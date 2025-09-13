È giunta l’ufficialità nella tarda serata di sabato 6 settembre: Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati ed esponente storico del Movimento 5 Stelle, è candidato alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni regionali dell’autunno 2025 e sarà sostenuto da tutto il centrosinistra, compreso il Governatore uscente Vincenzo De Luca.



“Fare politica significa prendersi cura del proprio territorio. L’ho fatto prima da attivista, poi all’interno delle istituzioni. L’ho fatto lavorando nel concreto sui temi, facendo battaglie importanti. Sui beni comuni, sulla sanità pubblica, sull’ambiente, la lotta alle diseguaglianze, la sostenibilità. Un percorso di cui vado orgoglioso e che voglio portare avanti nella mia regione. In Campania” ha scritto Fico sulle proprie pagine social, aggiungendo “Sono figlio di una terra straordinaria, che mi ha insegnato e dato molto. Una terra dove esistono eccellenze in tanti campi, dalla cultura al mondo dell’impresa, e dove però ci sono ancora problematiche che ne ostacolano la crescita e che non permettono di liberare tutte le energie positive che potrebbero contribuire al bene comune”.

“Sono convinto” ha continuato Fico “che questa regione, che amo profondamente, possa esprimere un nuovo protagonismo civico grazie all’entusiasmo dei suoi giovani, alle competenze dei suoi professionisti, ai talenti, alla partecipazione di tanti, tra cittadini, realtà sociali, imprese, che vogliano dare il loro contributo. Ed è per questo che sono pronto a mettere in campo tutte le mie energie”. L’annuncio ha suscitato grande interesse sia tra i politici suoi sostenitori che tra i cittadini che vedono nella candidatura di Fico una possibile svolta in un contesto regionale segnato da sfide importanti e da una forte richiesta di rinnovamento.



Il primo ad esprimere il suo “in bocca al lupo” a Roberto Fico, è stato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: “Roberto, saremo tutti con te in questa corsa alla guida della Regione Campania”. Subito dopo sono arrivate le parole del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi “Sono molto soddisfatto della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Ho sempre sostenuto la necessità di costruire una coalizione larga e inclusiva, capace di rappresentare davvero tutte le energie e le sensibilità del nostro territorio”.



“Sono convinto” ha concluso il Sindaco del capoluogo partenopeo “che l’esperienza istituzionale di Roberto e la sua capacità di dialogo possano offrire ai cittadini campani le risposte che meritano. Insieme continuiamo quel percorso politico e amministrativo virtuoso che abbiamo avviato quattro anni fa a Napoli”.

La campagna elettorale prenderà ufficialmente il via nelle prossime settimane con una serie di appuntamenti pubblici e incontri con le comunità locali. Il candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, porterà avanti un dialogo diretto con i cittadini, ascoltando le esigenze del territorio e condividendo le proprie proposte per lo sviluppo della regione. Sarà un’occasione per confrontarsi apertamente, costruire insieme soluzioni concrete e rafforzare il legame con chi vive quotidianamente i nostri paesi e le nostre città.

di Sara Spiniello