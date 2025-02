La tesi di laurea è l’ultimo sprint prima del traguardo, un documento che resterà per sempre negli annali della tua vita. E anche, naturalmente, l’ennesima fonte di soddisfazione che va a coronare tutto il percorso di studi. Scrivere la tesi non è semplice e richiede tempo, soprattutto se è una tesi quinquennale basata su un lavoro di ricerca. C’è chi impiega mesi, chi un anno e chi anche di più per raccogliere i dati, costruire un outline e scrivere pagine e pagine in stile accademico, impeccabili sotto tutti i punti di vista. Ecco perché occorre scegliere con cura l’argomento, che deve essere appassionante, adatto alle nostre aspirazioni future e, infine, correlato con la materia del relatore giusto.

Come scegliere la tesi di laurea in 5 passaggi

Se ti manca un anno a finire l’università, puoi già cominciare a riflettere sulla tesi di laurea. La tesi richiede tanto tempo, e non solo per essere scritta, anche per essere accettata dal relatore, stampata e rilegata in tutte le sue copie. La stampa tesi deve essere effettuata presso una tipografia attrezzata, con una grafica adeguata e una rilegatura di qualità.

Ecco come scegliere l’argomento della tesi in cinque passaggi:

Scegli il relatore. Lo dicono in tanti: la prima scelta da compiere è quella del relatore, con il quale trascorrerai tanto tempo durante la preparazione della tesi. Una volta individuato il professore di riferimento, saprai più o meno quale sarà la materia di cui andrai a occuparti.

Scegli il tipo di ricerca. Decidi che tipo di tesi desideri realizzare, se compilativa o sperimentale, ancora prima di parlare con il tuo relatore. La tesi compilativa è più adatta alla laurea triennale, mentre per la quinquennale si punta in genere a una pubblicazione più sostanziosa e a un lavoro di ricerca più approfondito.

Scegli il campo di studi specifico. Scegli una disciplina sulla quale non ti pesa lavorare. L’ideale è che la curiosità prevalga sempre sulla noia, anche quando fuori splende il sole e tu hai delle scadenze da rispettare. Assicurati che online e in biblioteca vi sia abbastanza materiale su cui lavorare, perché un argomento con una bibliografia insufficiente potrebbe essere difficile da approfondire. Attenzione: in certi casi, l’argomento della tesi è già fissato, e deve essere preso da una lista di topic predefiniti.

Restringi il campo. Restringi il campo a tre argomenti di tuo interesse, e prenditi qualche giorno per pensarci sopra. Se vuoi, puoi confrontarti con qualche collega, oppure direttamente con il tuo relatore. Anche l’intelligenza artificiale è un’ottima scorciatoia per fare ricerca, valutare un argomento o accedere a determinate banche dati risparmiando tempo e fatica.