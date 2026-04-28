La XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival

torna alla Mostra d’Oltremare

Tra gli ospiti e gli eventi più attesi:

il Magister Leo Ortolani

il leggendario editor di Dragon Ball Kazuhiko Torishima

il mangaka autore di Vinland Saga Makoto Yukimura

l’attore John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv Scrubs

Don Rosa, uno dei più grandi autori Disney di tutti i tempi

l’attore e doppiatore Troy Baker

Caparezza con gli incontri e la mostra inedita di Orbit Orbit

l’anteprima della serie From con i protagonisti

Scott McCord, Catalina Sandino Moreno e i fan d’eccezione Aka7even e LDA

l’astronauta Luca Parmitano

il talk con TonyPitony

e l’arrivo, per la prima volta a Napoli, di Geronimo Stilton e Tea Stilton

con la loro creatrice Elisabetta Dami

Comicon 2026: gli eventi

Dal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli – International Pop Culture Festival – XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti italiani e internazionali, più di 650 eventi e 520 espositori per quattro giorni di Fumetto, Asian, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica, Young, LARP, Urban, PIzza Pop.

Si parte con il Magister di COMICON: Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e fumettista italiano tra i più eclettici, pluripremiato maestro di umorismo. A firmare il poster dell’edizione 2026 uno dei talenti più creativi e richiesti del cinema di animazione: l’illustratore e direttore artistico francese Aurélien Predal.

Per la prima volta in Italia arrivano Kazuhiko Torishima, leggendario editor di Dragon Ball, e il mangaka Makoto Yukimura, con il volume conclusivo del suo manga iniziato 20 anni fa, il bestseller Vinland Saga.

E ancora, dai quattro angoli del pianeta sbarcheranno artisti come il leggendario maestro del fumetto Disney Don Rosa, i fumettisti giapponesi Shintaro Kago e Satoshi Shiki, la mangaka Kotteri, gli autori Marvel Alex Maleev e David Mack, il fumettista britannico Liam Sharp e ilMaestro serbo del fumetto, R.M. Guéra.

Dall’Italia non mancheranno star del fumetto come Milo Manara, Tanino Liberatore, Simone Bianchi, Sara Pichelli Sio, Fumettibrutti, Igort, Mirka Andolfo, Caparezza con il suo Orbit Orbit e molti altri.

Tra gli ospiti più attesi, l’attore e produttore statunitense John C. McGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv Scrubs; i protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord della serie Paramount+ From con due fan d’eccezione, LDA e Aka7even; l’attrice Crystal Reed, uno dei volti più amati di Teen Wolf, ma anchel’evento Netflix “Clash in COMICON” che celebrerà l’arrivo, sul servizio, di RAW, SmackDown, NXT e tutti i PLE (Premium Live Event) insieme a due storici fan, Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo. Con loro anche uno special guest, Zerocalcare, che porterà i suoi Due spicci sulla WWE.

Grandi ospiti anche per la sezione “Videogame” con l’attore e leggendaria voce di The last of us Troy Baker; il compositore due volte vincitore di un BAFTA Award e candidato ai Grammy Austin Wintory; il co-fondatore dello studio di videogiochi Ready At Dawn® Andrea Pessino; il compositore e sound director di Castlevania e Metal Gear Solid Tomoyuki Tanaka; Jane Perry e Kirsty Rider, attrici interpreti di Baldur’s Gate 3 ed Expedition 33; Simone Silvestri, Art Director di Housemarque, attualmente al lavoro su SAROS; l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Luca Parmitano.

Per i più piccoli e non solo, in programma anche un incontro speciale con Geronimo Stilton e Tea Stilton, che saranno protagonisti di uno spettacolo seguito da firmacopie e photo opportunity e accompagnato da un momento davvero speciale: l’incontro, per la prima volta a Napoli, con la loro creatrice Elisabetta Dami.

