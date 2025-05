Nascosto tra le pagine di un antico codice manoscritto, il manoscritto di Voynich rimane uno dei più grandi misteri della crittografia e della storia della letteratura. Tra teorie affascinanti, tentativi di decifrazione e interrogativi senza risposta, questo manoscritto continua a intrigare studiosi, crittografi e appassionati di enigmi.

Un codice indecifrabile scoperto per caso

Il manoscritto di Voynich prende il nome da Wilfrid Voynich, un antiquario e libraio lituano che nel 1912 lo acquistò da un collegio gesuita vicino a Roma. Il volume, composto da 240 pagine riccamente illustrate, sembrava contenere un codice segreto mai decifrato. Scritto in un alfabeto sconosciuto, il manoscritto ha attirato l’attenzione di linguisti, crittografi e storici che da più di un secolo cercano di svelarne i misteri.

L’acquisto di Voynich segnò l’inizio dell’enigma moderno, ma la storia del manoscritto inizia molto prima. Alcuni documenti storici suggeriscono che appartenesse all’imperatore Rodolfo II di Boemia, che lo avrebbe acquistato nel XVI secolo per una cifra considerevole, convinto che fosse un’opera del famoso scienziato e mago Ruggero Bacone. Tuttavia, non vi sono prove definitive su questa attribuzione. Dopo essere passato di mano in mano tra studiosi e collezionisti, il manoscritto finì nel collegio gesuita romano da cui Voynich lo recuperò.

Una pagina del Manoscritto. Fonte: Wikimedia Commons.

Il manoscritto di Voynich, un’opera unica nel suo genere

Il manoscritto è realizzato su pergamena di alta qualità e include numerose illustrazioni di piante sconosciute, figure umane, diagrammi astronomici e simboli alchemici. La sua lingua, apparentemente incomprensibile, presenta una struttura che suggerisce una grammatica coerente, ma nessun esperto è riuscito a tradurla. Alcuni hanno ipotizzato che si tratti di un codice cifrato, mentre altri credono possa essere una lingua artificiale creata per scopi sconosciuti.

Ipotesi sulla sua origine

Le analisi al radiocarbonio hanno datato il manoscritto tra il 1404 e il 1438, collocandolo nel tardo Medioevo. Nonostante ciò, l’autore e lo scopo del libro rimangono avvolti nel mistero. Tra le ipotesi più discusse troviamo:

Un trattato scientifico medievale: Alcuni studiosi ritengono che il manoscritto sia una sorta di enciclopedia scientifica dell’epoca, realizzata da un medico o da un alchimista. Un’opera esoterica: Le illustrazioni suggeriscono elementi astrologici e alchemici, portando alcuni a credere che il testo contenga conoscenze occulte o mistiche. Un’elaborata truffa: Secondo alcuni, il manoscritto potrebbe essere stato creato nel XV secolo come un falso, magari per ingannare un nobile dell’epoca e vendere un’opera apparentemente unica e preziosa. Un linguaggio segreto: Alcuni crittografi sostengono che il manoscritto sia scritto in un codice cifrato volutamente complesso per proteggere informazioni riservate. Un’opera senza significato: Altri esperti ipotizzano che il manoscritto sia semplicemente un insieme di caratteri casuali, realizzati senza un vero contenuto. Un’enciclopedia erboristica di una civiltà perduta: Alcuni ricercatori hanno suggerito che il manoscritto contenga informazioni botaniche di un popolo o di una cultura scomparsa, la cui scrittura non è stata ancora decifrata.

I tentativi di decifrazione

Nel corso del tempo, il manoscritto di Voynich è stato analizzato dai più brillanti crittografi, inclusi esperti militari della Seconda Guerra Mondiale e informatici moderni. Nessuno è riuscito a fornire una traduzione definitiva, anche se alcuni studiosi hanno identificato schemi linguistici che suggeriscono una struttura simile alle lingue naturali.

Nel 2014, un gruppo di ricercatori canadesi dell’Università di Alberta ha utilizzato algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare il manoscritto, suggerendo che la lingua potrebbe essere di origine semitica. Tuttavia, questa ipotesi non è stata confermata con certezza. Nel 2019, Gerard Cheshire, un ricercatore dell’Università di Bristol, ha dichiarato di aver identificato il testo come scritto in una lingua proto-romanza, ma la sua teoria è stata ampiamente criticata dalla comunità accademica.

Una pagina del Manoscritto. Fonte: Wikimedia Commons.

Teorie moderne e nuove prospettive

Le nuove tecnologie stanno aprendo nuove strade nello studio del manoscritto. L’uso dell’intelligenza artificiale ha permesso di riconoscere modelli linguistici che potrebbero suggerire una lingua codificata. Alcuni esperimenti hanno rivelato che la struttura del testo potrebbe essere simile a quella delle lingue naturali, suggerendo che il manoscritto abbia un vero significato. D’altra parte, c’è chi continua a sostenere l’ipotesi della burla medievale. Il matematico Gordon Rugg, ad esempio, ha dimostrato che sarebbe stato possibile creare un testo simile con metodi manuali del XV secolo, senza che il contenuto avesse necessariamente un significato.

Un’altra teoria interessante è quella che lega il manoscritto a tradizioni erboristiche dell’America precolombiana. Alcuni ricercatori hanno notato somiglianze tra le piante illustrate e alcune specie endemiche delle Americhe, suggerendo che il manoscritto possa essere stato scritto da qualcuno con conoscenze botaniche avanzate.

Il manoscritto di Voynich: un enigma senza tempo

Oggi il manoscritto di Voynich è conservato presso la Biblioteca Beinecke di Yale, dove è accessibile agli studiosi e ai curiosi che vogliono cimentarsi nella sua decifrazione. Le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning, potrebbero in futuro aiutare a svelare il suo contenuto. Fino a quando il mistero del manoscritto di Voynich non sarà risolto, continuerà a stimolare l’immaginazione di chiunque si avvicini alle sue pagine enigmatiche. È un enigma che resiste al tempo, un pezzo di storia che attende ancora di essere compreso.

Gianluca De Santis