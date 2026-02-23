Ioffredo (SI): "Da Napoli a Roma per 'Visione Comune'. Portiamo l'esperienza dei nostri territori per costruire l'alternativa alla destra"

Una folta delegazione della Federazione Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana, composta da elette, eletti e dirigenti, parteciperà sabato 21 e domenica 22 febbraio alla seconda conferenza nazionale di “Visione Comune” presso il Centro Congressi Frentani a Roma.

“Si tratta di un momento di responsabilità collettiva,” dichiara il Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana Stefano Ioffredo. “Oggi più che mai è necessario unire le forze e mettere a sistema le buone pratiche nate nei territori. Come segretariato di Napoli, portiamo a Roma il lavoro svolto in questi anni nelle periferie, nei comuni e accanto ai lavoratori e ai giovani che chiedono un futuro dignitoso.”

Il Segretario sottolinea come le risposte ai grandi temi nazionali debbano partire dalle esperienze locali: “Diritto alla casa, sanità pubblica, scuola inclusiva e tutela dell’ambiente non sono concetti astratti, ma battaglie che combattiamo ogni giorno nelle nostre strade. È qui che si sperimenta la società più giusta che vogliamo costruire.”

In merito alla collocazione politica, il comunicato prosegue: “La conferenza di Alleanza Verdi e Sinistra è un passo deciso verso una reale alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Un’alternativa seria e radicata nei bisogni reali. Dobbiamo parlare un linguaggio chiaro: stiamo con chi lavora, con chi soffre le diseguaglianze e con chi difende la Costituzione. Il cambiamento non nasce dalle urla, ma dall’impegno quotidiano. E Napoli è pronta a fare la sua parte con coerenza e coraggio.”, conclude il Segretario Ioffredo.

