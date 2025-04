Il gambling e le scommesse sportive sono tra i settori che stanno registrando maggiore crescita nel mercato. Secondo alcune stime, ad esempio, nel 2024, la spesa per il gioco online ha superato i 5 miliardi di euro, registrando un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. E questa crescita si sta confermando anche quest’anno. Si tratta pertanto di un settore con buone potenzialità, ma che offre non poche difficoltà nell’affermarsi, data la sua elevata competitività. Emergere nel settore e riuscire a farsi intercettare dal pubblico giusto richiede una strategia mirata di marketing. Uno dei sistemi più efficaci per migliorare la propria visibilità e farsi trovare dai giusto target di clienti è quello di attuare una buona strategia di link building. Nel farlo, è giusto tenere conto delle regolamentazioni vigenti, come quelle imposte dal Decreto Dignità in Italia, che limitano le possibilità di promozione e sponsorizzazione diretta.

L’importanza del Link Building per il Gambling

La link building, ovvero la costruzione di un profilo di backlink autorevole e pertinente, è una delle tecniche SEO più efficaci per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Nel caso dei siti di scommesse e gambling, i backlink provenienti da fonti affidabili e in linea con il contesto tematico sono cruciali per guadagnare credibilità agli occhi di Google e degli utenti. Tuttavia, a differenza di altri settori, qui occorre prestare particolare attenzione alla qualità dei link, evitando pratiche scorrette o potenzialmente dannose, come l’acquisto massivo di link da siti di bassa qualità o schemi di link artificiosi.

PosizioneUno, il tuo Partner ideale per una strategia di link building vincente

Un modo per riuscire ad emergere senza andare incontro alle regolamentazioni vigenti è quello di affidarsi a un partner con esperienza nel settore. PosizioneUno è un’agenzia SEO focalizzata sulla link building. Su posizioneuno.it troverai tutti gli strumenti necessari per attuare una strategia di link building vincente. In particolare, l’agenzia offre ai propri clienti la possibilità di pubblicare link su testate autorevoli e in tema. Esperti copywriter redigono regolarmente articoli in grado di apportare valore ai lettori senza promuovere direttamente le scommesse, di qualsiasi natura esse siano. La piattaforma ha un funzionamento molto semplice. Una volta effettuata la registrazione gratuita, si potranno scegliere i portali su cui si desidera far comparire l’articolo con il link di rimando. I siti sono organizzati in tematiche, per individuare facilmente quelli di maggiore interesse per il cliente. Successivamente si acquista la pubblicazione, scegliendo la data entro la quale deve avvenire la pubblicazione e offrendo delle direttive per il copy, se lo si ritiene necessario. A questo punto non bisognerà far altro che attendere la pubblicazione, che avverrà secondo le indicazioni introdotte.

Conclusione

Il link building per il settore delle scommesse sportive e del gambling richiede una strategia su misura, che tenga conto delle restrizioni normative senza rinunciare all’efficacia. Con un approccio etico e basato sulla qualità dei contenuti, è possibile migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e aumentare la visibilità del proprio brand nel rispetto delle normative vigenti.