla sua superficie, ma non va in profondità come fa invece l’impregnante.Infatti, l’impregnante a differenza della vernice non si sfoglia col passare del tempo, lasciando la superficie liscia e compatta.