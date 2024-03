Una manifestazione fieristica è un evento strategico che permette di stabilire, in maniera impeccabile, un primo contatto con un pubblico molto esteso e di creare, a seguito di esso, delle forti interazioni tali da incrementare fiducia e credibilità per l’azienda. È un rilevante biglietto da visita con cui presentiamo al mondo il nostro brand. Per questo motivo, investire in uno stand ben progettato e con un allestimento adeguato per le proprie fiere e per i propri eventi, è un indispensabile strumento chiave e di forte impatto per comunicazione e marketing.

Uno stand espositivo di successo offre la possibilità di focalizzarci sulle azioni di new business, come attirare l’attenzione di nuovi potenziali clienti e costruire relazioni di valore con quelli già esistenti.

Sono molteplici le sfaccettature degli allestimenti fieristici per cui è fondamentale definire qual è l’obiettivo finale che si desidera raggiungere e la personalizzazione di tutti gli elementi comunicativi, per questo è necessario affidarsi ad un team di professionisti che, con precisione e creatività, si impegnano nella ricerca delle migliori soluzioni per un’ottima riuscita dell’evento.

Possono essere realizzati tanti prodotti e supporti per il tuo evento, tutti totalmente personalizzabili. Ad esempio:

Lightbox

Rollup

Stand

Bandiere Pubblicitarie

Lightbox

I pannelli lightbox, noti anche come pannelli retroilluminati, sono degli espositori a pannello che permettono una comunicazione visiva molto originale e di forte impatto capace di sorprendere e attrarre il focus della clientela, richiamandola al tuo punto vendita.

Stiamo parlando di una soluzione innovativa e all’avanguardia, un catalizzatore dell’attenzione che consente di dare forma ad ogni idea e di rispondere a svariate necessità comunicative grazie alla tecnologia di stampa ad alta definizione, unita alla luminosità radiosa dei LED.

Rendere unico in questo modo il proprio marchio, è una strategia fondamentale per coinvolgere il pubblico in modo attuale e moderno.

Rollup

I rollup, chiamati comunemente espositori avvolgibili, sono un ottimo metodo per veicolare messaggi pubblicitari e promozionali all’interno di fiere, mostre, eventi e esposizioni.

Essi sono composti da un supporto in alluminio, progettato e costruito per assicurare la massima resistenza nel tempo, su cui è montato un banner stampato generalmente in PVC, disponibile in varie dimensioni.

Grazie alla presenza di questo supporto, che riavvolge completamente il rotolo di materiale stampato, è possibile trasportarlo e ricollocarlo ovunque con estrema semplicità, evitando qualsiasi danno alla superficie stampata.

Bandiere pubblicitarie

Le bandiere a vela, a coltello o quelle a goccia sono espositori molto ricercati nel settore pubblicitario che possono essere personalizzati, con immagini e dettagli ad alta risoluzione, in base alle proprie esigenze.

Sono perfetti per l’allestimento di molti eventi e manifestazioni sia all’interno che all’esterno, in quanto prodotti professionali di altissima qualità e forte resistenza agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo.

Questo potente strumento, leggero e facile da trasportare, è adatto per portare la tua pubblicità ovunque.

Conclusioni

Negli ultimi anni, l’organizzazione di un evento, in tutte le sue molteplici varianti, è diventato una leva importantissima, uno strumento promozionale di grande impatto per un’azienda che, se pianificato in tempo e con le giuste attenzioni, può rappresentare il più proficuo investimento in termini di marketing e comunicazione.

L’allestimento di un evento è un’opportunità unica per migliorare e valorizzare alcuni elementi dell’attività, raccogliere informazioni e aumentare contatti con potenziali clienti e fornitori, rimanendo così costantemente aggiornato sul mercato.

Una partecipazione “improvvisata” e non pianificata con estrema professionalità, può portare a scarsi risultati, al di sotto delle reali potenzialità dell’attività.

Inoltre sfruttare la possibilità di immagini ad alta risoluzione con uno shooting personalizzato in una sala pose, può essere un ulteriore elemento di miglioramento di tutta l’identità grafica e visiva di un brand.

Non perdere l’opportunità di distinguerti dai tuoi competitor, sfrutta al meglio ogni evento con un allestimento fieristico dedicato e fatto su misura per te rivolgendoti a professionisti ed esperti del settore.