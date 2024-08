La salvaguardia della salute del corpo è fondamentale per poter affrontare nel migliore dei modi, con la giusta energia e serenità, le varie sfide del quotidiano. Un aspetto che viene spesso trascurato quando si parla di benessere dell’organismo, nonostante la sua importante rilevanza, è l’alcalinità del corpo, ossia il livello di pH che si registra all’interno del sangue e dei tessuti. Ora, è bene puntualizzare che il pH è l’unità di misura dell’acidità o dell’alcalinità di una sostanza. Il pH oscilla su una scala che va da 0 a 14, in cui il numero 7 corrisponde al neutro. Nel corpo umano, raggiungere un livello di pH ottimale significa avere livelli che tendono verso l’alcalinità, intorno a 7.35 e 7.45.

In questi casi, si parla di equilibrio acido-base: un elemento cruciale per il funzionamento corretto delle cellule, per l’ossigenazione dei tessuti e per la regolazione delle funzioni metaboliche. Un corpo in stato di acidificazione, ossia con un pH inferiore ai livelli ottimali può riscontrare sintomi differenti, tra cui anche stanchezza, dolori muscolari e una maggiore predisposizione a contrarre malattie croniche. È per questo che si rivela fondamentale mantenere un pH equilibrato attraverso una serie di soluzioni con cui prevenire problematiche di sorta e garantirsi un benessere duraturo. Nelle prossime righe, andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su come alcalinizzare il corpo e sulle migliori opzioni per poterlo fare al meglio.

Come alcalinizzare il corpo

Come già precedentemente accennato, l’alcalinizzazione del corpo rappresenta un processo che mira a mantenere l’equilibrio del pH corporeo. Un elemento fondamentale per poter preservare la salute ed il benessere generale siccome un corpo alcalino è meno incline a sviluppare problematiche come patologie e infiammazioni. Raggiungere l’alcalinità è possibile coltivando uno stile di vita sano e facendo attenzione ad alcuni aspetti come un’alimentazione equilibrata. La dieta, infatti, gioca un ruolo cruciale nell’alcalinizzazione del corpo, visto che alcuni alimenti come frutta e verdura permettono di contrastare l’acidità, contribuendo a mantenere i livelli di equilibrio acido-base.

Non solo, oggi il mercato di riferimento offre diversi prodotti come integratori utili a supportare una dieta alcalina, tra cui possiamo citare magnesio, potassio e calcio. Questi prodotti aiutano a mantenere il pH del corpo in equilibrio, ma è bene consultare il proprio medico prima di scegliere il più adatto alle proprie esigenze, in modo da seguire un percorso mirato e potenzialmente efficiente. Tra le altre buone pratiche utili al pH corporeo troviamo l’attività fisica regolare, con gli esercizi aerobici come la corsa, il nuoto e il ciclismo con cui migliorare l’ossigenazione e favorire la circolazione del sangue. Oltre al movimento, gli esercizi di respirazione e lo yoga contribuiscono a rimuovere l’anidride carbonica in eccesso, favorendo un ambiente corporeo alcalino.

L’acqua alcalina ionizzata, un alleato per l’alcalinità: che cos’è, benefici e come scegliere uno ionizzatore

Quando si parla di acqua alcalina ionizzata si fa riferimento ad un tipo di acqua trattata con un pH superiore a 7. Si tratta di uno strumento molto utile per poter mantenere l’equilibrio acido-base dell’organismo, promuovendo il benessere del corpo. L’acqua alcalina ionizzata viene prodotta per elettrolisi, scomponendo l’acqua in componenti acidi e alcalini per mezzo di uno ionizzatore d’acqua.



Per chi è interessato a migliorare il proprio benessere tramite l’uso di acqua alcalina ionizzata, Meglio in Salute rappresenta un punto di riferimento in questo ambito. Questa azienda si distingue per la sua attenzione al benessere legato al pH dell’acqua e alla ionizzazione dell’acqua da bere, offrendo prodotti di alta qualità come ionizzatori e depuratori d’acqua ionizzata.

Sono diversi i benefici relativi al consumo di acqua alcalina ionizzata. Tra questi, troviamo sicuramente un miglioramento della digestione, visto che l’acqua alcalina contribuisce alla neutralizzazione dell’acidità nello stomaco, favorendo la digestione. Non solo, grazie all’idrogeno molecolare l’acqua alcalina ionizzata funge da antiossidante, combattendo i radicali liberi e riducendo lo stress ossidativo. L’acqua ionizzata favorisce l’assorbimento delle cellule e, come detto, supporta l’equilibrio acido base prevenendo l’eccessiva acidificazione del corpo.

La scelta di uno ionizzatore passa attraverso la considerazione di diversi fattori, tra cui anche una qualità dei filtri con cui poter rimuovere i contaminanti dell’acqua, una certa facilità d’uso ed una scarsa manutenzione richiesta, oltre alla possibilità di regolare il pH dell’acqua in modo da rispettare le proprie personali esigenze.

Conclusioni

Insomma, alla luce dei presupposti appare chiaro come il ripristino dell’equilibrio acido-base attraverso l’alcalinizzazione del corpo rappresenti un carattere fondamentale per la preservazione del benessere dell’organismo. Grazie a qualche accorgimento come una dieta equilibrata e a degli strumenti d’ausilio come l’acqua alcalina ionizzata, raggiungere l’equilibrio acido-base può essere più semplice di quanto si possa pensare.