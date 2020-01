Tutte nell’armadio abbiamo almeno un paio di pantaloni a palazzo, magari rimasti lì da circa un paio di decadi. La buona notizia è che sono finalmente tornati di moda! Si tratta di un capo da sempre molto apprezzato, che grazie alla sapienza degli abbinamenti riesce a trasformarsi ogni volta in un outfit sempre nuovo.

I pantaloni a palazzo sono una tipologia di pantaloni che stanno bene praticamente a tutte, qualunque sia la fisicità. Chi è più alta riesce a slanciarsi ancora di più, mentre chi è bassa può magicamente vedersi delle gambe “chilometriche” grazie alla vita alta di questi pantaloni. Chi è minuta può guardare le sue forme valorizzate, indossando un pantalone a palazzo; così come chi ha un fisico curvy, può riuscire a mascherare bene i chili in più, valorizzando il punto vita.

I pantaloni a palazzo, per ogni occasione

Versatili e femminili, i pantaloni a palazzo possono essere portati con molta facilità anche a lavoro, magari abbinati ad una blusa o ad una camicia, con scarpe comode o tacchi bassi, a seconda del dress code da rispettare in ufficio. Ottimo anche l’accoppiamento con un blazer o una giacca. Le maxi bag sono, invece, indispensabili per portare con sé tutto il necessario per una lunga giornata in ufficio.

Per un look più informale, si possono abbinare i pantaloni a palazzo a cardigan corti o lunghi oppure, pensando alla bella stagione, a top, maglie a manica lunga o corta, meglio se impreziositi da inserti in pizzo e dettagli in paillette, per un look decisamente super femminile. Sandali o pump sono un obbligo, a seconda dell’evento, ma ricorda che non occorrono scarpe particolari, poiché non si noterebbero neanche, considerata la gamba molto svasata!

Per tutti i colori e tutte le stampe

Per ciò che concerne colori e stampe, spazio alla fantasia! Si va dai colori classici come il nero, il bianco, il grigio ed il gessato, come i pantaloni a palazzo in tessuto tecnico gessato di Twinset, e si arriva poi ai colori pastello, passando per le stampe floreali.

Un ottimo esempio sono i pantaloni a palazzo neri di Twinset con maxi stampa fotografica su di una sola gamba, un enorme fiore dai toni caldi che si staglia su fondo scuro. L’effetto è elegante e ricercato, da abbinare a un top a fascia carico di paillette, meglio se nero, così da avere un total look raffinato.

Naturalmente, i pantaloni a palazzo possono essere indossati anche per una cerimonia, ma in questo caso è bene scegliere con cura tessuto e motivi, preferendo l’abbinamento con scarpe con tacco alto e pochette – con o senza tracolla. Perfette da indossare sopra sono le camicie e le bluse, magari con qualche leggero volant o ricamo in paillette, ma ottima è anche la scelta di un top con spalline sottili, una mise sempre molto azzeccata, che riesce a dare ancora più finezza all’insieme, unendovi un tocco di sobria sensualità.

Fonte immagine di copertina: Donna Moderna