Il divertimento è sempre di moda. Sembra questo il mantra degli italiani che ogni giorno scelgono di dedicare il proprio tempo libero giocando in rete. Ciò si deve in primis a una maggiore diffusione degli smartphone che va di pari passo con l’adattamento delle piattaforme ludiche a ogni tipo di device. L’altro fattore determinante resta, però, l’offerta dei titoli sempre più variegata, capace di accontentare sia gli utenti tradizionalisti che quelli in cerca di novità.

I giochi classici più giocati online

Sarà forse che negli ultimi anni la spinta alla digitalizzazione ha portato online un po’ tutte le generazioni, ma tra i giochi più richiesti non mancano quelli che hanno una certa storicità. Non è un caso se da Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, apprendiamo che tra i giochi più scelti dagli italiani ce n’è uno che ha attraversato la storia. Per i romani era la ruota della fortuna, ma nel tempo si è trasformata, fino a diventare oggi il gioco online della roulette, disponibile in diverse varianti: americana, francese, europea e live.

Seguono le slot machine, che garantiscono una fruizione personalizzata in base ai gusti degli utenti. S’ispirano alla musica, al cinema e persino alla letteratura, ma non mancano mai titoli originali con nuovi concept. Questo significa che ognuno può trovare la slot più adatta ai propri desideri e vivere un’esperienza ludica ricca di effetti scenografici.

L’interesse per sport diversi dal calcio e la quantità di bookmaker hanno invece incrementato l’interesse verso le scommesse online. Puntare, restare aggiornato in tempo reale sugli esiti, cambiare in corso d’opera la propria decisione sono solo alcuni elementi che rendono il gioco più adrenalinico. A tutto ciò si aggiungono promozioni, bonus, offerte a tempo ed è così che il giocatore è incentivato ancor di più a cogliere l’occasione.

Gli eSport tra i nuovi trend

Negli ultimi anni giocatori e spettatori hanno subito il fascino di un nuovo trend. In Italia si contano ben 2,2 milioni di appassionati di eSport. Differiscono leggermente dai giochi online canonici, infatti, si tratta di competizioni che vedono gareggiare giocatori professionisti. Gli eventi sono visionabili mediante le piattaforme di streaming che realizzano veri e propri tornei con montepremi. La centralità del divertimento li rende però a tutti gli effetti dei giochi.

Gli italiani, dunque, stanno al passo con i tempi, e se da un lato non rinunciano ai giochi senza tempo dall’altro amano anche farsi conquistare dalle novità.