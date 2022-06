Su Rai2 è in onda da qualche settimana il programma “Italiani fantastici”, un format di esperimenti sociali effettuati tramite candid camera e commentate da un parterre di opinionisti scelti per caso. Tra questi non è sfuggita al pubblico la bella scrittrice Ludovica. Ma chi è esattamente? Si tratta di Ludovica Di Rito, scrittrice uscita da poco con il suo libro d’esordio Metallo in bocca, romanzo a tema sociale riguardante la storia di uno stupro; è inoltre influencer con un profilo da 100k (qui il link al suo profilo Instagram) e modella di Playboy.

Andiamola a conoscere meglio: come da sottopancia Ludovica nasce ad Avellino, nella verde Irpinia per poi trasferirsi a Roma e a Bologna (città nella quale vive tutt’ora) per conseguire le sue due lauree, una in lettere e filosofia ed una in arti visive. Appassionata fin da piccolissima di letteratura diventa una ingorda lettrice. All’età di dieci anni aveva letto buona parte dei classici della letteratura mondiale.

Modella e scrittrice

È nell’adolescenza che scopre i suoi grandi amori: Baudelaire e Nietzsche. Questi due autori le cambieranno la vita e la filosofia di pensiero. Sarà ai tempi, poi, dell’università che s’innamorerà di Bukowski e ne leggerà ogni opera scritta. Contemporaneamente inizia la sua carriera di fotomodella che la porterà a girare per tutta Italia ed Europa e a posare per grandi riviste come Volo, Gq e Playboy.

Oggi Ludovica è in prima linea con il tema riguardante la violenza sulle donne e si dedica alla scrittura. Metallo in bocca è un romanzo (disponibile su Amazon) particolarmente crudo e perturbante, uno schiaffo dritto in faccia al lettore, privo di buonismo e politically correct. Un romanzo che proietta chi lo legge nella reale esperienza di chi subisce uno stupro, mostra la persona che quella donna diventa dopo, come la società e le istituzioni non se ne prendano cura, mostra le ferite sanguinanti e la forza delle survivor il tutto scritto con un ritmo sincopato che non lascia tregua.