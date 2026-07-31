Ci sono musei che raccontano imprese sportive. Altri custodiscono cimeli, biciclette e fotografie. Il Museo del Ciclismo Gino Bartali a Firenze prova invece a raccontare qualcosa di più difficile: una scelta. Non solo perché racconta uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano, ma perché ricorda che le scelte più importanti prima maturano nella coscienza di una persona, poi si compiono lontano dai riflettori, diventando gesti concreti e compiuti con un unico fine: fare del bene, prescindendo dalle epoche e dallo sport. Perché, come amava dire Gino Bartali: «Certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca».

Entrare nel Museo del Ciclismo Gino Bartali sgnifica fare un viaggio nella storia della bicicletta e dell’Italia del Novecento. Accanto ai cimeli del campione trovano spazio le biciclette del postino, del barbiere e persino dei pompieri: testimonianze di un’epoca in cui le due ruote erano lavoro, servizio e vita quotidiana. È in questo contesto che la figura di Bartali assume il suo significato più profondo: non solo campione, ma uomo che conosceva quel mondo e che seppe trasformare la bicicletta anche in uno strumento di solidarietà.

Ne abbiamo parlato con Maurizio Bresci, presidente del Museo del Ciclismo Gino Bartali, che insieme ai volontari porta avanti un progetto nato per custodire non soltanto la memoria di un grande sportivo, ma anche quella di una cultura e dei valori che rappresenta.

L’intervista al presidente del museo Maurizio Bresci

Qual è stata, secondo voi, la scintilla che vi ha fatto concretizzare l’idea del museo?

La scintilla è stata l’amore che mio padre nutriva per Gino Bartali, l’uomo che aveva avuto la fortuna di incontrare negli anni Settanta, quando ormai aveva smesso di correre. Da quell’amicizia nacque un legame profondo, alimentato da tanti momenti condivisi e da una stima che, con il tempo, si trasformò in un affetto sincero.

Per mio padre, Bartali meritava di essere ricordato non soltanto per le sue imprese sportive, ma soprattutto per la persona che era. Da questa convinzione è nato un progetto al quale ha dedicato anni della propria vita, investendo tempo, energie e passione con un unico obiettivo: lasciare alle generazioni future un luogo capace di raccontare l’uomo, prima ancora del campione.

Lui e mia madre hanno sempre vissuto il volontariato come una scelta di vita. Hanno dedicato il loro tempo agli altri: mio padre attraverso lo sport, mia madre collaborando con diverse associazioni. Il museo rappresenta la naturale prosecuzione di questo impegno. È il loro modo di fare qualcosa che potesse rimanere e restituire alla comunità ciò che avevano ricevuto dall’incontro con Bartali.

Ancora oggi, il museo del ciclismo continua a vivere soprattutto grazie al lavoro di volontari e persone che credono profondamente nel valore della memoria. Le risorse non sono sempre sufficienti e il sostegno delle Istituzioni potrebbe essere maggiore, ma questo non ha mai fermato chi, con passione e spirito di servizio, continua ogni giorno a custodire e raccontare la storia di Gino Bartali.

In fondo, il museo non è soltanto una raccolta di cimeli. È il frutto di un amore, di una riconoscenza e di un impegno civile che continua grazie a chi sceglie, ogni giorno, di dedicare il proprio tempo agli altri. È molto più di una bicicletta.

Quanto c’è di più rispetto a due ruote, un manubrio e una sella?

La bicicletta è soltanto il punto di partenza. Chi entra nel museo pensando di trovare una collezione di biciclette scopre ben presto che ogni oggetto racconta qualcosa che va oltre lo sport.

Una bicicletta può parlare di sacrificio, di disciplina, di determinazione. Può raccontare la storia di un uomo che ha dedicato la propria vita al ciclismo, ma anche quella di una persona che ha saputo mettere gli stessi valori al servizio degli altri. Per questo diciamo spesso che il museo non parla solo di ciclismo. Parla di responsabilità, di coraggio e di scelte.

Le biciclette diventano un linguaggio attraverso cui raccontare una vicenda umana che continua ancora oggi a interrogarci. Alla fine della visita ci si accorge che il vero protagonista non è il mezzo, ma l’uomo che quella bicicletta l’ha guidata.

Esiste ancora un po’ di Bartali nel ciclismo di oggi? I valori raccontati nel museo possono ancora essere condivisi nel ciclismo contemporaneo?

Il ciclismo è cambiato moltissimo. Oggi è uno sport più veloce, più tecnologico e profondamente diverso da quello vissuto da Bartali. Eppure alcuni valori continuano a rimanere attuali. Il rispetto dell’avversario, il sacrificio, la capacità di affrontare la fatica e il senso del dovere sono elementi che fanno ancora parte di questo sport. Forse oggi vengono raccontati meno, perché l’attenzione si concentra soprattutto sui risultati, ma esistono ancora.

Il nostro compito è fare in modo che questi valori non rimangano confinati nel passato. Per questo lavoriamo molto con le scuole. I ragazzi arrivano conoscendo magari il nome di Bartali come campione. Poi scoprono il Giusto tra le Nazioni, l’uomo che durante la guerra scelse di rischiare la propria vita per aiutare altri esseri umani.

