C’è ancora domani: il passato che racconta il presente

Il significato di C’è ancora domani va oltre la sua trama: il film di Paola Cortellesi usa il passato per illuminare il presente, trasformando una storia ambientata nel dopoguerra in una riflessione ancora attualissima sulla violenza, sui diritti e sulla dignità. Il significato del film emerge anche dalla capacità di affrontare questioni contemporanee attraverso uno sguardo storico rigoroso e sensibile. In questo articolo analizziamo perché quest’opera continua a risuonare oggi e come sia riuscita a diventare un vero fenomeno culturale oltre che cinematografico.

C’è ancora domani si è imposto come uno dei film più sorprendenti e partecipati degli ultimi anni, capace di unire pubblico, critica e dibattito sociale. La sua forza non deriva soltanto dalla qualità narrativa, ma dal modo in cui ci riporta a un’epoca lontana che, osservata da vicino, riflette molte dinamiche del nostro presente. Ambientata nella Roma del dopoguerra, la storia attraversa quell’ “allora” per mettere in luce un “oggi” che non ha ancora superato alcuni meccanismi di controllo, silenzio e disuguaglianza. È in questa continuità, tanto scomoda quanto necessaria da riconoscere, che si colloca il suo valore contemporaneo.

Un dramma domestico che riflette un Paese

Al centro del film c’è Delia, una donna intrappolata in un matrimonio fatto di abusi normalizzati e violenze nascoste nella ritualità quotidiana. La regia mescola due registri apparentemente opposti: un’impronta neorealistica affiancata a un tono che richiama la commedia all’italiana. È in questa tensione che si sancisce un perfetto equilibrio, fatto di temi fortissimi smorzati da una calibrata leggerezza. Tuttavia, il vero significato di C’è ancora domani emerge dalle dinamiche familiari presentate.

La Cortellesi riesce a mascherare la durezza degli abusi, in primis grazie alla fotografia in bianco e nero e, in secondo luogo, con accorgimenti registici: movimenti coreografici che rendono astratta la violenza, la porta di casa che si chiude per non far assistere il pubblico, e la finestra che oscura la scena alle vicine. Questa durezza si capovolge quando la leggerezza incontra personaggi sospesi tra realtà e immaginazione, come l’amica Marisa. Ma c’è un altro elemento che rende il film interessante: lo sguardo quasi antropologico con cui Paola Cortellesi ci fa rivivere tradizioni ormai in disuso e altrettante “quotidianità” del tempo. Tra queste, il lutto che diventa pretesto per portare le condoglianze e prendere il caffè, o il mestiere ormai scomparso dell’aggiusta-ombrelli.

Il 2 e 3 giugno 1946 come soglia

La scelta di ambientare la storia nel 1946 non è casuale. È l’anno in cui le donne italiane votarono per la prima volta, un passaggio che segna non solo la nascita della Repubblica, ma anche l’ingresso di metà della popolazione nello spazio pubblico della decisione.

Il film non utilizza questa data come un semplice sfondo storico: la lascia agire come una linea sotterranea, una promessa di trasformazione che attraversa l’intera vicenda. La democrazia, suggerisce Cortellesi, non nasce in un giorno. Richiede tempo, discussione, conflitto, e soprattutto il riconoscimento della dignità individuale, che è un aspetto centrale del significato di C’è ancora domani.

La lettera: un oggetto che cambia tutto

La lettera che Delia custodisce per gran parte del film è uno dei dispositivi narrativi più efficaci dell’opera. È un oggetto fragile, carico di attese, che all’interno della casa rompe un equilibrio marcio. Per Ivano, il marito, rappresenta una minaccia al controllo domestico. Per Delia, una possibilità.

Quando la lettera rivela finalmente il suo contenuto, spiazza: non è un gesto romantico, non è una fuga d’amore. È un atto politico. È Delia che decide di orientare la propria vita, e quella della figlia Marcella, in direzione opposta alla ripetizione automatica del passato. Non è eroismo spettacolare: è autodeterminazione quotidiana, silenziosa, ma irreversibile.

Così, la scheda elettorale dell’ultima sequenza assume un valore quasi rituale. Non è un semplice oggetto di scena: è la materializzazione di un diritto, il passaggio da suddita a cittadina. È un gesto minimo, ma capace di aprire un domani diverso. Questo sottolinea ulteriormente il significato di C’è ancora domani nel contesto culturale attuale.

Un successo che ha generato conversazione, ma non ancora cambiamento

L’impatto del film è stato immediato. Nel 2023 le sale si sono riempite ben oltre le previsioni, e la sua messa in onda su Rai1 il 25 novembre 2025 (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) ne ha confermato la centralità culturale.

Eppure, il successo emotivo non ha automaticamente generato cambiamento. Il pubblico ha visto la storia, l’ha commentata, l’ha condivisa sui social, ma non ha saputo trasformare quell’onda emotiva in responsabilità concreta. Ha visto la violenza del dopoguerra, ma non quella di oggi; ha celebrato Delia, ma non ha trasformato l’ammirazione in azione. La partecipazione è stata affettiva più che civile: questo è il cuore della spettocoralizzazione.

Un film non può cambiare un Paese da solo, ma può riattivare l’immaginario, ricordarci ciò che rischiamo di dare per scontato. Sta a noi trasformare l’emozione in gesto: un voto, una presa di posizione, un rifiuto della rassegnazione.

Dall’emozione al gesto

C’è ancora domani ci ricorda che la democrazia non procede da sola: ha bisogno di partecipazione, di voce, di scelte. La storia di Delia e della sua scheda elettorale parla anche di noi: di come viviamo i diritti conquistati da chi ci ha preceduto e di ciò che facciamo, o non facciamo, per difenderli.

Solo trasformando applausi e commozione in consapevolezza e azione, potremo sperare in un domani reale, concreto, collettivo. La lezione del film non è solo nella storia di Delia, ma nella capacità del pubblico di non fermarsi al gesto simbolico e di diventare, finalmente, parte del cambiamento.

Catia Somma