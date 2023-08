Se si ricerca una forma di divertimento serale, da accompagnare a del buon popcorn e per trascorrere la propria serata in modo alternativo, per coloro che non vogliono uscire di casa o guardare i programmi televisivi, non c’è niente di meglio di un film visto su una piattaforma di streaming. Il mercato ormai abbonda di sistemi, applicazioni e piattaforme che possono essere utilizzate in tal senso e che, soprattutto, permettono di avere a disposizione un ventaglio di scelte incredibilmente elevato: che si tratti di thriller, horror, film d’azione, commedie o anche spettacoli comici, documentari e tanto altro ancora, le piattaforme di streaming offrono una risposta concreta ad ogni possibile esigenza. Ma quali sono le migliori piattaforme di streaming per vedere film?

Netflix

La prima tra le migliori piattaforme di streaming che meritano di essere citate per vedere film è sicuramente Netflix: non soltanto una piattaforma dal grandissimo successo globale, ma anche un sistema che ha già fatto la storia considerando produzioni originali e anche la possibilità di dialogare con il contesto degli Oscar, come considerato data la vittoria incredibile di Niente di nuovo sul fronte occidentale in diverse categorie degli Oscar 2023. Netflix è pronta ad aggiornare il suo catalogo soprattutto in virtù del boost di abbonati ottenuto a seguito del cambiamento negli abbonamenti: puoi approfondire su Chronist.it non solo la news in questione, ma anche le sue conseguenze.

Amazon Prime Video

Insieme a Netflix, Amazon Prime Video è un altro servizio dal grande successo negli ultimi anni, soprattutto in virtù della comodissima gestione dei canali che permettono di guardare film che fanno parte delle realtà di streaming come Infinity Selection, MUBI, Midnight Factory, MGM+ e tante altre ancora. Per questo motivo, il fattore streaming di Prime Video è assolutamente straordinario per tutti gli amanti del cinema, dato anche il numero crescente di produzioni originali che si accompagnano a grandi film che, negli ultimi anni, sono stati inclusi nella piattaforma di streaming in questione.

MUBI

Citata precedentemente per quanto riguarda i migliori canali che sono affiliati ad Amazon Prime Video, MUBI è una realtà dello streaming che ha acquisito grandissimo credito anche in Italia, soprattutto con il cinema d’essai e con tutti quei titoli che, spesso, finiscono direttamente in streaming anche nel mercato italiano: basti pensare che Aftersun, film che ha visto anche una candidatura agli Oscar 2023, è presente sulla piattaforma di streaming in questione, insieme a numerosi film italiani, tra cui i titoli di Valerio Mieli.

Disney Plus

Piattaforma di streaming che si è sviluppata negli ultimi anni e che ha ottenuto immediatamente un grande successo è Disney Plus, per un motivo molto semplice: la presenza di un catalogo fantastico che, in Italia, si arricchisce anche della piattaforma Star. Il numero di titoli utili si spreca: dal catalogo completo di tutti i film del Marvel Cinematic Universe ai film classici della Disney e della Pixar, passando per tutti i prodotti – sia cinematografici che seriali – appartenenti al marchio Star Wars.

NOW TV

L’ultima tra le piattaforme di streaming che si consigliano è NOW TV, applicazione connessa a Sky, oltre che servizio che permette di osservare non soltanto grandi classici della storia del cinema, come Il mago di Oz, ma anche numerose serie TV di grandissimo successo su un servizio tutto americano come Max: basti pensare a titoli come I Soprano, Chernobyl, Euphoria, The Idol e The Last Of Us, che fanno già parte della storia della serialità e che possono essere recuperate in qualsiasi momento. Quanto ai film, la pletora di titoli è così tanto elevata da lasciare nient’altro che l’imbarazzo della scelta.