È in quel momento che Bartali smette di appartenere soltanto alla storia del ciclismo e diventa un esempio civile, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Ginettaccio, Gino il Pio, Uomo di Ferro: quale di questi soprannomi racconta meglio chi era davvero Bartali?

In realtà nessuno, preso singolarmente. Ognuno racconta una parte della sua personalità.

“Ginettaccio” era il Bartali schietto, impulsivo, diretto. Un uomo dal carattere forte, che non aveva paura di dire ciò che pensava.

“Gino il Pio”, invece, descrive la sua dimensione più intima. La fede era parte della sua quotidianità e rappresentava uno dei riferimenti che hanno guidato molte delle sue scelte.

L'”Uomo di Ferro” racconta il campione, la sua incredibile resistenza e la capacità di affrontare la fatica come pochi altri.

Poi c’è il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni. Più che un titolo, rappresenta la testimonianza di ciò che Bartali ha fatto lontano dalle corse. È forse l’aspetto che oggi colpisce maggiormente chi visita il museo, perché restituisce l’immagine di un uomo impossibile da racchiudere in una sola definizione.

Bartali e Coppi, una rivalità che ha unito l’Italia. Cosa hanno costruito insieme, dentro e fuori dal ciclismo?

La loro è stata una rivalità autentica, ma anche straordinariamente rispettosa. Erano due uomini molto diversi per carattere e modo di vivere lo sport, ed è proprio questa diversità ad averli resi così grandi. Insieme hanno contribuito a trasformare il ciclismo in un fenomeno popolare, capace di unire un Paese che usciva dalla guerra e aveva bisogno di simboli positivi. Ancora oggi è difficile parlare di Bartali senza evocare Coppi, e viceversa. Sono due storie che continuano a camminare insieme.

La celebre immagine della borraccia passata tra i due resta uno dei simboli più belli dello sport italiano. Poco importa chi la stesse porgendo all’altro. Ciò che conta è il messaggio che quella fotografia continua a trasmettere: la competizione non esclude mai il rispetto reciproco.

Quando una bicicletta diventa uno strumento di libertà. Quanto è importante raccontare il Bartali “umanitario”?

È fondamentale, ma senza trasformarlo in un eroe costruito a posteriori. Bartali non cercò mai riconoscimenti per ciò che aveva fatto durante la guerra. Per molti anni, anzi, preferì mantenere il silenzio.

La sua bicicletta, in quel periodo, non servì soltanto ad allenarsi o a gareggiare. Divenne il mezzo con cui trasportare documenti falsi destinati ad aiutare persone perseguitate dal regime.

È una storia che oggi parla soprattutto ai giovani, perché dimostra come anche uno sportivo possa incidere profondamente nella società. Non attraverso le vittorie, ma attraverso le proprie scelte.

Bartali ci ricorda che il coraggio non nasce sotto i riflettori. Nasce nella coscienza di una persona e si manifesta quando nessuno applaude.

Se dovesse scegliere un solo oggetto del museo capace di raccontare Bartali uomo, quale sarebbe?

È difficile scegliere, perché ogni oggetto custodisce un frammento della sua storia. Probabilmente indicherei una delle sue biciclette. Non tanto per il valore storico o sportivo, ma per ciò che rappresenta. È con quella bicicletta che Bartali ha vinto, ha sofferto, ha attraversato montagne e città, ed è sempre con una bicicletta che, durante la guerra, ha contribuito a salvare delle vite.

In un unico oggetto convivono il campione, il padre di famiglia, l’uomo di fede e il cittadino che ha scelto di fare la cosa giusta. Forse è proprio questo che il visitatore porta con sé uscendo dal museo. Non il ricordo di un grande ciclista, ma l’esempio di un grande uomo.

Cosa significa visitare il Museo del Ciclismo Gino Bartali oggi

Visitare il Museo del Ciclismo Gino Bartali significa uscire con qualche informazione in più, certo, ma soprattutto con una domanda in più. Perché la cultura non è fatta per essere accumulata, ma condivisa; non serve a riempire un contenitore, ma a coltivare uno sguardo.

Bartali ha lasciato in eredità vittorie, record e pagine memorabili di sport. Ma ciò che continua a renderlo attuale è qualcosa che non si misura in secondi o classifiche. È l’idea che ogni persona, nel silenzio delle proprie scelte quotidiane, possa lasciare un segno nella vita degli altri.

Le biciclette custodite nel museo raccontano il campione; le sue scelte raccontano l’uomo. Con qualsiasi soprannome lo si ricordi, il campione ha pedalato per arrivare al traguardo, scegliendo la direzione della propria strada, soprattutto con il peso ed il valore delle parole e dei gesti non detti, ma sempre arrivati.

Ed è forse per questo che Gino Bartali non ha semplicemente vissuto “a ruota libera”, godendo dei privilegi di un campione. Invece, ha scelto di vivere “a ruote libere”, incoraggiando a comportarsi seguendo la propria coscienza e con la mano tesa verso il prossimo, consapevoli che non tutti gli avversari possono essere “vinti in volata”.

Francesco Magnelli