L’autenticazione culturale del MiC (Ministero della Cultura) di alcune docuserie è diventata negli ultimi anni un terreno di confronto critico sempre più acceso, soprattutto quando il sostegno istituzionale viene accordato a narrazioni fondate sul sensazionalismo, sulla spettacolarizzazione del trauma e sulla centralità di figure mediatiche controverse o di casi ad alta intensità emotiva. In questi casi, tale sostegno può essere interpretato come una forma di legittimazione culturale da parte del MiC.

Tra queste rientrano Fabrizio Corona: Io sono notizia, Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio e Supersex, opere molto diverse per forma e intenti dichiarati, ma accomunate da un medesimo elemento: la legittimazione istituzionale attraverso strumenti di sostegno pubblico, tra cui il Tax Credit Cinema e Audiovisivo.

La presenza del logo del MiC non è un dettaglio tecnico né una formalità burocratica, ma rappresenta una firma simbolica, che colloca queste opere all’interno del perimetro della produzione culturale riconosciuta dallo Stato.

Il ruolo del MiC e la funzione del sostegno pubblico

Attraverso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, il Ministero della Cultura ha il compito di sostenere il cinema e l’audiovisivo italiani non solo come industrie, ma come strumenti di espressione artistica, memoria collettiva e formazione critica. Il sistema dei contributi pubblici e del tax credit non è neutro: si tratta di una forma di politica culturale che orienta l’immaginario, seleziona quali narrazioni meritano visibilità e stabilisce, implicitamente, cosa viene riconosciuto come culturalmente rilevante. In questo quadro, la questione non riguarda l’esistenza o meno di determinate opere, ma la coerenza tra la loro natura narrativa e la funzione pubblica del sostegno istituzionale.

Tre casi emblematici

In Fabrizio Corona: io sono notizia nella sua fase iniziale, la docu-serie adotta un impianto storiografico che tenta di contestualizzare l’ascesa di Fabrizio Corona all’interno del mutamento mediatico italiano dei primi anni Duemila. Il racconto sceglie come punto di rottura simbolico la figura del padre, Vittorio Corona, e l’esperienza del quotidiano La Voce. Nonostante la brevità della testata (fondata da Montanelli nel 1994 e chiusa già nel 1995), viene eletta a paradigma di un giornalismo d’altri tempi: etico, rigoroso e strutturalmente opposto all’estetica dell’eccesso che avrebbe dominato l’era berlusconiana dell’informazione.

Questa premessa sembra suggerire un intento di analisi critica sulle trasformazioni del sistema mediatico e sulle radici culturali della figura pubblica di Fabrizio Corona. Tuttavia, con l’avanzare del racconto, la narrazione subisce un progressivo slittamento: l’attenzione si sposta quasi interamente sul protagonista, riducendo il contesto a mero sfondo funzionale alla sua autorappresentazione. Nella parte conclusiva dell’episodio, il racconto rientra in dinamiche già consolidate: l’esposizione del privato, la centralità del dominio relazionale e la spettacolarizzazione del trauma. In questo dispositivo, la testimonianza di Nina Moric funge da elemento di conferma di tali logiche, in cui la figura femminile assume una funzione strumentale al racconto del protagonista. L’oggettificazione non viene problematizzata strutturalmente, ma tende a essere normalizzata e, in alcuni passaggi, esplicitamente rivendicata.

Nel prosieguo, l’opera assume tratti marcatamente autocelebrativi, fondati sulla reiterazione di successi personali ed egoriferimenti. Le relazioni sentimentali vengono rappresentate come elementi di status e conferme identitarie: le donne sono evocate come trofei simbolici, funzionali a legittimare il potere e la desiderabilità del protagonista, valorizzate narrativamente solo in base alla loro utilità biografica. Parallelamente, il registro tende alla comicizzazione e alla minimizzazione degli eventi, producendo un effetto di alleggerimento che favorisce una rappresentazione vittimistica. In questo assetto, le responsabilità individuali sfumano a favore di una narrazione che privilegia l’autoassoluzione. In definitiva, la distanza critica appare limitata: il dispositivo narrativo, pur partendo come operazione di contestualizzazione culturale, finisce per coincidere con l’auto-narrazione del soggetto, precludendo un’analisi reale delle dinamiche di potere e della violenza simbolica messe in scena.