In anteprima a COMICON Napoli 2026 arriva anche il settimanale Topolino con una straordinaria variant cover del numero 3675 in edicola, realizzata da Giuseppe Camuncoli, con chine di Simone Paoloni e colori di Emanuele Tenderini. “Topolino e lo sbandieramento vacanziero”, di Gianluca Fru, Roberto Gagnor e Giuseppe Camuncoli, è una rocambolesca vacanza tra le isole dell’arcipelago delle Remotas.

Non mancherà poi la musica a COMICON Napoli 2026, con TonyPitony e la sua mitica squad che saranno protagonisti di un imperdibile talk dove sveleranno i segreti, i retroscena e le follie che si celano dietro le loro migliori invenzioni musicali e digitali, oltre a i concerti come quello di Giorgio Vanni al Main Stage – Arena Flegrea.

Tra le iniziative speciali, COMICON presenta Pop Wave – COMICON for Palestine, un “programma nel programma” con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, iniziative. Una vera e propria ondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di COMICON sulla causa palestinese.

Dal fumetto all’animazione, dalla fotografia al cinema, dall’attualità alla street art: saranno venticinque le mostre di COMICON Napoli, da sempre fiore all’occhiello del festival. Tra queste: “Leologia”, inedita e autoironica retrospettiva dedicata al Magister Leo Ortolani; “Caos cromatico”, omaggio alla carriera del direttore artistico di film animati e poster artist COMICON Aurélien Predal; “Orbit Orbit” che mostra per la prima volta tavole e schizzi inediti dell’opera di Caparezza; “Vinland Saga”, alla scoperta del leggendario capolavoro di Makoto Yukimura, un manga d’azione bestseller diventato uno straordinario trattato sulla non violenza; “Ossessione”, che esplora l’arte di Nine Antico, icona francese del fumetto femminista; “È mille colori”, esplorazione dell’universo del sette volte candidato ai Premi Eisner Federico Bertolucci; le mostre del programma “Pop Wave – COMICON for Palestine” per dar voce a un popolo che rischia la cancellazione globale, “Storyboard! Il cinema disegnato di David Orlandelli”. Inoltre, si uniscono agli ospiti internazionali di COMICON Napoli la mangaka giapponese Kotteri e la fumettista coreana Yudori, alle quali saranno dedicate le mostre “Atelier Kotteri!”, e “Yudori: La ricerca dei tempi”. Il dettaglio di tutte le mostre qui.

Spazio anche agli eventi serali, dopo l’orario di chiusura del festival, con tre serate imperdibili al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Si parte con Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club, che arriva a COMICON Napoli per la registrazione live di una puntata con un ospite d’eccezione: il fumettista Sio (30 aprile, ore 20:30 – info e prevendite qui). Si prosegue, grazie alla collaborazione con Anime Factory, con Millennium Actress, il capolavoro di Satoshi Kon, che torna al festival con una proiezione evento speciale. A presentare il film e a dialogare con il pubblico ci saranno i Criticoni – Francesco Alò, Mr. Marra e Victorlaszlo88 – insieme a Dario Moccia (venerdì 1 maggio, alle 19:30). Infine, appuntamento con la cerimonia ufficiale di premiazione del Palmarés di COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale dalla Giuria 2026 composta da Big Mama, Alex Polidori, Caterina Guzzanti, Raffaele Alberto Ventura e dalla Presidente di Giuria Gabriella Giandelli. A presentare la serata, il comico e autore televisivo Vincenzo Comunale. Quest’anno il Premio Speciale COMICON alla Carriera va al maestro Grzegorz Rosiński, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo, co-creatore della serie Thorgal con Jean Van Hamme e disegnatore realistico di grande eleganza pittorica.

E come sempre, ad accompagnare il programma di COMICON Napoli c’è l’ampia rassegna COMICON OFF, il fuori Festival di COMICON, che quest’anno porta in Italia per la prima volta una mostra dedicata a un maestro assoluto del fumetto, tra i più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo: Robert Crumb. La mostra “Robert Crumb. Cattivi pensieri” arriverà a Castel Nuovo (Maschio Angioino) dal 27 maggio al 31 agosto, grazie alla sinergia tra COMICON e il Comune di Napoli.

