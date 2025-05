PromarkerEndo, il test del sangue che diagnostica l'endometriosi

Un importante passo avanti nella diagnosi dell’endometriosi è stato fatto grazie a un innovativo test del sangue, sviluppato dalla società biomedica Proteomics International in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Melbourne e del Royal Women’s Hospital. Il test sarebbe molto promettente, in grado di identificare la malattia con elevata precisione, arrivando a una sensibilità del 99,7%.

L’endometriosi: una malattia diffusa e spesso sottovalutata

L’endometriosi è una patologia molto diffusa, che investe circa 3 milioni di donne in tutta Italia, con una maggiore incidenza tra i 25 e i 35 anni. Essa si sviluppa quando il tessuto che normalmente riveste l’interno dell’utero cresce al di fuori di quest’ultimo, coinvolgendo organi come le ovaie, le tube di Falloppio e altre strutture della zona pelvica. Durante il ciclo mestruale, il tessuto anomalo si comporta come quello uterino, ispessendosi, sanguinando e causando forti dolori. Nel tempo, provoca numerose problematiche, tra cui dolore cronico, infertilità e, in alcuni casi, anche danni agli organi vicini. Nonostante la gravità e l’estensione di tale patologia, la diagnosi è spesso lunga e complessa, impedendo a molte donne di arrivare ad una diagnosi definitiva in tempi celeri.

PromarkerEndo: in test del sangue che fa sperare

Il test del sangue rivoluzionario per l’endometriosi sviluppato dalla Proteomics International, chiamato PromarkerEndo, si basa sull’identificazione di biomarcatori specifici nel sangue, in particolare proteine plasmatiche, che sono fortemente legati all’endometriosi. Questo esame, se approvato, potrebbe rappresentare una rivoluzione nella diagnostica, riuscendo a distinguere l’endometriosi da altre patologie che presentano sintomi simili, come la fibromialgia o la cistite.

Il test del sangue rivoluzionario per l’endometriosi è stato testato su quasi 500 donne, di cui molte avevano una diagnosi già confermata tramite laparoscopia. I risultati, pubblicati sulla rivista Human Reproduction, hanno mostrato una precisione straordinaria: l’accuratezza del test è stata del 99,7% nei casi di endometriosi grave, mentre anche nelle forme iniziali il test ha raggiunto un’accuratezza superiore all’85%. Numeri, questi, che rappresentano un notevole miglioramento rispetto ai metodi diagnostici attuali, che invece richiedono interventi chirurgici invasivi e costosi.

I benefici di PromarkerEndo

La diagnosi dell’endometriosi tramite PromarkerEndo offre numerosi vantaggi clinici. Innanzitutto, consente una diagnosi rapida e sicura, eliminando la necessità di interventi chirurgici invasivi come la laparoscopia, che comportano rischi e lunghi tempi di recupero. In secondo luogo, si tratta di un’innovazione capace di identificare l’endometriosi nelle sue fasi iniziali, facilitando pertanto trattamenti tempestivi che possono prevenire complicazioni più gravi, come infertilità e dolore cronico. Trattandosi, poi, di una procedura meno traumatica per la paziente, riduce anche lo stress psicologico legato alle procedure invasive e ai lunghi periodi di incertezze diagnostiche. Inoltre, la sua somministrazione semplice e la possibilità di monitorare l’evoluzione della malattia nel tempo in modo non invasivo permettono un approccio terapeutico più mirato e personalizzato, contribuendo ad aumentare la qualità della vita delle donne affette da endometriosi.

Come sottolineato dal Dottor Richard Lipscombe, CEO di Proteomics International, l’introduzione di questo strumento nella pratica clinica quotidiana rappresenterebbe un passo significativo nella gestione dell’endometriosi, semplificando il processo diagnostico e consentendo trattamenti più tempestivi e mirati.

Implicazioni economiche e sociali del test diagnostico non invasivo per l’endometriosi

Dal punto di vista economico, l’adozione di un test del sangue rapido ed efficace come PromarkerEndo potrebbe generare risparmi significativi per i sistemi sanitari. Oggi, la diagnosi e il trattamento dell’endometriosi comportano costi elevati, soprattutto a causa delle lunghe attese per ottenere una diagnosi e delle procedure invasive necessarie. Un test del sangue rivoluzionario che consenta di diagnosticare la malattia in modo rapido e preciso ridurrebbe non solo i costi diretti, ma anche quelli indiretti, connessi ai ritardi nel trattamento e alle complicazioni, come l’infertilità, che richiedono ulteriori trattamenti spesso costosi. Inoltre, migliorando la qualità della vita delle donne, si ridurrebbero anche i costi sociali derivanti dall’infertilità e dalle difficoltà psicologiche che molte donne affrontano a causa della malattia.

Le prossime fasi

Nonostante i risultati promettenti, alcuni esperti sottolineano che lo studio è stato condotto principalmente su donne di etnia europea, il che significa che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare la validità del test in gruppi etnici diversi. Tuttavia, i ricercatori sono fiduciosi nel futuro di questo esame, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione delle autorità sanitarie australiane entro il 2025. In caso di successo, è probabile che il test venga sottoposto a regolamenti anche da parte della FDA e dell’Agenzia Europea dei Medicinali, rappresentando così una nuova frontiera nella prevenzione di una malattia troppo spesso trascurata.

Tina Rivelli