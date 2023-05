I liquidi americani per sigarette elettroniche sono tra i più intensi del mondo, elementi apprezzati soprattutto per il cloud chasing ma anche per il flavor chasing. Un carattere forte e deciso è ciò che li contraddistingue e che li ha reso tanto amati!

I cosiddetti liquidi americani difatti sono quelli espressamente indicati per il cloud chasing (ovvero il tiro di polmone), tendenzialmente risultano molto consistenti a livello di sapore e di glicerina vegetale. Si tratta di liquidi scomposti conosciuti per una ampia varietà di gusti, in genere molto dolci o tabaccosi.

Non a tutti piacciono gli e-liquid americani proprio per via del loro carattere forte che non passa inosservato: o li si ama, o li si odia!

Quali caratteristiche hanno gli aromi americani?

Anche se non sono particolarmente elaborati, gli aromi americani hanno delle vistose caratteristiche che li distinguono dai loro omologhi europei a livello di composizione. In particolare, risultato effettivamente molto vischiosi, per cui invogliano particolarmente gli appassionati di tiro di polmone.

I liquidi USA hanno una forte prevalenza di glicerina vegetale e contengono diacetile, un derivato alcolico della birra applicato in ambito gastronomico. Si tratta di un elemento che accresce il sapore dolce e burroso dei liquidi, ma non è consentito in Unione Europea dal 2016 come additivo ai prodotti contenenti tabacco.

I liquidi dolci hanno un’anima zuccherina particolarmente intensa, mentre quelli tabaccosi rilasciano un consistente retrogusto di tabacco che non va via molto facilmente. Questi gusti in effetti sono tra i più apprezzati dagli americani: le sensazioni forti sono molto ambite e le fragranze all’insegna del tabacco e dello zucchero sono molto ricercate oltreoceano.

Rispetto alle varianti europee tuttavia la profondità di gusto non è molto elaborata: hanno invece un carattere forte e improntato sull’aroma.

I liquidi americani sono molto indicati per i neofiti dello svapo e per coloro che amano cimentarsi nel flavour chasing, ovvero quelle tecniche attuate per percepire al massimo gusti e fragranze. Per raggiungere un buon livello di cremosità, sia in quanto a fumo che nella sensazione di aromi, presentano spesso al loro interno una percentuale di diacetile, un derivato di alcuni tipi di processi di fermentazione che conferiscono gusto e consistenza burrosa.

Per quanto riguarda la consistenza, nessuno si può lamentare dei liquidi USA! Il fumo denso e cremoso che sviluppano restituisce una eccellente esperienza aromatica decisamente intensa, addirittura più di quella a cui i vaper europei sono abituati. Una volta superato lo scoglio della differenza di sensazioni, questo standard può diventare un must, sia per coloro che apprezzano gli aromi intensi con il flavour chasing che per chi si diverte a produrre consistenti nuove di vapore.

La composizione dei liquidi americani

I liquidi americani si contraddistinguono per una forte presenza al loro interno di glicerina vegetale, in quanto la glicerina permette di generare consistenti nuvole di vapore, che danno il senso alle competizioni di cloud chasing. Quindi il glicole, che ha la sua ragione d’essere nel veicolare i sapori, non è altrettanto utile nel caso di aromi già di loro pregni di aromi molto intensi.

I vaper americani sono attaccati alle sensazioni della sigaretta tradizionale, perciò trovano appagante il denso fumo cremoso rilasciato per via del glicerolo.

Inoltre questi liquidi hanno spesso un’alta concentrazione di nicotina, che li rende molto diffusi specialmente in quei Paesi dove vigono leggi più indulgenti in merito a questa sostanza.

I migliori liquidi americani da conoscere

I liquidi USA prodotti da Dreamods sono sicuramente in cima alla categoria degli e-liquid più apprezzati da chi si intende di svapo. Possiamo immergerci nelle note dolci dei sapori di crostata, zucchero a velo, caramello salato, ciambella glassata, qualsiasi dolce che tu abbia mai desiderato assaggiare, senza osare farlo per via delle calorie!

I liquidi cremosi scomposti Too Puft sono tra i più famosi liquidi americani del brand: biscotti, crackers, cioccolato, marshmallow, cannella sono tra i gusti più ammalianti messi a disposizione che inondano i vaper di una cascata di sensazioni.

Capella Flavors è uno dei marchi di aromi USA più celebri, che in fatto di intensità e qualità non è secondo a nessuno. Tali liquidi impiegano materie prime naturali eccellenti e non fanno uso di dolcificanti o conservanti artificiali. Infatti, il rinomato dolce intenso che sprigiona la svapata è frutto della sola quantità di aroma che si decide di impiegare. Sono molto apprezzati per i gusti fruttati, ma non sono disdegnati nemmeno quelli alle noci Pecan o al burro di arachidi.

I liquidi Charlie’s Chalk Dust hanno un’apprezzabile anima tabaccosa così come pregevoli combinazioni fruttate (melone, kiwi, menta, fragola…), che li ha resi molto famosi anche nel vecchio continente.

Un altra celebre casa di produzione di liquidi americani è Rope Cut: il suo nome deriva dalla tecnica del taglio a corda, una lunga treccia di foglie essiccate, applicata per la lavorazione dei tabaccosi. Si tratta di aromi che eccellono dal punto di vista della qualità di lavorazione e delle materie prime impiegate, scelte e amalgamate in maniera equilibrata.

I Ripe Vapes sono liquidi di alta qualità tra i quali possiamo gustare le varietà caffè, caramello, limone, mirtilli, mela, banana, mango e tanti altri ancora. Aromi USA di primo piano nel panorama internazionale, che si contraddistinguono per un sapore marcato e una vaporizzazione decisamente perfetta.

The MilkMan è un brand che si è affermato negli ultimi anni anche da noi. Presenta una serie di aromi cremosi che richiamano alla mente il gusto zuccherino di biscotti, creme al cioccolato e gli invoglianti dessert che fanno il loro figurone a tavola!

I liquidi Halo si distinguono per una notevole attenzione ai dettagli e una grande attenzione per la sicurezza nella produzione, che si ripercuote sulla qualità del prodotto finale. Aromi ben bilanciati e dal sapore autentico, dagli ingredienti 100% made in USA che ne hanno determinato il successo a livello mondiale.