COMICON ACADEMY

Tra le grandi novità del 2026 debutta COMICON Academy, un nuovo asse portante del programma che attraversa l’intera manifestazione per offrire agli aspiranti professionisti una rotta concreta nell’industria della Pop Culture. Questo filone di attività si dirama in tutte le aree del festival — dal fumetto al gaming, dal cinema all’artigianato — trasformando l’evento in un’esperienza di alta formazione guidata da partner d’eccellenza come Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli studi di Napoli L’Orientale, Istituto Culturale Coreano in Italia, IED, Art Directors Club Italiano, IIDEA, Apple Developer Academy, Scuola Italiana di Comix, UniCredit, Wikimedia Italia e aziende leader nella produzione di fumetti, nello sviluppo di videogiochi o giochi da tavolo e nell’organizzazione di festival. Cuore pulsante di questo percorso sarà il COMICON Academy Space (Padiglione 1): un hub polivalente, uno spazio curato con AI – Autori di Immagini, dove sarà possibile accedere per semplici momenti di networking tra studenti e giovani professionisti, ma anche partecipare a laboratori, workshop, talk strategici e sessioni di portfolio review con i principali editor del settore. Con questa iniziativa, COMICON non è più solo intrattenimento, ma una piattaforma totale per il networking e la costruzione di una comunità attiva di nuovi talenti creativi.

I PREMI DEL PALMARÈS 2026

Sono dieci le categorie competitive dei Premi del Palmarès 2026 di COMICON, divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. La Giuria che decreterà i vincitori è composta dalla fumettista Gabriella Giandelli (Presidente), dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 maggio, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo, e sarà presentata da Vincenzo Comunale, comico e autore, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana.

Anche per l’edizione 2026 si rinnova la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli: Anche per l’edizione 2026 si rinnova la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli: i trofei per le categorie “Miglior Opera Prima” e “Nuove Strade – Migliore Autoproduzione” saranno realizzati dalle studentesse Fortunata La Montagna e Ornella Russo del Biennio di Scultura.

COMICON NAPOLI



COMICON Napoli – International Pop Culture Festival è tra i primi 5 festival europei per dimensione e proposta culturale. Nel 2025, la XXV edizione si è conclusa con il record di 183.000 visitatori (+4,6% rispetto al 2024) e numeri da capogiro: più di 600 eventi offerti su oltre 30.000 mq coperti, 50.000 mq di spazio all’aperto, un teatro da 850 posti al coperto, sale per incontri da 20 a 400 posti, palchi per esibizioni live e un’arena all’aperto da 6.000 posti.

È leader in Italia tra i festival culturali, punto di riferimento non solo per il territorio campano, ma per tutta la penisola (il 71% del pubblico arriva da fuori Napoli) con un impatto straordinariamente positivo su tutto il territorio di Napoli: la ricaduta economica – ovvero la produzione di ricchezza generata grazie alla realizzazione del festival sui vari attori delle filiere interessate, attività ricettive, trasporti, esercizi commerciali, bar e ristoranti e così via – è sempre in crescita: 36 mln di Euro nel 2023 e 42 mln di Euro nel 2024.*

Grazie a un programma ricco di contenuti, COMICON Napoli conquista ogni anno appassionati di fumetti, cinema e serie tv, videogame, giochi e tutti i mondi della cultura Pop con un’età media inferiore ai 25 anni (60%), confermando la caratteristica di “Napoli città dei giovani” e polo culturale attrattivo dall’Italia e dall’estero.

COMICON Napoli è un evento che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Per COMICON Napoli è previsto un sostegno dalla Direzione Generale delle Politiche Culturali della Regione Campania, mentre COMIC(ON)OFF è sostenuto dall’Area Cultura del Comune di Napoli.

Come ogni anno, COMICON Napoli si conferma eco-friendly, dedicando attenzione all’ambiente attraverso le partnership con i consorzi nazionali che si occupano di avviare al recupero e al riciclo gli imballaggi di alluminio con CIAL, di plastica con COREPLA e di acciaio con RICREA.

COMICON è un festival accessibile: molti degli eventi in programma possono essere seguiti anche in LIS – Lingua dei Segni.

Valentina Cimino