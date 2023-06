Quando parliamo di migranti istantaneamente vien da pensare a delle persone solitamente nere, solitamente uomini, su dei barconi che intraprendono questo lungo “viaggio della speranza”, così denominato dai media. Al Salone del libro e dell’editoria di Napoli la casa editrice Astarte ha presentato il libro Diritto d’esilio di Alexis Nuselovici (Nouss), un gioco di parole che fa riflettere sulla questione migratoria. Abbiamo intervistato due delle fondatrici della casa editrice, Anita Paolicchi e Carolina Paolicchi, quest’ultima anche traduttrice del testo.

Parlateci del progetto della vostra casa editrice “Astarte”: perché avete scelto come tema principale il Mediterraneo?

A.P.: «Astarte nasce nel 2019, abbiamo iniziato a stampare nel 2020 in pieno Covid. Nasce da un esigenza personale mia, di Carolina Paolicchi e Francesca Mannocci: avevamo concluso la nostra formazione all’università e sentivamo il bisogno di qualcosa che fosse nostro, che parlasse di noi e che fosse a lungo termine. Avendo una formazione umanistica, in quanto Carolina è una traduttrice e linguista mentre io e Francesca siamo storiche dell’arte, abbiamo pensato che una casa editrice fosse un elemento comune a tutte e tre. A questo si sommava un esigenza personale creare qualcosa che in un epoca di muri e divisioni parlasse di dialogo. Abbiamo identificato nel “mediterraneo” la parola chiave intorno al quale costruire qualcosa: la nostra idea è che il mediterraneo, che viene sempre percepito come una barriera tra nord e sud, potesse essere rivalutato come luogo di incontro, quello che poi storicamente è. Essere, inoltre, uno spunto per riscoprire una identità mediterranea per riscoprire luoghi e culture che in realtà non sono lontane dalla storia dell’Italia. Abbiamo iniziato con tre nuclei: la prima si chiama Azzurra, diretta da Barbara Sommovigo, ed è una collana di narrativa e poesia, ci sono poi una serie di collane tematiche di saggistica che guardano al mediterraneo dal locale al globale, quindi ci sono alcune collane di arte e altre più specifiche come Hurriya (حرية) sulla migrazione, diretta da Federico Oliveri, e l’ultima nata Manifesta, diretta da Renata Pepicelli, che riguarda le questioni di genere nel mediterraneo inteso come spazio allargato guardando anche alle regioni vicine sud occidentali.»

Parlaci della collana Hurriya di cui “Diritto d’esilio” fa parte.

A.P. «É stata inaugurata l’anno scorso con la traduzione del volume “Le dannate del mare” di una sociologa e geologa francese che si chiama Camille Schmoll ed è una prospettiva femminista sulle migrazioni. Quando si parla di migrazioni e migranti si sottintende uomini, invece il punto di partenza di questa riflessione è che non solo le donne sono una parte importante delle migrazioni attraverso il mediterraneo ma che le migrazioni femminili abbiano delle caratteristiche specifiche, sia per quanto riguarda i motivi della partenza sia per l’esigenza di queste donne quando arrivano, si spera, in Europa. La seconda uscita invece è “Diritto d’esilio” di Alexis Nuselovici (Nouss) e il terzo libro che uscirà alla fine del mese è “Razza e cittadinanza” di Camilla Hawthorne.»

Come mai avete scelto la parola araba Hurriya حرية?

C.P: «Vuol dire “Libertà” ed una parola che abbiamo scelto con il direttore della collana. Viene usata dagli esuli nel momento del viaggio, si parte anche in nome di questa hurriya, di questa libertà. È quello che si va a cercare con questo viaggio.»

A.P: «Visto che l’obiettivo della collana è quello di parlare di frontiere, del loro superamento, la parola “libertà”, che è quella che viene invocata quando si cerca di passare da un logo all’altro, ci sembrava la già giusta.»

Questa collana ha un filo conduttore?

A.P: Parlare di migrazione come fenomeno complesso e tutti i fenomeni correlati. Le prime uscite erano i tre tasselli per dare le coordinate, ora vedremo come proseguire.»

Parlateci del libro “Diritto d’esilio”.

A.P: «L’edizione italiana è diversa dalla versione francese, è stato fatto un lavoro tra il direttore della collana e l’autore non solo per adattare il testo al lettore italiano, ma anche per aggiornarlo perché le migrazioni sono un fenomeno molto rapido, specialmente poi dopo il Covid, ulteriormente con la guerra in Ucraina che hanno portato ad aggiornare il testo. Nella versione italiana ci sono molte note che danno delle coordinate giuridiche ai meno esperti e spunti di riflessioni ulteriori. Il libro è stato scritto prima del Covid, ma pubblicato successivamente, quindi l’autore ha ritenuto necessario inserire una prefazione dal titolo “CovidExil”: si dice che le migrazioni non sono gestibili perché sono una crisi e poi quando c’è una crisi sanitaria si trovano gli strumenti e i problemi si gestiscono, per cui o decidiamo che è una crisi e questo non giustifica il fatto di non accogliere o riconosciamo che le migrazioni sono un fenomeno storico e quindi non abbiamo più giustificazioni. Anche il titolo è provocatorio “diritto d’esilio” al posto di “diritto d’asilo”. Il diritto d’asilo com’era stato pensato non è più sufficiente a rispondere alle esigenze di oggi. Siccome invece l’esilio è un elemento chiave della cultura europea perché Enea arriva e fonda una civiltà, perché gli esuli politici del ‘900 sono una figura positiva, perché la narrativa è piena di personaggi positivi come Ovidio che va in esilio a Costanza, perché quindi non chiamiamo i migranti “esuli“? Hanno questa esigenza di trovare un posto dove stare, perché quindi non li intendiamo come personaggi positivi da includere nella narrativa europea?»

