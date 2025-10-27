“LET ME OUT”: lavoro, identità e doppi in Severance

Il 15 settembre 2025, agli Emmy, tra conferme attese e sorprese inaspettate, Britt Lower ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista per il ruolo di Helly in Severance (Serie TV 2022-).

Il momento dei ringraziamenti, solitamente usato per ringraziare famiglia e colleghi o per condividere pensieri personali, si è trasformato in qualcosa di diverso. Sul retro del biglietto di Britt Lower spiccava un messaggio in lettere maiuscole: LET ME OUT. Non era un pensiero personale, ma l’eco di Helly, la sua “versione interna” in Severance, costretta a vivere intrappolata nell’ufficio e in lotta continua per sfuggire alla propria prigionia.

Quel gesto si è trasformato in un vero e proprio atto performativo: ha incrinato la superficie patinata della cerimonia e aperto una fessura tra celebrazione e critica. Per un attimo, il palco degli Emmy si è fuso con il set di Severance, facendo irrompere la finzione nella realtà. In quell’istante è emerso con forza che la serie non è solo intrattenimento, ma un racconto perturbante sul lavoro, sull’identità e sul peso dei nostri doppi quotidiani.

Ma cos’è Severance?

Severance esplora una premessa fantascientifica e filosofica: la possibilità di separare chirurgicamente la vita lavorativa da quella personale.

Il procedimento, chiamato Severance Procedure, genera due identità distinte nello stesso individuo: l’ “innie”, confinato al contesto lavorativo senza memoria della vita privata, e l’ “outie”, che vive nel mondo esterno ignorando completamente ciò che accade a lavoro.

È Kier Eagan, fondatore della Lumen Industries, a introdurre questa logica, basata sui quattro temperamenti – woe (dolore), frolic (giocosità), dread (terrore) e malice (malizia) – strumenti di controllo per modellare le personalità dei lavoratori e mantenere l’ordine aziendale.

La forza della serie sta nella capacità di trasformare questa premessa estrema in una riflessione profonda sull’identità e sulla condizione umana, invitando lo spettatore a interrogarsi: cosa resta del sé quando metà della vita è confinata a un ufficio e l’altra metà ne ignora l’esistenza? Attraverso la divisione tra “innie” e “outie”, emergono tensioni esistenziali, conflitti interiori e un senso di alienazione che molti di noi vivono, seppur in forme meno radicali, nella vita contemporanea.

Lavoro, controllo e alienazione

Severance esplora inoltre il controllo aziendale e la mercificazione del lavoro: i dipendenti di Lumen diventano funzioni meccaniche, privati di memoria e autonomia. La serie critica il capitalismo contemporaneo, mostrando come la logica aziendale possa produrre alienazione e divisione interiore. Attraverso simboli visivi, riferimenti religiosi e un linguaggio cinematografico criptico quasi lynchiano, mette in scena la tensione tra sé pubblico e sé privato, tra funzione produttiva e libertà personale.

Il conflitto tra “innie” e “outie” diventa paradigma della nostra esperienza quotidiana: tutti, in un modo o nell’altro, recitiamo un ruolo al lavoro, assumiamo maschere e reprimiamo parti di noi stessi. Severance amplifica questa condizione all’estremo, ma invita anche a riflettere:

Come riconciliare le identità frammentate?

Come rendere consapevole la nostra “performance” quotidiana, senza esserne schiacciati?

Il gesto di Britt Lower

Il messaggio implicito di Britt Lower “LET ME OUT” sul palco degli Emmy è una perfetta estensione di questi temi di Severance. Non è solo un richiamo al personaggio, ma un atto simbolico: un invito a riconoscere i nostri doppi e a confrontarci con le fratture tra vita privata e professionale.

In definitiva, Severance non è solo un thriller psicologico o fantascientifico: è un’indagine sulla memoria, sul sé e sulla libertà. Il gesto di Lower ci ricorda che ogni lavoro, ogni ruolo e ogni performance comportano un prezzo: la possibilità di perdere contatto con ciò che siamo davvero. LET ME OUT diventa così più di un messaggio: è una chiamata alla consapevolezza, a smettere di essere personaggi inconsapevoli dentro un ufficio e a guardare il lavoro per ciò che è – una costruzione sociale, politica e identitaria che ci riguarda tutti.

Severance (e Britt Lower/Helly) ci costringe a guardare il nostro doppio. Non per cancellarlo – perché la distinzione tra chi siamo dentro e fuori dal lavoro è inevitabile – ma per renderlo cosciente, per non subirlo passivamente. Forse questo è il messaggio più forte della serie e del gesto di Lower: il conflitto tra i nostri sé non può essere anestetizzato, può solo diventare coscienza critica e interrogativo radicale. Quel “LET ME OUT” risuona così non solo come richiesta di fuga, ma come invito a una nuova forma di consapevolezza.

Catia Somma