Il settore delle caldaie si è caratterizzato, negli ultimi, anni, per un vero e proprio boom. Grazie agli incentivi messi in campo dal Governo (come, ad esempio, quelli legati al Bonus del 110% o quello dell’Ecobonus) e a una rinnovata attenzione nei confronti di tutti quegli strumenti che possono determinare un risparmio energetico, le vendite delle caldaie e degli accessori ad esse collegate sono aumentate in modo significativo.

Secondo il rapporto stilato dall’associazione di categoria Assotermica, ad esempio, nel 2022 sono state vendute 1,2 milioni di caldaie, ovvero quasi il 20% in più rispetto al 2021, anno che aveva già segnato un record per quanto riguarda l’acquisto di questo tipo di prodotto.

Dove trovare ricambi e accessori per la caldaia

Parallelamente alla vendita della singola caldaia si registra anche un forte interesse verso le componenti di ricambio. A tal riguardo, per trovare articoli di qualità è possibile rivolgersi a realtà specializzate nel settore come, per esempio, Desivero che propone ricambi per la manutenzione caldaia dei migliori marchi disponibili sul mercato.

Tra i brand disponibili figurano Immergas, Beretta, Baxi, Vaillant, Junkers e Ferrero; inoltre, grazie al team tecnico del portale, si avrà sempre a disposizione la possibilità di chiedere consiglio al servizio clienti sfruttando i diversi canali.

Per esempio, optando per il servizio via chat, sarà possibile dialogare con un operatore in tempo reale, il quale saprà fornire le informazioni richieste, utili per chiarire qualche dubbio, accertarsi che il prodotto che si intende acquistare faccia al caso proprio ed eventualmente indicare un’alternativa.

Affidandosi a Desivero, ogni prodotto messo nel carrello può essere acquistato scegliendo il metodo di pagamento più consono alle proprie esigenze. Basterà semplicemente registrarsi per inserire i propri dati, procedere ad indicare il luogo dove si desidera farsi spedire l’ordine ed eventualmente, al momento dell’acquisto, non dimenticarsi di scrivere nell’apposito spazio il codice promozionale a disposizione.

Una volta completato il pagamento, infine, Desivero si occuperà di inviare il prodotto scelto utilizzando la modalità di spedizione indicata dall’utente.

Ricambi e accessori: l’importanza della manutenzione per la caldaia

Per funzionare al meglio e garantire sempre ottime prestazioni in fatto di riscaldamento, oltre che consumi energetici ridotti, le caldaie a condensazione devono essere sottoposte a regolari manutenzioni e ad un’approfondita pulizia. Molto utili sono, per esempio, i cosiddetti kit salvacaldaia.

Questi set contengono tre prodotti estremamente utili per garantire l’efficienza del macchinario. Si tratta del dosatore di polifosfati, del neutralizzatore di condensa e del defangatore del filtro magnetico che assicurano la giusta protezione del circuito sanitario, del circuito di riscaldamento e di quello di scarico della condensa.

Gli utenti che dispongono di una caldaia a condensazione e i tecnici specializzati nell’installazione e nell’assistenza di questo tipo di prodotto, hanno l’esigenza di poter contare su un’ampia gamma di ricambi da poter utilizzare qualora servisse. Dai box da incasso, passando per le valvole, le sonde esterne, i kit di aspirazione e arrivando fino ai kit sdoppiatori, affidandosi ai migliori portali e-commerce sarà possibile disporre di un’ampia scelta di proposte usufruendo di un ottimo rapporto qualità-prezzo.