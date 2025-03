Barriere di contenimento per gestire perdite di liquidi pericolosi in aree ad alto traffico

La gestione di liquidi pericolosi in aree industriali ad alto traffico rappresenta una sfida complessa, in cui sicurezza e conformità normativa giocano un ruolo fondamentale. Il rischio di sversamenti accidentali può compromettere non solo la protezione degli operatori e delle strutture, ma anche la conformità alle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Per arginare questi rischi, le barriere di contenimento Serpac offrono una soluzione innovativa per proteggere efficacemente aree di stoccaggio, magazzini e zone logistiche da potenziali sversamenti.

Questi sistemi, installabili sia in ambienti interni, sia esterni, garantiscono una protezione efficace ed elevata contro gli sversamenti accidentali di liquidi pericolosi senza compromettere l’operatività delle aree produttive.

Due soluzioni specifiche per ogni esigenza

Le barriere di contenimento Build-A-Berm di Serpac , sono disponibili in due versioni, ciascuna progettata per esigenze specifiche.

Per le aree con traffico pedonale frequente, le barriere calpestabili Build-A-Berm rappresentano una soluzione ottimale. Queste strutture flessibili possono essere facilmente personalizzate tagliando e assemblando i componenti secondo necessità, con quattro diverse altezze disponibili. Il sistema include angolari e terminali a parete per creare perimetri completi e sigillati, garantendo la massima versatilità nelle configurazioni.

Per zone che richiedono il passaggio di veicoli, le barriere Drive-Over Build-A-Berm offrono una soluzione che combina resistenza e flessibilità. Grazie a un innovativo nucleo in schiuma e un rivestimento in vinile, queste barriere si comprimono fino a 6 mm durante il transito dei veicoli, per poi ripristinare automaticamente la loro forma originale. Il sistema di montaggio con strisce pre-forate in alluminio e ancoraggi in acciaio assicura un fissaggio stabile su qualsiasi superficie, mentre gli angoli a 90° garantiscono una tenuta ermetica per un contenimento professionale e affidabile.

Prevenzione e sicurezza

La presenza di queste barriere nelle aree critiche è una misura essenziale per la prevenzione di incidenti e il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative. La capacità di confinare eventuali perdite consente di limitare la diffusione di sostanze pericolose, riducendo il rischio di contaminazione e facilitando le operazioni di bonifica.

Questi sistemi si integrano perfettamente con altri dispositivi di protezione e possono essere utilizzati in combinazione con assorbitori tecnici quali tamponi, panni, salsicciotti, per un controllo a 360° degli sversamenti, creando così un sistema di protezione completo e affidabile.

La scelta delle barriere di contenimento Serpac rappresenta un investimento che garantisce il massimo livello di sicurezza negli ambienti di produzione e logistica. Oltre a prevenire incidenti e ridurre il rischio di sanzioni, questi sistemi migliorano l’efficienza operativa, garantendo protezione completa e duratura per le vostre aree di lavoro.

Serpac, con la sua esperienza nel settore della sicurezza e dell’assorbimento di liquidi, fornisce soluzioni avanzate progettate per rispondere agli standard più elevati in termini di protezione e conformità normativa. Un investimento nella sicurezza, oltre a tutelare il personale e le infrastrutture, contribuisce a garantire la continuità operativa e il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro.