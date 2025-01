Il film Leggere Lolita a Teheran, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Azar Nafisi, racconta la storia di una professoressa di letteratura che, in una Teheran oppressa dal regime islamico, raduna segretamente un gruppo di studentesse per esplorare testi letterari proibiti. Attraverso alcuni capolavori della letteratura occidentale, queste donne trovano una via di fuga dalle rigide imposizioni culturali e scoprono il potere trasformativo della narrazione. Il film non è solo una celebrazione della letteratura, ma anche un’intensa riflessione sul ruolo della cultura e della libertà in tempi di oppressione.

La trama di Leggere Lolita a Teheran

Il film inizia con il ritorno di Azar e di suo marito Bijan nella loro terra natale, l’Iran. È il 1979, l’anno della Rivoluzione khomeinista e dell’instaurazione della Repubblica islamica. Come molti altri iraniani, la coppia inizialmente vede nella rivoluzione un’occasione per costruire un futuro migliore per il Paese, tuttavia il regime fondamentalista impone fin da subito restrizioni sempre più severe, in particolare alle donne, limitando non solo la loro libertà personale ma anche la loro possibilità di espressione intellettuale.

La protagonista, Azar Nafisi, docente di letteratura angloamericana presso l’Università Allameh Tabatabei di Teheran, si ritrova così a lottare contro un ambiente sempre più ostile. All’inizio, Azar prova a insegnare come sempre, proponendo ai suoi studenti i classici della letteratura occidentale, convinta che la cultura possa superare le barriere ideologiche. Ma presto il governo limita la didattica a testi giudicati moralmente accettabili, filtrati attraverso la censura. Gli studenti, soprattutto i maschi, manifestano disillusione e scetticismo: vedono nei romanzi solo simboli di corruzione morale o individualismo decadente. In particolare, Il grande Gatsby di Fitzgerald suscita dibattiti accesissimi, con accuse al protagonista Gatsby di personificare il materialismo occidentale, mentre le donne del romanzo vengono giudicate immorali.

Di fronte a queste continue pressioni, Azar rifiuta di piegarsi alle imposizioni del regime e lascia il lavoro, ma la sua passione per la letteratura e la necessità di condividerla non si spengono: trasforma quindi il proprio salotto in uno spazio segreto di libertà intellettuale femminile. Invita sei delle sue studentesse più curiose e impegnate a riunirsi settimanalmente per leggere e discutere grandi classici della letteratura occidentale, opere bandite dal regime perché considerate “pericolose” poiché contrarie alla morale islamica.

Nella casa di Azar Nafisi le ragazze si tolgono il velo e condividono liberamente pensieri, paure e desideri. In questo senso, la letteratura non è solo una fuga dalla realtà, ma una guida per comprenderla e, forse, trasformarla. La lettura di Lolita di Vladimir Nabokov, ad esempio, stimola un confronto doloroso ma necessario: come Humbert Humbert esercita il suo potere soffocante sulla giovane Dolores, così il regime impone un controllo assoluto sulle donne iraniane, soffocandone la volontà e i sogni. Anche Daisy Miller di Henry James e Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen assumono un significato profondo: sono storie di donne che lottano per autodeterminarsi, ribellandosi ai ruoli che la società patriarcale cerca di imporre loro. Per le studentesse, queste protagoniste letterarie diventano modelli di forza e speranza, icone della libertà femminile tanto desiderata quanto difficile da raggiungere.

Mentre fuori le strade di Teheran si riempiono di manifestazioni e il controllo del regime diventa sempre più feroce, dentro quelle quattro mura le ragazze parlano delle loro delusioni amorose, dei sogni infranti, della femminilità negata e della ricerca di un’identità in un mondo che sembra volerle cancellare. La letteratura diventa così uno strumento di resistenza silenziosa ma potentissima, un modo per affermare la propria dignità e la propria libertà interiore.

L’ambiente circostante, però, rimane una costante minaccia. La decisione di Azar Nafisi di lasciare nuovamente l’Iran con la propria famiglia, trasferendosi negli Stati Uniti, è al tempo stesso un atto di rinuncia e un gesto di speranza: una scelta sofferta ma necessaria per salvaguardare la propria integrità e quella dei suoi cari.

Una folla di donne iraniane che indossano il chador (o chadar), il velo tradizionale e obbligatorio da indossare per le donne in Iran (fonte: Wikimedia Commons)

Le protagoniste di Leggere Lolita a Teheran

Uno degli elementi più affascinanti del film è la rappresentazione delle studentesse che partecipano al seminario segreto di Azar. Ognuna di loro, pur appartenendo a un contesto comune, porta con sé una storia unica offrendo al pubblico uno spaccato intimo e struggente della condizione femminile nell’Iran post-rivoluzionario.

