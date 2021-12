Anche quest’anno è già Natale e la città di Napoli è pronta ad accogliere una serie di eventi, manifestazioni e spettacoli che accompagneranno tutto il periodo di dicembre e inizio gennaio proprio in attesa dell’Epifania. Il Natale, però, quest’anno bussa alla porta dell’Edenlandia!

Un Natale che si prospetta sicuramente migliore dell’anno scorso, considerando che i numeri fanno prospettare che la condizione sia migliore rispetto allo scorso anno e dunque vi sia la possibilità in Italia, come in Campania e a Napoli di poter organizzare meravigliosi eventi natalizi che coinvolgeranno un po’ tutta la città: dall’atmosfera di San Gregorio Armeno ai mercatini di Natale presso la Mostra D’Oltremare. Ma il Natale arriva anche a Bagnoli nell’ex base Nato con mercatini, concerti e spettacoli gratuiti e inoltre al confine tra Napoli e Portici, presso il Museo Pietrarsa, sarà possibile accedervi e vivere la magia degli eventi e dei mercatini natalizi organizzati all’interno della struttura. Insomma ce n’è per tutti quest’anno e Napoli non rinuncia alle sue tradizioni e con meticolosa attenzione e sicurezza offre ai propri concittadini e ai turisti che verranno non solo la propria bellezza manifesta, ma anche i vestiti acquisiti per l’occasione di festeggiare anche quest’anno, tutti insieme, il Natale.

Presso uno dei primi parchi a tema di Italia nonché uno dei primi in Europa, anche quest’anno arriva il Natale: l’Edenlandia ha già organizzato il programma di dicembre che sarà fitto di meravigliosi eventi natalizi già iniziati dal 3 del corrente mese e che accompagneranno adulti e bambini in queste giornate dall’atmosfera magica. Non solo giostre e graffe, ma l’Edenlandia quest’anno vuole offrire qualcosa in più ai propri appassionati: ci saranno pattinatori sul ghiaccio, illusionisti, parate colorate, lo scultore di ghiaccio e tanti altri eventi a tema che si andranno a susseguire nel corso del mese di dicembre coinvolgendo adulti e bambini. Fino al 14 febbraio sarà inoltre possibile pattinare sul ghiaccio: ebbene sì, l’Edenlandia ha già messo a disposizione il cosiddetto “Regno del ghiaccio” dove sarà possibile pattinare liberamente e divertirsi al solo costo di 5 euro, esibendo naturalmente il green pass. Altri appuntamenti da segnare riguardano il 18 e il 19 dicembre, si terrà il laboratorio di slime “Iolanda sweet” e in questo caso bisognerà prenotarsi; e ancora altri appuntamenti imperdibili si terranno il 25 e il 26 dicembre, dove torneranno gli illusionisti ma anche il Babbo Natale Sospeso, Il Folletto Pazzerello, Il Tappeto Volante e la Befana Birichina.

Maggiori dettagli:

11 – 12 – 18 – 19 Dicembre*

Alle ore 16.30 e 18.30

*Laboratorio di slime* con la youtuber da circa 1milione di iscritti sul canale youtube *IOLANDA SWEET*

Durata: 1h

Solo 20posti disponibili per turno, per prenotare inviare al numero whatsapp 3890257603

Nome e Cognome del bimbo partecipante.

25 – 26 Dicembre

Dalle ore 14.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 21.00

Ritorna il format di grandi illusioni con i personaggi iconici del Natale che lasceranno a bocca aperta il pubblico.

Nello specifico l’intrattenimento prevede l’esibizione dei seguenti performer

• IL BABBO NATALE SOSPESO

• IL FOLLETTO PAZZARELLO

• IL TAPPETO VOLANTE

• LA BEFANA BIRICCHINA(postazione semi itinerante)

Per tutto il periodo natalizio l’immancabile



Truccabimbi e le amatissime Mascotte Eddy&Elly

Date e orari Truccabimbi:



4-5-8-11-12-18-19-24-25-26-31 Dicembre

Dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Bruna Di Dio