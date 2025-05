Guardare un film e sentirsi parte della storia: è questa la magia che Ferzan Özpetek riesce a creare ogni volta. Con “Diamanti”, il suo ultimo lavoro, il regista firma un’opera corale che celebra l’universo femminile in tutte le sue sfumature. Stavolta, a rispecchiarsi sullo schermo sono soprattutto le donne: apparentemente fragili ma in realtà determinate, complesse, profondamente umane.

Le protagoniste femminili di “Diamanti”: fragilità, forza e rinascita

Tra le protagoniste, Alberta spicca per la sua tenacia. Dirige con fermezza la sartoria Canova, ma cela dentro di sé una fragilità profonda: la fine di un amore importante e la responsabilità nei confronti della sorella Gabriella, devastata dal lutto per la perdita della figlia, mettono a dura prova la sua resistenza. Attraverso il loro rapporto, Özpetek ci restituisce un ritratto del profondo legame tra sorelle, caratterizzato da silenzi, cura e protezione reciproca.

Potente e, purtroppo, tremendamente attuale è la storia di Nicoletta, vittima di abusi da parte del marito. Riuscirà a liberarsi solo grazie alla solidarietà delle sue amiche, che le daranno la forza che lei stessa non crede di avere. Il gesto con cui rompe il legame tossico è estremo, moralmente discutibile, ma nel contesto narrativo assume un significato ribaltato: non più donna vittima, ma donna che si salva. Özpetek ha il coraggio di raccontare anche questo, rendendo il gesto violento metafora di rinascita.

Diamanti è una trama ricamata di vite: la sarta Nina attende che il figlio, rinchiuso nella sua stanza, finalmente, ritorni a vivere. Allo stesso tempo, Fausta travolge personaggi e spettatori con la sua ironia, mentre Carlotta con la sua solarità, quando tinge, riempie di luce ciò che la circonda; la cuoca Silvana, invece, accoglie, ascolta e consola contribuendo a rendere il clima familiare. Beatrice, spirito libero e inquieto, nasconde un grande talento per la moda. Non è poi difficile provare empatia nei confronti della modista Paolina, lasciata sola dal padre di suo figlio e, dunque, costretta ad affrontare la maternità da sola. Colpisce la discrezione di Eleonora, ricamatrice e attivista politica, che vive in segreto una relazione con Ennio, il segretario della sartoria. Ognuna di queste donne ha una storia diversa da raccontare, ma la sartoria e il lavoro che portano a termine insieme è il filo rosso che le unisce.

Il costume come metafora

A unire i mondi della sartoria e dello spettacolo c’è Bianca Vega, esigente costumista premio Oscar che affida alla sartoria la realizzazione di un abito per una produzione importante. Attorno a lei ruotano due attrici, Sofia Volpi e Alida Borghese, provenienti rispettivamente dal cinema e dal teatro. In loro si incarna la tensione creativa che attraversa tutta l’opera.

Il meraviglioso costume che nasce, cucito a più mani e realizzato sull’originale bozzetto di Bianca, è molto più di un semplice abito: è il simbolo della forza femminile. Rosso, come la passione che muove le protagoniste; brillante, come la luce che ciascuna di loro emana. È il culmine dell’evoluzione o – per usare un termine più letterario – della formazione delle protagoniste, così com’è apice degli sforzi comuni il film stesso.

Dietro le quinte: un omaggio alle donne del cinema

Ferzan Özpetek permette allo spettatore di entrare nel dietro le quinte, svelando come il film sia costruito grazie all’incontro tra i talenti e le esperienze delle attrici coinvolte. Tra queste, Elena Sofia Ricci, che, pur presente solo in alcune scene, appare in momenti chiave e ci ricorda che il talento è un’ eredità che resta e risuona nel tempo.

A lei e ad altre icone del cinema italiano – Mariangela Melato, Virna Lisi, Monica Vitti – Özpetek dedica idealmente il film. Donne che hanno fatto la storia e che continuano a vivere nell’ispirazione che alimenta ogni sua opera.

Ferzan Özpetek: un autore che cuce emozioni

Con Diamanti Ferzan Özpetek ci regala un altro film che è esperienza emotiva, riflessione sociale, celebrazione della femminilità. Ancora una volta, il regista dimostra la sua straordinaria sensibilità, la capacità di leggere la realtà con occhi profondi e restituirla con grazia, originalità ed eleganza, mettendoci, come sempre, tutto se stesso.

Mariella Rivelli