Il Marocco non è solo deserto del Sahara, mercati e palazzi dei sultani. Oltre a questi luoghi che ovviamente rappresentano già di per sé dei validissimi motivi per andare in vacanza in Marocco, in questa terra così seducente è possibile fare molte altre esperienze. Alcune, anche parecchio inaspettate.

Di seguito verranno raccontate 5 esperienze da fare in Marocco, in base ai consigli del tour operator https://inmaroccoconlisa.it/, il blog dell’esperta della destinazione Lisa Florian che da anni organizza tour di gruppo, tour per famiglie e per viaggiatori solitari.

1. Vacanza in Marocco: fare trekking a cavallo

In Marocco i cavalli sono animali molto importanti e amati, poiché nel paese vi è una lunga tradizione equestre. Se ne allevano tre razze famose, il purosangue arabo, il Barbe, l’Arabian-Barb, e chi più chi meno può essere ammirato tra le strade del paese. I viaggiatori che amano gli animali e la natura, dunque, non vorranno farsi scappare l’opportunità di fare un tour a cavallo, soprattutto quelli che già hanno praticato altrove equitazione, ma anche coloro che vogliono avere il loro primo approccio con un cavallo berbero.

I luoghi in cui fare una passeggiata a cavallo in Marocco sono davvero tanti e i turisti, in sella a questo maestoso animale, potranno scoprire delle zone davvero entusiasmanti. Tra l’altro, per fare trekking a cavallo in Marocco non è necessario avere chissà quale preparazione, ma è fondamentale affidarsi ad un tour operator preparato che sappia dare i consigli giusti per vivere nel modo più piacevole questo genere di esperienza.

Quanto al periodo migliore per fare l’escursione a cavallo in Marocco, sono più consigliati i mesi primaverili e autunnali, perché il caldo è meno intenso e la fatica per i cavalli viene ridotta al minimo. Indossando un abbigliamento comodo e fresco, che in ogni caso sarà già in valigia perché è utile per qualsiasi altro tipo di trekking, la passeggiata a cavallo attraverso le località del Marocco sarà un’esperienza davvero piacevole.

Una tappa consigliata è sicuramente Essaouira, dove i viaggiatori avventurieri potranno attraversare le foreste di argan, galoppare sulle spiagge e tra le dune di sabbia. A Ouarzazate il paesaggio sarà più montanaro, tra altopiani e ampie distese piatte, ma comunque con terreni adatti al galoppo o alle cavalcate. Molto più sabbioso è il terreno di Zagora e M’Hamid, motivo per cui questa meta è consigliata a chi già sa andare a cavallo, ma in ogni caso attraversare le dune dorate del deserto del Sahara sarà un’esperienza che piacerà anche ai meno esperti.

Ovviamente, non può mancare Marrakech tra le tappe perfette per un’escursione a cavallo in Marocco. Dalla sella la prospettiva sulla città sarà di tutt’altro sapore.

2. Vacanza in Marocco: fare cicloturismo

Chi preferisce andare in mountain bike piuttosto che a cavallo, avrà di che divertirsi in sella alla bici anche in Marocco. Questa esperienza è molto adrenalinica, e il cicloturismo in Marocco è molto praticato dai turisti di tutto il mondo. Lì, infatti, i paesaggi mozzafiato e la grande varietà di ambienti naturali permettono di esplorare il paese sulle due ruote, unendo sport e cultura.

Come per la passeggiata a cavallo, i periodi migliori per vivere questa inaspettata esperienza cicloturistica in Marocco sono la primavera e l’autunno, quando le temperature più miti permettono di attraversare le città imperiali, le coste e l’Alto Atlante senza affaticarsi troppo. Ai turisti che preferiscono fare cicloturismo nel deserto, invece, si consiglia di andarci in inverno. Le zone del Marocco da esplorare in bici spaziano dalle montagne dell’Atlante alle dune del deserto, dalle città imperiali alle coste atlantiche: in ognuna di queste tappe il fascino è garantito e di volta in volta inaspettato.

Gli sportivi potrebbero voler arrivare in Marocco con la propria mountain bike, ma in ogni caso è possibile affittarla in loco e non rinunciare a questa avventura sportiva che arricchirà anche dal punto di vista personale e culturale.

