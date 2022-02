La copertina de “L’invenzione delle donne” di Oyeronke Oyewumi

Quanto descritto dal libro, che porta ad analizzare il rapporto fra i generi e insieme la subalternità tra l’Europa colonizzatrice e l’Africa colonizzata, ci porta ad almeno due riflessioni: la prima, è che imporre un certo modello ad altre culture e popoli ha alla base un movente di superbia. Superbia nel credere che le proprie norme sociali corrispondano al modo migliore di gestire la realtà. Ma come può essere sostanzialmente migliore un’architettura sociale che costringe la primissima libertà degli esseri umani, ovverosia l’espressione? Come può essere sostanzialmente migliore un’impalcatura di norme che si frappongono fra la donna e la realizzazione delle proprie aspirazioni e che non concedono all’uomo di dissociarsi dal ruolo di “prevaricatore” per emergere in qualsiasi altra forma sia affine alla sua predisposizione d’animo?

La seconda, di carattere più personale, è la seguente: se una cosa può essere costruita, può anche essere distrutta. La storia della comunità Yoruba raccontata ne L’invenzione delle donne zittisce tutti coloro che credono che il sistema patriarcale sia intrinseco, inscindibile e connaturato nell’essenza della razza umana: lo abbiamo inventato e alimentato nel corso della storia. È un artificio, un castello di carte edificato sul naturalissimo ordine delle cose, che invece ci vede e ci vuole tutti nudamente uguali.

Tant’è che, per quanto possa essere solido e arroccato il castello del patriarcato, è comunque possibile abbatterlo: a colpi di martello, istruzione ed emancipazione.

Giulia Cioffi, studentessa di Prime Minister Napoli