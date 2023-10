Come risparmiare sui consumi della lavatrice: attenzione alla centrifuga

La lavatrice rappresenta un alleato indispensabile per moltissime famiglie in Italia. Si tratta, infatti, di uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno delle case degli italiani. Se usata in modo intelligente, la lavatrice può aiutare le famiglie a risparmiare sul costo dell’elettricità e dell’acqua, ma non solo. Un uso intelligente di questo elettrodomestico, infatti, riduce l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Una delle fasi più importanti di un ciclo di lavaggio è la centrifuga. Molte persone non sanno che scegliere l’impostazione giusta della modalità centrifuga è fondamentale per ridurre il consumo di energia e, quindi, anche la spesa in bolletta.

Scopriamo come regolare correttamente la centrifuga della tua lavatrice per risparmiare sui consumi energetici e ottenere risultati di lavaggio ottimali.

5 segreti per un utilizzo intelligente della centrifuga

La fase della centrifuga risulta particolarmente importante poiché permette di ridurre sensibilmente la quantità di acqua trattenuta dagli indumenti sottoposti a lavaggio. Eliminare la buona parte dell’acqua impiegata è fondamentale sia per diminuire le tempistiche utili per l’asciugatura dei capi, sia per garantirgli maggiore igiene. L’acqua ristagnante è rinomatamente una nemica della pulizia!

Come impostare adeguatamente la centrifuga per massimizzare i risultati di lavaggio e ridurre, allo stesso tempo, i consumi di energia? Scopriamo quali sono i 5 comportamenti da seguire e per quale motivo prediligere un approccio intelligente all’utilizzo della centrifuga.

1. Selezionare la giusta velocità di centrifuga

La centrifuga lavatrice è il processo durante il quale la lavatrice rimuove l’acqua dagli indumenti puliti: un procedimento molto importante, che precede l’asciugatura dei capi. Molte lavatrici consentono di regolare la velocità di centrifuga. Per risparmiare energia, seleziona una velocità di centrifuga appropriata in base al tipo di tessuti e alla quantità di acqua residua che desideri mantenere nei tuoi indumenti. Vediamo insieme quali sono le velocità e come scegliere quella adatta alle tue esigenze:

alta velocità : bisognerebbe utilizzare questa opzione quando si lavano tessuti resistenti come jeans o asciugamani . Una centrifuga ad alta velocità rimuoverà più acqua, riducendo il tempo che questi indumenti impiegheranno per asciugarsi;

: bisognerebbe utilizzare questa opzione quando si lavano . Una centrifuga ad alta velocità rimuoverà più acqua, riducendo il tempo che questi indumenti impiegheranno per asciugarsi; media velocità : questa velocità risulta ideale quando si lavano capi delicati o colorati che richiedono una maggiore cura. Una velocità di centrifuga moderata proteggerà i tessuti più delicati riducendo, contestualmente, il consumo di energia;

: questa velocità risulta ideale quando si lavano che richiedono una maggiore cura. Una velocità di centrifuga moderata proteggerà i tessuti più delicati riducendo, contestualmente, il consumo di energia; bassa velocità o nessuna centrifuga: se stai lavando capi estremamente delicati o particolarmente sensibili, puoi optare per una bassa velocità di centrifuga o addirittura disabilitarla completamente. Ciò ti permetterà di preservare la bellezza e la morbidezza dei capi più delicati.

2. Caricare adeguatamente la lavatrice

Un consiglio utilissimo per chi desidera risparmiare sul consumo di energia ottenendo, allo stesso tempo, capi igienizzati al 100%: carica la lavatrice in modo equilibrato. Ciò, infatti, contribuisce a rendere tutto il ciclo di lavaggio più efficace, compresa la fase di centrifuga. Evita di sovraccaricare la lavatrice, poiché un carico troppo pesante può richiedere una centrifuga più lunga e intensa, aumentando il consumo di energia. Inoltre, non inserire pochi indumenti in lavatrice poiché un cestello poco pieno potrebbe trasformarsi in un vero e proprio spreco di energia: ne occorrerebbe troppa per lavare pochi indumenti!

3. Utilizzare il ciclo di centrifuga aggiuntivo

Alcune lavatrici mettono a disposizione degli utenti un ciclo di centrifuga aggiuntivo, che è possibile selezionare separatamente dopo il ciclo di lavaggio principale. Questo ciclo extra può essere impostato per rimuovere ulteriore acqua dai capi soprattutto se hai la sensazione che siano rimasti ancora troppo bagnati. Questo ciclo di centrifuga extra risulta particolarmente utile per i capi che richiedono un’asciugatura rapida.

4. Pulire il filtro e il tamburo

Un filtro intasato o un tamburo sporco possono influire sulla performance della lavatrice e richiedere cicli di centrifuga più lunghi per riuscire a rimuovere l’acqua in eccesso. Assicurati di pulire regolarmente il filtro e di effettuare una pulizia periodica del tamburo per mantenere la tua lavatrice al 100% efficiente.

5. Seguire le istruzioni del produttore

Ultimo consiglio, ma non meno importante: consulta sempre il manuale del produttore della lavatrice per conoscere le eventuali raccomandazioni extra e tutte le informazioni specifiche sul modello di lavatrice da te utilizzato. Ogni modello può avere caratteristiche uniche, che richiedono quindi particolari suggerimenti per imparare come utilizzare e ottimizzare l’uso della centrifuga.