“La 48H” del MAC fest di Cava de’ Tirreni dà ufficialmente il via alle candidature per il 2023. Il videocontest è rivolto a registi, videomaker, filmmaker, attori e attrici, in gara per il Premio Miglior Interpretazione.

La V edizione del MAC fest, che si svolgerà dal 26 agosto al 2 settembre 2023, gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo e si divide, appunto, in più aree culturali, dalla musica all’arte e alla cultura prevedendo momenti di creatività, partecipazione e discussione attraverso Tavole Rotonde, Masterclass, Workshop, concerti, spettacoli, la rivista Macchiato e CasaMAC.

Il 1° Premio “Elvira Coda” è dedicato alla prima regista italiana. Il corto vincitore sarà proiettato in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e nel Lazio come parte della programmazione dei Festival partner. In palio un buono del valore di 100 euro da spendere presso RCE Foto Salerno. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 giugno.

“La 48H” inizierà il 27 agosto con la presentazione del tema e la consegna delle limitazioni, pescate a sorte da ciascun singolo o gruppo. A partire da questo momento, tutti i partecipanti avranno soltanto 48 ore per realizzare il proprio cortometraggio. Tutti i lavori saranno poi sottoposti al giudizio della Giuria, che determinerà una classifica basandosi su diversi elementi, quali il rispetto del tema, il rispetto delle limitazioni, il coinvolgimento della comunità e del territorio, qualità tecnica e storytelling. Annunciata anche la partecipazione in Giuria di Gianlorenzo Franzì, già critico per Cinematografo di RaiUno e membro di giuria dei Nastri d’Argento.

La proclamazione del vincitore e la consegna dei premi sono parte del “MAC fest 2023 – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura”, le cui informazioni e il regolamento sono disponibili sul sito.

“La 48H” del MAC fest è realizzata grazie a una fitta rete di partnership con istituzioni, enti e associazioni tra cui: Pigneto Film Festival, LABSAV Unisa, Toko Film Fest, Kinetta Spazio Labus, Festival Linea d’Ombra, la Settima Arte, Festival Storie Parallele, Giffoni Film Festival, Tracce Cinematografiche Film Festival, Fernando Di Leo Film Fest, LIFF – Lamezia International Film Fest, Festival del Cinema di Castel Volturno, Theta Short Film Festival, Sarno Film Festival e Lucania Film Festival.

Quest’anno l’iniziativa è supportata anche da Francesca Santaniello, attrice e content creator napoletana, e dal cantautore Jacopo Rosa che hanno deciso di chiedere ai propri follower di iscriversi al contest: solo la Santaniello ne conta circa 500.000.

I partecipanti de “La 48H” del MAC fest: biografia di Francesca Santaniello

Francesca Santaniello è un’attrice e content creator napoletana con un bacino di utenze di quasi 500.000 follower. Ha iniziato a 15 anni in teatro recitando in compagnie amatoriali facendo musical e commedie, studiando poi recitazione cinematografica in alcune scuole di Napoli tra cui la Ribalta, la Pigrecoemme e la Napoli Film Academy.

Durante la pandemia ha iniziato a parlare di recitazione sui suoi canali, avvicinando così il suo pubblico a questo mondo e rendendolo parte attiva nei suoi video, dove chi vuole può recitare con lei.

Con questo format ha riscosso parecchio successo, che le ha permesso, negli ultimi anni, di prendere parte ad alcuni progetti sia teatrali che cinematografici.

Biografia di Jacopo Rosa

Jacopo Rosa è un cantautore di Torre Annunziata. Figlio d’arte (il padre è stato sassofonista di Pino Daniele), inizia a dedicarsi allo studio della musica già dall’età di 10 anni, appassionandosi al canto grazie all’ascolto di cantautori italiani quali De Andrè, Battisti, Dalla Baglioni. Oggi si esibisce in live show con le sue canzoni in numerosi locali della Campania.