3. Vacanza in Marocco: fare un retreat yoga

I viaggiatori che abitualmente praticano yoga, potrebbero avere il desidero di non interrompere la loro routine meditativa solo perché si trovano in vacanza. E il Marocco è il luogo perfetto per rimanere a contatto con questa pratica. Alternare lo svago di una vacanza ai momenti da dedicare al relax e alla meditazione, infatti, è molto comune in Marocco, paese in cui si può partecipare ad un retreat yoga e immergersi nella pratica dello yoga.

A rendere ancora più mistica questa esperienza è il fatto che in Marocco si respira un’aria esotica che favorisce la meditazione, permettendo a chi pratica yoga di connettersi con un’atmosfera suggestiva e rilassante a cui è impossibile resistere. Anche a chi non ha mai fatto yoga, infatti, viene la voglia di partecipare ad un retreat yoga.

Il Marocco è una terra perfetta per raggiungere la piena consapevolezza e la connessione con sé stessi e con l’ambiente circostante, tutte condizioni necessarie per dare senso a questa pratica. Pertanto, l’occasione di praticare yoga nel deserto, sulle montagne dell’Atlante o in un riad immerso in giardini di agrumi, con la calma e i ritmi lenti tipici di questa terra, è davvero da non perdere.

L’esperienza inaspettata del retreat yoga in Marocco diventa un viaggio interiore attraverso la pratica, la natura e la cultura, che permetterà di concentrarsi al massimo e di riuscire a meditare – incredibile ma vero – anche nei souk, senza lasciarsi travolgere dal caos esterno.

4. Vacanza in Marocco: fare il bagno nell’oceano

L’esperienza del bagno nell’oceano potrebbe lasciare i lettori parecchio sorpresi perché, a differenza delle alte aspettative che ovviamente si potrebbero avere, non è poi così entusiasmante. O meglio, non è poi così diversa da un normalissimo bagno al mare. Ad essere inaspettato, dunque, è il fatto che non ci sono particolari differenze tra il mare delle più belle località mediterranee e l’oceano Atlantico (quando non c’è troppo vento). Ad ogni modo, chi ama rilassarsi in spiaggia e fare belle nuotate, rimarrà soddisfatto di trascorrere qualche ora al sole.

Le spiagge del Marocco sono bellissime e incontaminate, anche se, nell’elenco dei pregi del paese, i tour operator più onesti potrebbero non inserire l’oceano ai primi posti. Le acque sono spesso gelide, le onde sono alte ed è molto comune trovare vento forte in spiaggia. Insomma, l’esperienza potrebbe non essere delle migliori per i turisti che cercano il relax in spiaggia, ma lo è sicuramente per gli appassionati di surf. Se proprio non si riesce a rinunciare al bagno nell’oceano, tra le località migliori si citano Agadir, El Jadida, Dakhla, Oualidia, Imsouanee Legzira.

5. Vacanza in Marocco: andare sulla neve

Tra le 5 in elenco, probabilmente l’esperienza più inaspettata da fare è andare sulla neve in Marocco. Sembra incredibile, ma nella città di Ifrane si possono ammirare paesaggi innevati da fare invidia alle Alpi. E infatti Ifrane è soprannominata la “piccola Svizzera del Marocco”. Appena arrivati, sembra proprio di trovarsi in un villaggio svizzero incastonato tra le montagne del Medio Atlante. Una scoperta insolita che dipinge di incanto la vacanza in Marocco.

Ifrane si trova a 1700 metri di altitudine, motivo per cui d’inverno le temperature scendono spesso sotto i 0 gradi e la città si tinge di bianco, offrendo paesaggi innevati che tipicamente ci si aspetta di trovare in Svizzera. In passato, solamente le famiglie benestanti e coloniali si recavano in questa piccola località di montagna per trascorrere le vacanze e praticare sport invernali. E ancora oggi sono poche le famiglie marocchine che possono permettersi di vivere questo luogo.

La possibilità di praticare lo sci, di fare escursioni tra i parchi nazionali e i laghi e passeggiate di trekking non mancano, e infatti sono tantissimi i turisti che prenotano la vacanza in Marocco in inverno per visitare Ifrane.