Azar Nafisi è il cuore di Leggere Lolita a Teheran. Non è solo una guida per le sue studentesse in quanto loro insegnante, ma anche una donna che lotta contro l’oppressione in tutte le sue forme. La sua decisione di abbandonare l’università, rifiutandosi di piegarsi alle restrizioni del regime, segna un momento cruciale della sua vita: la ribellione silenziosa di chi sceglie la verità e la libertà di pensiero. Ma Azar non è un’eroina perfetta: è una donna che affronta dubbi, paure e sacrifici, e proprio questa autenticità la rende un simbolo universale di resistenza e speranza.

Nassrin è una donna segnata da un profondo risentimento verso il genere maschile. Sposata con un uomo violento, Nassrin rappresenta il volto della sottomissione forzata, una realtà purtroppo comune per molte donne in Iran. Questo trauma l’ha portata a sviluppare una visione amara e disillusa non solo degli uomini, ma anche delle relazioni stesse, che percepisce come strumenti di oppressione. Nonostante tutto, però, Nassrin non ha paura di sfidare le convenzioni e ogni suo gesto, dallo sguardo fiero alle parole pungenti, trasuda una sete di libertà che non può essere soppressa. Nassrin è un’anima ferita che aspira a un mondo diverso, in cui le donne possono camminare a testa alta.

Mahshid, invece, rappresenta un altro volto della complessità femminile: profondamente religiosa, vive un conflitto interiore tra la sua fede e il desiderio di autodeterminazione. La presenza di Mahshid è fondamentale perché mostra come la ricerca della libertà non sia necessariamente in contrasto con la spiritualità. Pur osservando i precetti religiosi, Mahshid è capace di mettere in discussione le interpretazioni estreme e repressive della fede imposte dal regime. Mahshid incarna il coraggio silenzioso di chi cerca un equilibrio tra il proprio mondo interiore e la realtà soffocante che la circonda.

Sanaz porta con sé una storia di profonda sofferenza e ingiustizia. Arrestata durante una retata, viene sottoposta forzatamente a una visita ginecologica per “verificare” la sua verginità, in una scena brutale e disturbate. Il verdetto del regime è spietato: Sanaz, non sposata e non più vergine, viene umiliata e frustata. Questo episodio non solo sottolinea l’assurdità e la crudeltà del controllo esercitato sul corpo femminile, ma evidenzia anche il peso delle aspettative sociali che riducono l’identità delle donne alla loro purezza fisica. Sanaz rappresenta l’ingiustizia estrema subita da molte giovani donne iraniane, costrette a vivere nella paura e nel silenzio, senza alcun diritto sul proprio corpo o sulla propria vita.

Le altre studentesse, pur con ruoli meno definiti, contribuiscono a creare un mosaico di esperienze che riflette la molteplicità delle voci femminili in Iran. Alcune di loro sono più pragmatiche, altre sognatrici, ma tutte condividono un destino comune: vivere in un mondo che nega loro diritti fondamentali.

La vera Azar Nafisi al Texas Book Festival del 2015 (fonte: Wikimedia Commons)

Teheran, la protagonista invisibile

Teheran è ritratta come una città dai mille contrasti. Da un lato, vi sono le strade sorvegliate, i muri altissimi e le piazze invase da manifestazioni e cortei che celebrano l’autorità religiosa; dall’altro, esistono piccoli spazi privati, dove il mondo esterno viene lasciato fuori e dove, almeno per qualche ora, può sopravvivere una fragile libertà. Le riprese della città sottolineano questa dualità: gli spazi pubblici sono dominati da un grigiore uniforme, da una luce fredda e da inquadrature rigide che schiacciano lo spettatore e trasmettono un senso di costrizione; al contrario, nel salotto di Azar i colori si fanno più caldi, la luce più accesa e le inquadrature più fluide e intime, capace di cogliere i dettagli delle espressioni e dei gesti delle protagoniste. Teheran, dunque, non è solo uno sfondo, ma una vera protagonista invisibile. È un’entità che opprime e divide, ma ispira anche la ricerca di spazi liberi.

Un messaggio universale

Leggere Lolita a Teheran è una riflessione sul ruolo della cultura nelle società oppresse. Parla di come la letteratura possa offrire una via di fuga, ma anche ispirare la lotta per un cambiamento reale. Il suo messaggio universale risiede nella celebrazione del pensiero critico e della libertà intellettuale, elementi fondamentali in ogni contesto. Guardando il film, lo spettatore è invitato a riflettere sul potere delle storie e sull’importanza di difendere la libertà di espressione, ovunque questa sia minacciata. Leggere Lolita a Teheran è dunque un inno alla resilienza umana e al potere trasformativo della letteratura.

Matthew Andrea D’Alessio