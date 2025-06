La scomparsa dei tre custodi del faro delle Isole Flannan, avvenuta nel dicembre del 1900, rimane uno dei più grandi misteri marittimi della storia britannica. Un enigma avvolto dal silenzio dell’oceano e da una serie di indizi inquietanti che hanno lasciato gli investigatori e gli storici con più domande che risposte.

Le Isole Flannan

Le Isole Flannan, un piccolo arcipelago al largo delle coste scozzesi, sono note per la loro bellezza selvaggia e il loro isolamento. Il faro, costruito per guidare le imbarcazioni lontano dalle acque pericolose, era operativo dal 1899. La manutenzione della struttura era affidata a tre guardiani: James Ducat, Thomas Marshall e Donald McArthur, con un quarto uomo a rotazione per turni di riposo sulla terraferma.

L’isola principale, Eilean Mòr, era disabitata prima della costruzione del faro. Si raccontava che i pescatori evitassero di sbarcare, convinti che fosse un luogo infestato da presenze soprannaturali. Il faro stesso rappresentava una sfida ingegneristica: costruito su scogliere alte e battute dal vento, il sito era esposto a condizioni meteorologiche estreme.

Il faro. Fonte: Wikimedia Commons.

La scoperta del faro vuoto

Il 26 dicembre 1900, la nave rifornitrice Hesperus arrivò al faro per il consueto cambio di turno. Tuttavia, nessuno dei custodi si presentò sulla banchina per accogliere l’equipaggio. Dopo aver suonato la sirena e sparato razzi di segnalazione senza ottenere risposta, il capitano Harvey ordinò a Joseph Moore, un marinaio, di sbarcare e ispezionare il faro.

Ciò che Moore trovò fu sconcertante: il faro era perfettamente in ordine, ma non c’era traccia dei tre uomini. Le porte erano chiuse a chiave dall’interno, il tavolo apparecchiato per un pasto mai consumato e un’unica sedia rovesciata. Il registro del faro riportava eventi insoliti nei giorni precedenti: forti tempeste, vento ululante e un’atmosfera di crescente paura tra i custodi.

Uno degli aspetti più misteriosi riguardava le giacche impermeabili: due delle tre erano state prelevate, suggerendo che due custodi fossero usciti lasciando il terzo da solo. Tuttavia, era contro le regole del servizio: almeno un uomo doveva sempre rimanere all’interno del faro.

Ipotesi e teorie

L’indagine ufficiale stabilì che gli uomini furono probabilmente travolti da un’onda anomala mentre tentavano di assicurare le attrezzature all’esterno. Tuttavia, questa spiegazione non convince tutti. Tra le ipotesi più discusse emergono:

Fenomeni paranormali : alcuni suggeriscono l’intervento di forze sovrannaturali, citando leggende locali su spiriti e creature marine misteriose.

: alcuni suggeriscono l’intervento di forze sovrannaturali, citando leggende locali su spiriti e creature marine misteriose. Omicidio o follia collettiva : alcuni studiosi ipotizzano che uno dei guardiani abbia perso la ragione, uccidendo i colleghi prima di suicidarsi.

: alcuni studiosi ipotizzano che uno dei guardiani abbia perso la ragione, uccidendo i colleghi prima di suicidarsi. Un attacco esterno : c’è chi sostiene che i guardiani possano essere stati vittime di pirati o di un’imbarcazione sconosciuta.

: c’è chi sostiene che i guardiani possano essere stati vittime di pirati o di un’imbarcazione sconosciuta. Un’onda anomala: il faro si trovava su scogliere alte oltre 60 metri, ma le tempeste atlantiche possono generare onde gigantesche capaci di spazzare via qualsiasi cosa.

Le Isole Flannan. Fonte: Wikimedia Commons.

Le indagini

Nonostante l’inchiesta ufficiale, molte domande restano senza risposta. Non furono trovati corpi, né segni evidenti di una lotta o tentativi di fuga. I registri del faro riportavano dettagli preoccupanti: il 12 dicembre, Marshall scrisse di una tempesta violenta, del suo terrore e delle preghiere degli uomini, cosa insolita per marinai esperti. Tuttavia, nessuna tempesta venne registrata nei dintorni in quei giorni.

La Northern Lighthouse Board condusse un’indagine approfondita, ma non poté fornire prove definitive su quanto accaduto. Negli anni successivi, diversi visitatori del faro affermarono di sentire voci nel vento, sussurri di uomini che chiamavano i loro nomi.

Il faro delle isole Flannan, un mistero ancora aperto

A più di un secolo dalla scomparsa, il mistero del faro delle Isole Flannan continua a suscitare fascino e speculazioni. Documentari, libri e film hanno cercato di dare una risposta definitiva a ciò che è accaduto, ma la verità rimane sepolta nelle onde impetuose dell’Atlantico. Forse, il segreto dei custodi del faro è destinato a rimanere per sempre un enigma senza soluzione, un’ombra sfuggente nel cuore della storia marittima.

Gianluca De Santis