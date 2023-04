La gommalacca è un prodotto naturale che si usa da secoli come rivestimento per il legno.

Come si usa la gommalacca per legno

Essa crea uno strato protettivo per tutti quegli elementi in legno come mobili, strumenti musicali e tanti altri ancora.

Si tratta in pratica di una specie di vernice trasparente che conferisce all’oggetto trattato un aspetto curato ed elegante, mettendo anche in risalto le venature del legno.

La gommalacca per trattare il legno va applicata alla superficie da trattare con pennello o con tampone, e si usa mescolata con alcool denaturato.

Insetto gommalacca

La gommalacca è un prodotto derivato dalla Kerria Lacca, un insetto della famiglia delle Cocciniglie, diffuso in tutto il continente sub-indiano.

Essa è quindi un polimero naturale, resinoso, ceroso, dalle proprietà plastiche, e viene secreto appunto dalla Kerria lacca, un emittero.

Le larve di questo insetto, dopo qualche giorno di vita, iniziano a secernere la lacca, sostanza che serve per creare attorno a loro una sorta di celletta durante la muta, periodo in cui diventano insetti adulti.

Gommalacca a pennello

La gommalacca a pennello si stende direttamente sulla superficie con un pennello, che va scelto in base al tipo di grandezza dell’elemento da trattare.

Ci sono diversi tipi di gommalacca, in particolare possiamo distinguere la gommalacca in scaglie, la gommalacca in polvere e la gommalacca pronta all’uso.

La gommalacca in scaglie è quella più comune, usata spesso dai restauratori di mobili. Le scaglie si devono disciogliere in alcool denaturato, e si crea così una vernice trasparente da applicare al legno.

La gommalacca in polvere invece è più utilizzata per creare delle vernici personalizzate.

Infatti viene miscelata con alcool ma anche con altri additivi, per realizzare un tipo di vernice adatta a progetti particolari.

Gommalacca pronta all’uso

Spesso in commercio si trovano confezioni di gommalacca pronta all’uso, quindi già miscelata con alcool e pronta per essere utilizzata subito.

La gommalacca per trattare il legno può venire applicata direttamente sul legno, ed è perfetta per dare un tocco di stile alle superfici di questo materiale, oltre che offrire una efficace protezione al legno.

La sua trasparenza permette di preservarne inoltre l’aspetto naturale, ed essendo una vernice è anche idrorepellente, quindi resistente all’acqua e all’umidità, ed è l’ideale anche per quegli oggetti che sono esposti alle intemperie.

Inoltre protegge il legno anche dalla luce solare e dal calore, e può essere facilmente riparata in caso di danneggiamenti o graffi.

Tuttavia può essere sensibile ad acidi e sostanze chimiche aggressive, quindi bisogna fare attenzione ad evitare che il legno trattato sia esposto a tali sostanze, altrimenti si potrebbe rovinare.

La gommalacca quindi è un’ottima scelta per la protezione e decorazione dei nostri elementi in legno, molto versatile e durevole nel tempo.

La possiamo trovare in vendita nei migliori negozi di articoli da casa e bricolage, o negli e commerce di prodotti per casette in legno e vernici.