Quando si tenta di aggiungere posizioni durante una fase di correzione come strategia di mediazione, si corre sempre il rischio di ottenere come risultato un forte calo. Questa nota saggezza degli investitori professionisti è stata ripetutamente “scritta con il sangue” nella storia del mercato. Questo sembra rispecchiare perfettamente la situazione attuale di Netflix, le cui azioni sono crollate di oltre il 27% durante la notte in risposta ai risultati finanziari del rapporto del primo trimestre 2022 del più grande servizio di streaming del mondo.



Dall’inizio della pandemia, i beni casalinghi sono stati molto richiesti. E quindi, come altre società del settore, anche Netflix ha raddoppiato la propria capitalizzazione. Il prezzo delle azioni è passato dall’area di $350 all’inizio del 2020 al record di quasi $700 per azione lo scorso novembre, questo grazie ai 36 milioni di nuovi abbonati da tutto il mondo nel 2020 e ai 18,2 milioni di clienti in più nel 2021, commenta Alex Boltyan, l’analista di Esperio.



Il successivo adeguamento del prezzo a $500 nei due mesi successivi sembrava originariamente una correzione tecnica, ma poi le quotazioni sono tornate a $350 dopo che sono emerse cifre nettamente deludenti con i nuovi clienti di Netflix che ammontano a soli 8,28 milioni tra ottobre e dicembre 2021. Inoltre, il CEO dell’azienda ha affermato che Netflix potrebbe aggiungere solo 2,5 milioni di abbonati per il secondo trimestre del 2022. Ciò corrisponderebbe a 10 milioni di abbonati nel 2022 se si mantiene lo stesso ritmo. Secondo quanto riferito, l’investitore miliardario William Ackman ha aumentato la sua partecipazione nella società di $1 miliardo poiché considera il prezzo sottovalutato. Ma le azioni di Netflix sono crollate ulteriormente a quasi $250, come conseguenza della perdita di 200.000 abbonati dall’inizio del 2022.



Definirla disillusione sarebbe un forte eufemismo. I CEO di Netflix hanno spiegato che uno dei motivi che influenzano questa caduta è la sospensione del servizio in Russia, che ha eliminato circa 700.000 abbonamenti a pagamento dal loro elenco di abbonati. Considera anche il modo in cui le azioni militari hanno creato un effetto di ricaduta in altre parti dell’Europa orientale, ma questo non ha causato molti danni. “Mezzo milione è ancora una goccia nell’oceano di 221,6 milioni di abbonati in tutto il mondo, tenendo conto del gran numero di famiglie che condividono l’account e della forte concorrenza, tutto questo sta creando rallentamenti sulla crescita dei ricavi, inoltre la grande spinta allo streaming, causata dal COVID, ha reso indecifrabile il quadro attuale” ha menzionato Spencer Neumann, CFO di Netflix.



Il vero problema, secondo Reed Hastings, co-fondatore e co-CEO di Netflix, è che “la penetrazione degli spettatori è composta da due gruppi”, dove “uno è un gruppo che ci paga, il che è fantastico… e poi c’è un gruppo di spettatori che non ci pagano e condividono le credenziali dell’account di qualcun altro”. Ha aggiunto che la società vede il secondo gruppo come “una straordinaria opportunità perché sono chiaramente ben qualificati” e “hanno tutto ciò che devono fare per arrivare a Netflix… Non stiamo cercando di chiudere quella condivisione, ma vi chiederemo di pagare un po’ di più per poter utilizzare questa condivisione”.



Per ora, i ricavi trimestrali di Netflix di 7,87 miliardi di dollari hanno stabilito un nuovo record, il che è ottimo, e l’utile per azione (EPS) di 3,53 dollari è vicino alla cifra record del primo trimestre del 2021, battendo le aspettative medie degli esperti di Wall Street di 2,95 dollari. Quindi, ora le cose vanno bene con il meccanismo di monetizzazione grazie agli abbonati esistenti, ma la monetizzazione del servizio di condivisione potrebbe essere la chiave per ulteriori miglioramenti. Questo sembra essere il fattore determinante per quanto velocemente l’attività di investimento positivo nelle azioni Netflix possa tornare a vivere, poiché ora i prezzi di Netflix sembrano lontani da questi livelli, che non hanno mai nemmeno provato a toccare dall’autunno del 2019, quando la folla di abbonati al servizio era radicalmente inferiore.

Segui le notizie dai mercati finanziari con Esperio