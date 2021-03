Valuta Casa è il nuovo servizio online offerto da Homstar.it, agenzia immobiliare online. Vendere casa per un “comune” cittadino è sempre stato un atto molto dispendioso, soprattutto dal punto di vista economico, a causa delle spese di agenzia che a volte equivalgono quasi a più del 3% (più IVA imposta); per non parlare della lentezza delle tempistiche o della difficoltà nel trovare potenziali acquirenti realmente interessati. A differenza delle altre agenzie presenti su territorio nazionale, Homstar non chiede il pagamento delle commissioni a coloro che vendono casa, facendo così risparmiare, mediamente, circa 15.000 € alla parte venditrice. Come? Curando personalmente la valutazione dell’immobile, la sua sponsorizzazione e la conseguente vendita che avviene interamente online. Valuta Casa offre una valutazione del proprio immobile con una prestazione completamente gratuita. In questo modo, vendere casa non è mai stato così facile, ma soprattutto così economico.

Valuta Casa: come si utilizza?

Usufruire di questo servizio è semplice e alla portata di tutti: in primis è necessario inserire manualmente i dati della propria abitazione nell’apposito format presente sul sito, sulla sinistra, completandolo in tutte le sue parti. A seguire si riceverà una valutazione accurata del proprio immobile, che comprende il calcolo della metratura calpestabile e della metratura commerciale, tenendo conto anche dei vani dell’abitazione, della presenza o meno del balcone o del terrazzo e di tutti i fattori che incidono sulle variazioni dei prezzi al metro quadro, come ad esempio il tipo di immobile posseduto (appartamento, villa, attico, etc.), il grado di luminosità dell’abitazione, il piano in cui esso si trova (alto, intermedio, piano terra), la presenza di ascensori, l’edificio (vecchia, nuova o recente costruzione), lo status dell’immobile (ristrutturato, da ristrutturare, in buono stato), il tipo di riscaldamento presente (autonomo o meno), lo stato locativo, l’esposizione e la vista (interna o esterna, verso la strada o meno). Dunque, dopo aver rilevato la metratura dell’immobile viene calcolato il prezzo al metro quadro con il metodo della comparazione. Tale stima avviene mediante un potente algoritmo che utilizza big data delle case in vendita e vendute negli ultimi anni sul territorio. Ciò significa che Homstar attua un’attenta analisi, sia della città che di tutta la zona in cui si trova l’immobile, offrendo al cliente una prestazione efficiente a 360° poiché il mercato immobiliare cambia di zona in zona. Grazie a Valuta casa e ai suoi esperti è possibile ricevere un parere professionale, gratuito e senza andare in agenzia.

Homstar: quali sono i vantaggi?

Homstar è un’agenzia immobiliare online che da vent’anni a questa parte sfrutta tutte le potenzialità della tecnologia per vendere immobili velocemente attraverso il web. Rispetto alle agenzie tradizionali, con Homstar ci sono zero commissioni, zero IVA e sopratutto zero stress, perché i suoi agenti si occupano di tutto. Si tratta di un servizio di alta qualità che cura la vendita immobiliare dalla A alla Z, in tutte le sue fasi. I suoi agenti sono qualificati e seri, a completa disposizione del cliente e delle sue esigenze e preferenze. Homstar inoltre, tra i suoi servizi, mette a disposizione un fotografo per effettuare delle fotografie professionali dell’immobile, offre il servizio di Home staging per valorizzarlo, si occupa della creazione di virtual tour per le visite a distanza e cura la comunicazione marketing online, sponsorizzando l’immobile in vendita su appositi motori di ricerca, social network e portali immobiliari indipendenti. In questo modo si possono ridurre notevolmente i tempi di ricerca e di attesa; il cliente riesce a trovare il miglior compratore, ottiene la massima visibilità e non si rischia di tenere l’immobile invenduto a causa delle pubblicità poco efficaci o di fotografie amatoriali o incomplete. Inoltre, una volta trovato l’acquirente, Homstar segue i suoi clienti fino alla registrazione delle pratiche notarili.