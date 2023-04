Still online, La nuova eredità digitale è il nome del podcast della giornalista e podcaster freelance Beatrice Petrella disponibile in esclusiva dallo scorso martedì 11 aprile su Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast lanciata il 27 giugno 2018 che conta più di due milioni di abbonati al mondo. Il proposito è quello di indagare il futuro delle identità digitali post-mortem. Ma in che modo?

La riflessione parte da alcune domande: cosa accade alle nostre identità digitali dopo la nostra morte? Perché il ruolo del Digital Death Manager sarà fondamentale nei prossimi anni? Quale sarà il destino dei nostri dati, password, immagini e alter ego virtuali post-mortem? Gli eredi del nostro patrimonio digitale potranno disporne liberamente?

Dai software alla Black Mirror al testamento digitale, dai QR code al diritto all’oblio, dalle tracce in rete lasciate inconsapevolmente alla privacy e utilizzo dei dati post-mortem: con il suo podcast Still online la giornalista Beatrice Petrella, attraverso interviste tra tech, diritto e immaginazione, in sei puntate tenta di dare una risposta a questi quesiti raccontando cosa avviene online quando il corpo IRL – acronimo che sta per In Real Life – non c’è più.

Tra gli ospiti di Still online Davide Sisto, filosofo, autore del libro La morte si fa social e professore presso il Master Death Studies & the End of Life dell’Università di Padova; Nicola Guaglianone, sceneggiatore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out; Edina Harbinja, docente di diritto dei media e della privacy presso la Aston University; Valerio Natale, dottorando in diritto pubblico presso l’Università Roma Tre e avvocato associato dello studio internazionale Hogan Lovells; Simone Cosimi, giornalista ed esperto di tech; Ginevra Lamberti, scrittrice; Valentina Tanni, storica dell’arte, curatrice e docente che si occupa delle intersezioni tra arte e tecnologia.

Beatrice Petrella con Still online decide, dunque, di parlare di una tematica di grande attualità, in coerenza con quanto ha già fatto precedentemente e che continua a fare come giornalista: ha, infatti, lavorato per The Vision come newsletter e podcast editor e curato il podcast quotidiano In 4 minuti, con focus sugli esteri e i diritti umani. Ha, inoltre, avuto la possibilità di intervistare, tra gli altri, Gianfranco Franciosi, il primo infiltrato civile italiano in un clan di narcos galiziani, e Matthew Caruana Galizia, attivista per la libertà di stampa, e ha collaborato con L’Espresso e Domani; su Instagram racconta attualità e la politica estera.

Mariella Rivelli