C.P: «Questo non è solo per giocare sulle parole, è anche una questione concettuale di cambiare una prospettiva ed è una cosa che passa attraverso il linguaggio. Il diritto d’asilo è un termine coniato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi in un periodo diverso, ci si spostava per altri motivi e con una concezione diversa di viaggio perché c’era l’idea di tornare nel proprio paese. Cercare di gestire ora un fenomeno migratorio utilizzando strumenti non adeguati non è possibile. Se si gestisse la situazione calibrando gli strumenti al tempo e ai casi, sarebbe una situazione diversa.»

Carolina in quanto traduttrice del libro, potresti parlarci del problema maggiore che hai riscontrato nel processo di traduzione?

C.P: «Sicuramente ritrasportare questa idea di trovare parole nuove per la migrazione da una lingua all’altra, si tratta di tradurre tutta una situazione linguistica che già c’era in Italia, riformulandola sulla base del testo francese. Basta pensare alle parole utilizzate in Italia per parlare di migrazione: si è parlato prima di immigrati, poi di marocchini un termine ombrello che copriva anche altre nazionalità, poi senegalesi. C’è stato anche un tentativo da parte di alcuni gruppi politici di usare i termini per creare delle paure, far diventare alcuni termini come “immigrati, migranti, senegalesi”, parole che dovrebbero essere neutre perché la nazionalità o una situazione non dovrebbero avere un peso positivo o negativo, devono solo descrivere una situazione personale ma anche giuridica, ti faccio l’esempio di “rifugiato”. Invece sono state strumentalizzate e sono diventate sinonimo di “pericolo”. Queste parole non sono uguali nell’universo francese e italiano, la parte più interessante è stata ripensare a quello che è stata la situazione linguistica italiana e trasportare l’idea dell’autore sulla nostra realtà. Il lavoro è stato fatto con l’autore Alexis Nuselovici, per ricucire questa traduzione in modo che unisse la situazione francese e quella italiana, e il curatore della collana Federico Oliveri.»

Com’è stato lavorare a stretto contatto con l’autore per la traduzione del libro?

C.P: «Io lo conoscevo già, conoscevo il suo pensiero perché è stato mio docente magistrale e relatore di tesi. È stato per questo più affascinante lavorare alla traduzione in quanto conoscendo degli elementi della sua vita, del suo lavoro, dei suoi studi è stato più facile entrare nel testo. Per esempio alcuni cenni che fa ad opere letterarie, sapere che derivano da studi già fatti, anche qual’è stata la sua idea politica, infatti ha fondato un partito per le elezioni politiche del 2018. È stato bello poter lavorare con lui come traduttrice e non come studentessa.»

Qual è stata una parte di questo libro che vi ha colpito particolarmente?

C.P: «Una cosa su cui avevamo avuto già una discussione in passato riguardava l’uso della parola “migrante”. Durante la presentazione di un libro a Palermo ci trovavamo con dei ragazzi migranti e parlavamo di questo concetto: utilizziamo la parola migrante per persone che in realtà sono arrivate. Non sono persone che stanno migrando, sono persone che si sono spostate, hanno una casa, lavorano, studiano e utilizzare la parola migrante è un modo per lasciarli sempre in una condizione sospesa, per non legittimare mai il fatto che in questo posto, in questa società hanno un ruolo. Cercare di trovare una parola che invece affermi che loro hanno un posto qui è di estrema importanza e conferisce dignità. Nel testo si propone la parola “esule”. Ci saranno termini migliori, però è importante che venga fatta una riflessione su queste parole. È importante trovare delle parole per dare legittimazione e per dare spazio, anche per chi è qui, dare un lessico che permetta di non avere paura, che permetta di comprendere una situazione.»

Secondo voi, quale sarebbe il primo passo per migliorare il linguaggio?

A.P: «Semplicemente usandolo e facendosi le domande. Per esempio: lo dice l’autore, noi ne parliamo e siamo in due, poi lo diciamo a te ed arriviamo a tre, successivamente facciamo una presentazione e arriviamo a 20 persone. Nel giro di due pomeriggi siamo a 50 persone he la prossima volta che useranno la parola “migrante” si chiederanno se è giusto o se si possano usare altri termini. Si crea quindi una catena di consapevolezza.»

C.P: «Io direi corsi di linguistica obbligatori. Ognuno può scegliere i termini che vuole usare, ma ci deve essere una consapevolezza che dire migrante, rifugiato, esule, non è la stessa cosa. Non è una roba interscambiabile. Serve un’etica dell’informazione che viene trascurata. Questo non vuol dire che deve esserci un’idea unica, ma capire che le parole vanno scelte con consapevolezza.»

Gaia Russo