La docu-serie Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio si inserisce nel filone del true crime che rielabora vicende giudiziarie di forte impatto mediatico. Sin dalle prime sequenze, l’impianto narrativo appare orientato a sollecitare dubbi sulla colpevolezza dell’imputato, suggerendo l’idea di un’indagine segnata da approssimazioni e scarsa attendibilità. Questa impostazione viene rafforzata da una selezione dei materiali che privilegia la tesi difensiva, marginalizzando o trattando in modo frammentario aspetti centrali dell’inchiesta. Ne deriva una semplificazione che riduce la complessità dei livelli giuridici e probatori a una contrapposizione suggestiva ma priva di equilibrio.

L’opera presenta criticità rilevanti anche sul piano documentaristico. Le scelte registiche adottano i codici del cinema di finzione, ricorrendo a tecniche di costruzione empatica del punto di vista dell’accusato. In questo assetto, la figura della vittima risulta drasticamente marginalizzata e privata della sua dimensione umana e sociale. Particolarmente problematica è la titolazione: l’utilizzo del nome della vittima per un racconto volto a scardinare l’impianto accusatorio crea uno scarto tra titolo e contenuto, subordinando la funzione commemorativa alla tensione drammaturgica.

Il sostegno istituzionale del Ministero della Cultura solleva ulteriori interrogativi etici: la legittimazione pubblica di un prodotto che ridiscute una sentenza definitiva senza un’analisi rigorosa pone il problema del confine tra libertà narrativa e responsabilità culturale. In definitiva, la serie privilegia la costruzione del dubbio come meccanismo di intrattenimento, trasformando la tragedia in dispositivo spettacolare.

Analogo approccio si riscontra in Supersex. Pur presentandosi come indagine antropologica sulla sessualità e sull’industria pornografica attraverso la figura di Rocco Siffredi, la narrazione tende a romanticizzare una figura maschile problematica. Anche qui, le dinamiche di potere, di genere e di sfruttamento che sottendono tale industria rimangono sullo sfondo, mai realmente interrogate.

È significativo notare come, in tutti i casi analizzati (Corona, Bossetti, Siffredi), il fulcro narrativo sia rappresentato da uomini mediaticamente dominanti e controversi. La loro centralità viene sistematicamente riaffermata da cornici narrative che ne assecondano l’autorappresentazione, beneficiando peraltro del riconoscimento culturale e del sostegno del MiC. Si configura così un paradosso sistemico: istituzioni e piattaforme convergono nel rafforzare il prestigio simbolico di figure già egemoniche, a discapito di una reale analisi delle violenze, delle fragilità o delle alterità coinvolte.

Finanziamenti e tax credit: una scelta culturale

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, Fabrizio Corona: Io sono notizia avrebbe beneficiato di circa 800.000 euro di contributi pubblici attraverso il Tax Credit. Al di là delle cifre specifiche, il punto centrale resta il significato politico e culturale di tali scelte.

Al di là dell’entità del finanziamento, la questione centrale risiede nel significato politico e culturale sotteso a tali erogazioni. Il Tax Credit non rappresenta infatti un mero incentivo economico, bensì uno strumento di politica culturale che determina quali narrazioni debbano accedere al circuito della legittimazione istituzionale. Si delinea così un paradosso sistemico: mentre figure già mediaticamente iper-esposte ottengono coperture rilevanti, ambiti vitali come la ricerca audiovisiva, il cinema sperimentale e i progetti di giovani autori indipendenti continuano a scontare una cronica carenza di fondi e di accesso alla distribuzione.

