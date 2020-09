Per un curriculum creativo, lontano dagli schemi ordinari, c’è ora Adobe Spark: un nuovo tool online completamente gratuito, pensato anche per chi non ama o non possiede una particolare attitudine alla creatività. Se si ha il solo e semplice desiderio di creare progetti grafici particolari o un curriculum creativo, basta rivolgersi al sito di Adobe Spark. Un sito alla portata di tutti, intuitivo e facile da utilizzare, che non può lasciare delusi.

La creatività non è solo per pochi eletti

Molto spesso si pensa che la creatività sia una prerogativa ascrivibile solo a pochi soggetti, come agli artisti o ai figli d’arte. O ancora a tutte quelle persone che possiedono un talento innato, capaci di trovare soluzioni, laddove la maggior parte delle persone scruta problemi. Parliamo quindi di “pochi eletti“, la minoranza della popolazione. In realtà tutti possiamo essere creativi in modo proficuo, basta allenarsi. Anche per azioni ordinarie, come la realizzazione di un curriculum creativo, è necessario allenare l’abilità creativa interiore, con cura e dedizione.

Nel mondo del lavoro ad esempio, non si è sempre in grado di mostrarsi propositivi al mondo creativo. In un confronto dialogato o in una comunicazione scritta, si tende solitamente ad essere brevi, concisi e sfuggenti. L’essere creativo invece ha bisogno di uscire dagli schemi o dai pregiudizi che lo circondano, per esplorare campi nuovi. Spingersi oltre e cercare di vedere le cose non sempre dallo stesso punto di vista, è un presupposto indispensabile. Sopratutto per scoprire che essere creativi si può, e molto spesso significa vivere meglio con se stessi e con gli altri.

Un curriculum creativo con Adobe Spark

Adobe Spark è un luogo in cui iniziare a sperimentare tale attitudine. Creare un curriculum creativo o qualsiasi altro progetto grafico sembrerà davvero un gioco da ragazzi. Attraverso tale piattaforma di progettazione online l’utente è in grado, in modo autonomo, di controllare l’intero processo creativo, raggiungendo risultati davvero professionali. La creatività però non si ferma soltanto alle produzioni lavorative, ma talvolta serve anche per colorare i propri dispositivi. Sul sito di Adobe Spark si ha infatti la possibilità di utilizzare un pacchetto di sfondi per il desktop completamente gratuiti.

Si tratta nello specifico di un sistema basato su clic, il che significa che per creare un design personalizzato si necessita solamente di un pc e di un mouse. Per essere creativi e originali non è richiesta nessuna competenza grafica o di progettazione. La parola d’ordine è mettersi in gioco, sperimentare con grafiche e colori nuovi, non avendo mai paura di sbagliare. Dopo la fase di progettazione di ha infine la possibilità di visualizzare immediatamente i risultati delle modifiche e cambiare tutto in pochi clic. Adobe Spark offre il controllo completo sul processo creativo senza bisogno di studiare complicati manuali di istruzioni.

Creatività e professionalità

Un altro grande vantaggio è che si tratta di un tool utilizzabile con un po’ per tutto. Per creare un curriculum creativo, un progetto di livello più alto, o anche per i post sociale o brevi video. La difficoltà maggiore sta nello sfruttare i modelli grafici per alimentare ed inspirare la vena creativa di ognuno. Finito il tutto, non resta poi che condividerlo sulla piattaforma che si desidera di più.

Il tool online di Adobe è in grado quindi di garantire creatività e professionalità. Per un curriculum creativo è necessario la giusta combinazione di entrambi. La creatività è quella capacità di andare oltre alla percezione comune delle cose. L’essere in grado di partorire idee originali, rilevanti e vantaggiose, in grado di generare ricchezza condivisa. La professionalità è invece ciò che permette di dare al proprio oggetto creativo un valore aggiunto, in grado di perdurare nel tempo.

Fonte immagine di copertina: Pixabay