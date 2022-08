Come ogni anno, i turisti e gli abitanti della città di Napoli possono trascorrere il mese di agosto immersi in atmosfere suggestive e dedicandosi ad eventi a tema. Forte dei suoi paesaggi marittimi e montuosi, dei suoi antichi e caratteristici vicoli e del suo monumentale centro storico, la città partenopea offre un ventaglio di possibilità per rendere magiche le nostre estati.

Tra gli eventi più caratteristiche, le passeggiate notturne sul Vesuvio nella Valle dell’Inferno, dedicate al passaggio delle Perseidi. Si tratta di un trekking unico, autorizzato dal Parco Nazionale del Vesuvio e patrocinato dal comune di Ercolano, durante il quale sarà possibile degustare i vini del Vesuvio e assaggiare la stuzzicheria tipica della zona. L’evento è alla sua nona stagione e si terrà dal 7 al 21 Agosto 2022 alle ore 19:00 organizzato dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare.

Nell’ambito della rassegna Estate a Napoli, dal 15 luglio 2022 avrà inizio il programma di spettacoli serali al Maschio Angioino. Il cortile del Castello (allestito con palco, service e una platea di 400 sedie per il pubblico) sarà l’immersiva sede di spettacoli di danza, di teatro e di musica classica, jazz e tradizionale. Sarà quindi possibile assistere, giovedì 11/08 alle 21.30, alle “Nozze di sangue” di Federico Garcia Lorca. Il cast artistico si compone dei membri: Pietro Juliano, Guido Di Geronimo, Leonardo Di Costanzo, Germana Di Marino; adattamento e regia di Gianmarco Cesario; danzatrice Adriana Napolitano e curato dal Teatro dell’Osso.

Venerdì 12/08, alle ore 21:00, sarà il turno di “Preferisco il 900”: una performance musicale/teatrale a cura di Alan De Luca, in cui attrici e cantanti napoletane recitano e cantano le figure femminili che hanno fatto grande la Napoli del secolo scorso, da Gilda Mignonette a Sofia Loren.

Cast artistico: Elena Vittoria ed attrici e cantanti napoletane.

Infine, sabato 12/8 alle ore 21:30, l’atmosfera si riscalderà con “Indifferentemente – Voci e suoni del Sud”, un concerto curato dal Teatro dell’Osso e che, con intermezzi recitati, racconta la vita quotidiana e le nostre radici partenopee tramite le canzoni napoletane più famose. Il cast artistico prevede: la voce e loop station Laura Cuomo; voce, tamburi e danze Daniela Dentato; voce e recitato Francesco Luongo; voce, chitarra e tamburi Angelo Plaitano.



Spostandoci nel cuore del centro storico, ci imbatteremo invece nella rassegna Restate a Napoli che si terrà dal 9 al 16 agosto 2022 in Piazza del Plebiscito, e che torna per la seconda edizione dopo il grande successo di quello del 2020. L’evento è promosso dal Comune di Napoli, è gratuito su prenotazione obbligatoria e prevede 3000 posti a sedere per ogni spettacolo. Sotto la direzione artistica di Lello Arena, Restate a Napoli si terrà per 8 giorni dal 9 al 16 agosto 2022. Sono previsti ben 24 spettacoli, suddivisi in 3 eventi al giorno, tra le ore 19 e le ore 24, aperti, su prenotazione, a 3.000 persone per un totale di oltre 60.000 spettatori per l’intera rassegna. I primi due turni di eventi saranno presentati da Serena Caputo, Giulia Cavallo, Martina Di Fonte e Francesco Mastrandrea, mentre tutti gli show serali saranno condotti dal direttore artistico Lello Arena.

Gli spettacoli sono pensati per tutti: sono previsti spettacoli di musica, danza, comicità e anche performance delle Ebbanesis, di Alessandro Haber, di Avion Travel, La Maschera, Tony Tammaro, Nicola Piovani e tanti altri bravi artisti.

Nello specifico, le serate saranno così programmate:

Spettacoli con ingresso ore 19:00

9 agosto: Canto popolare

10 agosto: Candy Orchestra

11 agosto: Danza – Il mondo degli invisibili

12 agosto: Stelle danzanti

13 agosto: Percorsi indivisibili

14 agosto: Circus

15 agosto: Accademici Napoletani

16 agosto: Strada facendo – spettacolo di artisti di strada

Spettacoli con Ingresso ore 19.45

9 agosto: Assia Fiorillo

10 agosto: Gabriele Esposito

11 agosto: Greg Rega “Ogni Vota Tour” Guest “Kalika”

12 agosto: Erminia Franzese – Mirko Dionisi – Marsica

13 agosto: Plug – Nicola Siciliano e Maria Siciliano

14 agosto: Jovine – Simona Boo – Peppoh – Andrea Tartaglia

15 agosto: Fede & Marlene

16 agosto: Gaié – Greta Zuccoli

Spettacoli con ingresso ore 22.00

9 agosto: Ebbanesis

10 agosto: Alessandro Haber

11 agosto: Avion Travel

12 agosto: Joe Bastianich & La Terza Classe

13 agosto: La Maschera

14 agosto: Tony Tammaro

15 agosto: Nicola Piovani

16 agosto: Simona Molinari

Alessia Sicuro