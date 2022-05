Mangiare senza pensare è un errore comune che molti osservatori di peso fanno. Puoi stare attento al tuo consumo di calorie durante il giorno, ma quei piccoli morsi della fame tra un pasto e l’altro possono facilmente sabotare il tuo obiettivo di perdita di peso.

Il modo giusto per rimanere in pista è quello di mangiare cibi ricchi di fibre, che ti mantengono più sazio per un periodo di tempo più lungo. Anche in questo caso, se vi sentite affamati, provate qualche cibo soppressore della fame.

I soppressori della fame frenano la tua fame e ti impediscono di abbuffarti. Ecco 6 soppressori naturali della fame che puoi includere nella tua dieta per rimanere in pista.

1. Fieno greco

Il fieno greco è un’erba che appartiene alla famiglia dei legumi. I piccoli semi gialli, che sono ampiamente utilizzati nel cibo indiano per aggiungere sapore, sono anche noti per le loro proprietà medicinali. I semi contengono il 45% di fibre, che sono per lo più insolubili. La fibra rallenta il processo di assorbimento dei carboidrati e dei grassi nel corpo, mantenendo la sazietà più a lungo. I semi di fieno greco sono considerati utili per abbassare la pressione sanguigna.

Come mangiarlo: Puoi masticare direttamente un cucchiaino di questi semi due volte al giorno o immergere 1 cucchiaino di semi in un bicchiere d’acqua durante la notte e berlo al mattino.

2. Estratto di tè verde

L’estratto di tè verde è un eccellente bruciagrassi e soppressore dell’appetito. Contiene due composti principali, che aiutano nel processo di perdita di peso: caffeina e catechine. Gli studi suggeriscono che le catechine aiutano anche a stimolare il metabolismo, il che è cruciale quando si mira a perdere chili.

Come assumerlo: Prendi 200-250 ml di tè verde due volte al giorno per risultati efficaci.

3. Mandorle

Le noci sono sempre considerate ottimi spuntini per frenare i morsi della fame a metà pomeriggio. Ma le mandorle in particolare dovrebbero essere la vostra scelta preferita quando volete evitare le abbuffate. Cariche di fibre, le mandorle sono una ricca fonte di antiossidanti, vitamina E e magnesio, che aiuta a sopprimere i morsi della fame. Aumentano la sensazione di pienezza.

Come mangiarle: Mangiate una manciata di mandorle quando avete fame.

4. Zenzero

Tutti amiamo il sapore dello zenzero nel nostro tè e nei nostri piatti, ma questa erba ha delle proprietà medicinali sorprendenti. Stimola il sistema digestivo, può alleviare la nausea e può anche sopprimere l’appetito. Secondo un piccolo studio del 2012, gli uomini che hanno consumato zenzero a colazione si sono sentiti più sazi per almeno 3 ore dopo il loro pasto.

Come assumerlo: Puoi prendere un tè allo zenzero o anche degli integratori di zenzero dopo aver consultato il tuo medico.

5. Yerba mate

Yerba mate è una pianta originaria del Sud America. Viene spesso usata per fare una bevanda chiamata mate. La bevanda è nota per le sue proprietà di stimolazione dell’energia e di soppressione dell’appetito. Rallenta il processo di svuotamento dello stomaco, il che ti impedisce di mangiare senza pensare.

Come assumerla: Puoi prendere la yerba mate in polvere o avere degli integratori o prendere il tè di yerba mate due volte al giorno.

6. Caffè

A causa dell’alto contenuto di caffeina, il caffè non è considerato buono per la salute. Ma quando si parla di perdita di peso può essere abbastanza benefico. Il caffè diminuisce l’appetito, aumenta la combustione delle calorie e la scomposizione dei grassi. Tutte queste cose possono essere utili quando si cerca di perdere chili. Ma per caffè, intendiamo il caffè nero, non quello normale carico di zucchero e latte.

Come prenderlo: Prendere 200-250 ml di caffè due volte al giorno. A causa dell’alto contenuto di caffeina, il caffè non è considerato buono per la salute. Ma quando si tratta di perdita di peso, può essere abbastanza benefico.

