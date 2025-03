Weekend nel varesotto: cosa vedere a due passi da Milano

Chi vuole allontanarsi dal caos di Milano e cercare una zona più verde in cui rilassarsi e ricaricare le batterie senza allontanarsi troppo può valutare un weekend nel varesotto. La provincia di Varese, oltre ad essere un buon punto di partenza per scoprire Milano, viene scelta dai milanesi stessi per un weekend fuori porta grazie al ricco patrimonio di borghi, alcuni dei quali affacciati proprio sul lago. Ma cosa vedere nella zona? Ecco una selezione di opzioni.

Un weekend nel varesotto: dormire in posizione strategica

Se state programmando un weekend nel varesotto, prima di creare un itinerario tra le opzioni che stiamo per segnalarvi dovreste trovare una struttura dove dormire.

Una buona opzione è Moom Hotel, una struttura ricettiva ben collegata con parcheggio, stanze family e promozioni per coppie. Curata nel design e con tanti servizi, si distingue per un ottimo rapporto qualità prezzo. Da qui ci si potrà muovere a raggiera, spaziando tra borghi caratteristici, località sul lago e non solo.

Il Sacro Monte e il centro di Varese

Tra le tappe top che non possono mancare c’è Varese, conosciuta con il soprannome di “città giardino” per i numerosi parchi e ville distribuite nella zona. Nel centro storico della cittadina si parte da piazza Monte Grappa per poi raggiungere l’imperdibile palazzo estense con un parco particolarmente suggestivo in primavera.

Da qui consigliamo di prendere l’auto e dirigersi verso il Sacro Monte, un luogo riconosciuto come patrimonio dell’Unesco da cui si gode una vista panoramica incantevole.

Museo dell’Alfa Romeo

Per gli amanti dei motori potrebbe essere l’occasione perfetta per visitare il museo dell’Alfa Romeo. Si trova ad Arese, non distante da Varese e da Milano e si raggiunge facilmente grazie all’ampio parcheggio. Qui sarà possibile ripercorrere la storia dell’iconica casa automobilistica spaziando tra modelli vintage e più recenti.

Tra le attività da non perdere? Il simulatore di guida che conquista grandi e piccini. E per chi proprio non ama il mondo delle auto, non distante (anche a piedi!) il Centro, uno dei parchi commerciali più grandi d’Italia dove concedersi un momento di shopping.

I borghi nelle vicinanze

La zona di Varese si affaccia sull’omonimo lago e proprio qui si possono visitare alcuni borghi dal fascino antico. L’Isolino Virginia, sito archeologico tra i più antichi d’Europa, si raggiunge con comodità da Biandronno dove si trovano taverne e ristoranti tipici. Altrettanto imperdibile Gavirate, conosciuto per la sua passeggiata lungo il lago e per la specialità locale: i “brutti ma buoni”, biscotti a base di nocciole. E se si ama il ciclismo, è possibile percorrere la pista ciclabile che costeggia il lago in un percorso sicuro anche per i bambini.

Per chi è un estimatore dell’arte e i borghi caratteristici, Arcumeggia è una tappa imperdibile; il piccolo paese è famoso per i suoi murales d’autore, realizzati da artisti italiani del Novecento. Passeggiando tra le sue vie si possono ammirare opere che raccontano la vita contadina e la cultura locale.

Insomma, anche non allontanandosi troppo da Milano si può prenotare un weekend fuori porta last minute in primavera e rilassarsi godendosi le bellezze del territorio nei dintorni di Varese.