Il Ministero della Cultura, tramite la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha il compito istituzionale di promuovere lo sviluppo dell’industria nazionale non solo come asset economico, ma come veicolo di crescita civile. In qualità di ente pubblico, il MiC agisce finanziando la produzione e la diffusione delle opere, tutelando il patrimonio nazionale e garantendo la conservazione delle pellicole per finalità educative. In questo quadro, il Ministero opera come garante di un ecosistema in cui il prodotto audiovisivo non è riducibile a semplice intrattenimento, ma assume il valore di memoria collettiva e strumento di formazione civica, in piena coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione italiana. Di conseguenza, la presenza del logo del Ministero della Cultura nei titoli di testa e di coda non può essere considerata un dettaglio tecnico o marginale. Si tratta di una firma simbolica e istituzionale: un atto di validazione che attribuisce un esplicito riconoscimento culturale alle narrazioni sostenute. Tale “bollino” statale finisce per legittimare l’auto-narrazione di soggetti controversi, elevandoli a oggetto di interesse pubblico e orientando inevitabilmente la percezione critica dello spettatore.

Raccontare il Paese o amplificare il rumore?

Una delle giustificazioni più ricorrenti a sostegno di queste operazioni è che esse “raccontano l’Italia” o funzionano come “specchio del Paese“. Tale affermazione presuppone un’idea ingenua e neutralizzante della rappresentazione. Uno specchio, infatti, non è mai neutro: seleziona ciò che riflette, stabilisce un punto di vista, delimita un campo visivo e, inevitabilmente, produce una deformazione.

Raccontare il reale non equivale automaticamente a produrre cultura. La rappresentazione diventa culturalmente significativa solo quando introduce una distanza critica rispetto al proprio oggetto, interrogando i dispositivi attraverso cui il reale viene costruito, narrato e reso visibile. Quando, invece, la narrazione si limita a riproporre ciò che è già dominante nell’immaginario mediatico (figure iper-visibili, dinamiche di potere già legittimate, schemi narrativi consolidati) il rischio è quello di rafforzare lo status quo, non di metterlo in discussione.

Analogamente, l’argomento secondo cui queste opere “aprono un dibattito” appare problematico. L’apertura di un dibattito, di per sé, non costituisce un valore culturale. Senza un reale lavoro critico sul linguaggio, sulle scelte formali e sui dispositivi narrativi impiegati, il dibattito rischia di restare confinato alla superficie del sensazionalismo, producendo attenzione mediatica più che consapevolezza critica.

Cultura o legittimazione?

La questione centrale, dunque, non risiede nell’esistenza stessa di queste opere: in un sistema culturale pluralista, è legittimo che esse trovino spazio nella produzione e nella distribuzione. Il nodo problematico riguarda piuttosto le ragioni per cui tali narrazioni vengano elevate a operazioni culturali di interesse pubblico, mentre ambiti vitali come la ricerca audiovisiva, la sperimentazione formale e l’educazione visiva restano strutturalmente marginalizzati in termini di risorse e visibilità. Il problema non è il singolo personaggio, ma un sistema che ne garantisce la centralità, riabilitandolo ciclicamente attraverso nuove cornici istituzionali. In questo processo, la reiterazione si eleva a valore, la visibilità si trasforma in unico criterio di legittimità e la riproducibilità mediatica finisce per sostituirsi alla reale rilevanza culturale. È possibile che una parte del pubblico sia attratta dal “marcio” (inteso come eccesso, scandalo e trasgressione) ma la questione dirimente non attiene al gusto individuale: attiene alla scelta, compiuta a livello istituzionale, di attribuire a quel marcio un valore culturale ufficiale.



Quando questa validazione avviene attraverso il sostegno e la firma di un Ministero, il fenomeno esce dalla sfera del mercato e dell’intrattenimento per assumere una dimensione politica. Non si tratta più di decidere cosa debba essere consumato, ma di stabilire cosa meriti di essere riconosciuto, legittimato e tramandato come parte del patrimonio simbolico collettivo.



Catia Somma