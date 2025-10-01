Negli ultimi anni OnlyFans è diventata il simbolo della creator economy, trasformando migliaia di profili social in vere e proprie imprese digitali. La piattaforma, nata nel 2016 a Londra, ha registrato nel 2024 oltre 10 miliardi di dollari in transazioni, con una crescita costante che secondo le stime potrebbe raggiungere i 30 miliardi entro il 2030. Numeri che raccontano un successo planetario, ma che nascondono anche una realtà meno evidente: la ricchezza è concentrata nelle mani di pochissimi creator.

Oggi su OnlyFans operano circa 5,3 milioni di creator, ma solo una piccola élite riesce a superare i 10.000 dollari al mese, mentre il 90% non arriva a 1.000 dollari. A dominare la scena sono figure diventate vere star internazionali, capaci di monetizzare milioni grazie a strategie mirate di marketing, community building e cross-promotion sui social.

In questo articolo analizzeremo chi sono le top creator OnlyFans del 2025, quanto guadagnano davvero e quali strategie hanno permesso loro di imporsi in un mercato così competitivo. Un’analisi utile non solo per comprendere la portata economica del fenomeno, ma anche per capire le sfide che attendono i nuovi aspiranti creator.

I numeri chiave della piattaforma

OnlyFans non è più una nicchia del web, ma una delle realtà più solide della creator economy. I dati aggiornati al 2025, elaborati da Creator Advisor a partire dai bilanci depositati da Fenix International Ltd. presso Companies House, mostrano un ecosistema in continua espansione: la piattaforma ospita circa 5,3 milioni di creator (+28% rispetto al 2023) e una base di oltre 400 milioni di fan account attivi nel 2024.

Sul fronte economico, la crescita è ancora più evidente. Nel solo 2024 sono stati processati oltre 10 miliardi di dollari in transazioni, contro i 6,63 miliardi dell’anno precedente. Le previsioni più accreditate stimano che entro il 2030 OnlyFans possa raggiungere i 30 miliardi di dollari di volume d’affari, consolidando il proprio primato tra le piattaforme di monetizzazione diretta dei contenuti.

Tuttavia, dietro questi numeri record si nasconde una forte polarizzazione. La maggior parte dei ricavi si concentra nelle mani di una ristretta élite: il top 1% dei creator guadagna più di 10.000 dollari al mese, catturando circa un terzo del fatturato complessivo. Al contrario, il 90% dei profili attivi non supera i 1.000 dollari mensili.

Questa sproporzione rende evidente come OnlyFans sia un mercato “a piramide”, dove pochissimi riescono a emergere mentre la maggioranza compete per visibilità in uno spazio sempre più affollato.

Sophie Rain: la regina di OnlyFans

Nel 2025 il nome più discusso di OnlyFans è senza dubbio quello di Sophie Rain, la creator che con quasi 2,9 milioni di dollari al mese guida la classifica mondiale dei guadagni. A soli vent’anni ha già accumulato oltre 50 milioni di dollari complessivi, confermandosi come il volto simbolo della nuova generazione di star nate dal web.

Il suo percorso è tanto rapido quanto sorprendente. Prima di approdare sulla piattaforma, Sophie lavorava come cameriera in un ristorante di provincia in Florida. La svolta arriva grazie a TikTok e Instagram, dove ha costruito un seguito virale sfruttando un’immagine volutamente controversa: da un lato si presenta come ragazza acqua e sapone, dichiaratamente vergine e di fede cristiana; dall’altro offre contenuti esclusivi e personalizzati a pagamento, avvicinandosi di fatto al lavoro digitale tipico dei moderni sex worker.

Questa strategia, unita a un uso sapiente del marketing sui social, le ha permesso di distinguersi in un panorama saturo e di trasformarsi in un caso mediatico. Nel 2023–2024 i suoi guadagni hanno toccato i 43,4 milioni annui, mentre nel 2025 le proiezioni indicano un fatturato annualizzato di oltre 35 milioni di dollari, con la possibilità concreta di superare quota 40 milioni già nel 2026.

Sophie Rain rappresenta al meglio il potere di OnlyFans di creare vere e proprie icone digitali, capaci di trasformare un’identità online in un business multimilionario e di ridefinire i confini del lavoro delle sex worker nell’era della creator economy.

