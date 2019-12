Acquistare pietre preziose rappresenta un ottimo modo per preservare il proprio patrimonio, se sono attuate le giuste accortezze.

Qualora si desideri acquistare una pietra preziosa è necessario rivolgersi ad un’azienda tecnica specializzata dotata di periti che possano occuparsi della certificazione dei diamanti, che attribuisce loro un valore.

Il certificato viene compilato secondo la “regola delle 4c”, cioè descrivendone “colour (colore), clarity (purezza), cut (taglio) e carat (caratura)”.

L’operazione di certificazione avviene in presenza del cliente, per una sua maggiore garanzia. La certificazione effettuata da un tecnico specializzato acquista valore legale ed è da ritenersi valida anche in territorio estero, qualora, in seguito, si decida di vendere il diamante per ricavarne denaro.

Per ovvi motivi, i tecnici esperti consigliano sempre di acquistare o vendere diamanti accompagnati dalla certificazione. Inoltre, bisogna prestare attenzione anche alla confezione esterna del diamante, un blister che ne preservi la qualità e l’integrità.

Solitamente, si tratta di un involucro trasparente in plastica che protegge il diamante dalla contaminazione degli agenti esterni, cosicché conservi il suo splendore e lucentezza.

Compravendita di diamanti e come si determina il valore

Tra i vari aspetti da considerare nell’acquisto di un diamante risulta molto importante anche la “montatura” del diamante stesso, solitamente in oro o platino che non ne aumenta, però, il valore, anzi a volte complica e rende difficile la vendita presso un qualsiasi compro oro.

Esistono aziende specializzate che oltre a rilasciare una certificazione consigliano al cliente che intende acquistare un diamante il migliore investimento da realizzare.

Infatti, nel caso si voglia vendere un diamante, come già detto, non tutti i punti vendita compro oro presenti sul territorio nazionale accettano diamanti e pietre preziose.

Alcuni compro oro non sono nemmeno interessati all’acquisto di gioielli con diamanti incastonati, a meno che non si riesca ad eliminarne la pietra. I compro oro che acquistano gioielli con diamanti offrono, in presenza del cliente con la massima trasparenza e garanzia, una consulenza gratuita di analisi e di stima per poter fare un’offerta.

L’operazione di valutazione considera il peso o “caratura” del diamante, il taglio, il colore e la purezza. I diamanti che valgono maggiormente sono proprio quelli che pesano di più e più puri.

Il taglio del diamante più importante è rotondo o brillante, ed il colore migliore risulta quello”Bianco Extra Eccezionale”.

Un diamante più pesa e più ha valore

Inoltre, va sottolineato che un diamante dalle dimensioni maggiori, a parità di carati determinati da diamanti più piccoli, ha più valore dei diamanti più piccoli messi insieme, perché i diamanti di più grandi dimensioni sono più introvabili e rari di quelli più piccoli.