Classifica Top 15 creator OnlyFans nel 2025

Se Sophie Rain domina incontrastata la classifica, non è l’unica a muovere cifre da capogiro. I dati disponibili per il 2025 mostrano che i 15 creator più pagati al mondo generano insieme circa 18,4 milioni di dollari ogni mese, pari a oltre 220 milioni di dollari l’anno.

Secondo le stime elaborate da Only Guider sulla base di fonti pubbliche e auto-dichiarazioni delle creator stesse, la classifica che segue riporta le 15 creator più pagate della piattaforma nel 2025, con i rispettivi guadagni su base mensile. I dati evidenziano una concentrazione estrema: poche star muovono cifre multimilionarie, mentre milioni di altre creator faticano a superare la soglia dei mille dollari.

Posizione Nome Guadagni Mensili (USD) 1 Sophie Rain 2.923.083 $ 2 Corinna Kopf 1.832.511 $ 3 Jameliz Benitez Smith 1.630.562 $ 4 Bhad Bhabie 1.305.685 $ 5 Belle Delphine 1.121.173 $ 6 Bryce Adams 1.021.092 $ 7 Liliana Jasmine 1.001.703 $ 8 Megan Barton-Hanson 995.543 $ 9 Amouranth 951.686 $ 10 Iggy Azalea 896.800 $ 11 Skylar Mae 871.362 $ 12 Amber Rose 845.268 $ 13 Bonnie Blue 776.460 $ 14 Natalie Monroe 653.980 $ 15 Jem Wolfie 650.937 $

Questa graduatoria evidenzia come OnlyFans abbia attratto non solo creator emergenti ma anche celebrità già affermate, come Corinna Kopf, Iggy Azalea e Amber Rose, che hanno saputo monetizzare il proprio seguito social. Allo stesso tempo, nomi meno noti al grande pubblico — da Bryce Adams a Skylar Mae — dimostrano che con la giusta strategia è possibile scalare posizioni fino ai vertici mondiali.

Guadagni reali: il divario tra top e base

Dietro le cifre astronomiche delle star di OnlyFans si nasconde una realtà molto diversa per la maggior parte dei creator. I dati stimati da Creator Advisor mostrano come la piattaforma sia caratterizzata da una distribuzione fortemente squilibrata dei ricavi.

Il top 1% dei creator (circa 53.000 profili) guadagna in media oltre 10.000 dollari al mese, trattenendo da solo circa un terzo dell’intero volume economico della piattaforma. Allargando lo sguardo al top 10%, la soglia scende a poco più di 1.000 dollari mensili, ma in questo gruppo si concentra oltre il 60% dei guadagni complessivi.

Per il restante 90% dei creator attivi, la situazione è ben diversa: la maggior parte non riesce a superare i 1.000 dollari al mese, e spesso i ricavi non coprono nemmeno le spese sostenute in termini di produzione di contenuti e promozione.

Questi numeri raccontano un modello “winner takes all”, in cui una ristretta élite accumula ricchezze multimilionarie mentre la stragrande maggioranza dei creator lotta per visibilità e sostenibilità economica. Un fenomeno comune a molte piattaforme digitali, ma che su OnlyFans appare particolarmente accentuato.

Conclusioni

OnlyFans si conferma nel 2025 come una delle piattaforme più potenti della creator economy, capace di generare volumi record e trasformare pochi profili in autentiche imprese multimilionarie. Figure come Sophie Rain, Corinna Kopf o Belle Delphine rappresentano la nuova élite digitale, in grado di spostare milioni di dollari ogni mese grazie a strategie di marketing sofisticate e a un uso sapiente della propria immagine pubblica.

Ma al di là delle storie di successo, i dati mostrano chiaramente una realtà polarizzata: il top 1% dei creator concentra su di sé la gran parte dei ricavi, mentre la maggioranza fatica a emergere in un mercato sempre più saturo e competitivo. Per molti aspiranti creator, OnlyFans non rappresenta ancora una fonte stabile di reddito, ma piuttosto una sfida complessa che richiede competenze, investimenti e un approccio professionale.

Il futuro della piattaforma dipenderà dalla sua capacità di bilanciare questa disuguaglianza strutturale, offrendo opportunità reali anche a chi non appartiene all’élite. Una cosa però è certa: OnlyFans continuerà a ridefinire il concetto di intrattenimento digitale, confermandosi come terreno privilegiato per capire le dinamiche — e le contraddizioni — della nuova economia dei creator.