Se l'obbligo scolastico, ai tempi in cui eri tra i banchi, finiva prima e ora vuoi conseguire almeno la licenza media. Se hai abbandonato la scuola prima dell'esame di maturità e di ottenere un titolo spendibile sul mercato del lavoro. Se numerose bocciature hanno fatto sì che ti trovassi indietro nel percorso scolastico rispetto ai tuoi coetanei. Senza contare l'ipotesi che al momento della scelta della scuola superiore tu non abbia trovato tra le proposte del territorio quello che faceva più al caso tuo o che tu sia interessato a prendere un secondo diploma nonostante ormai abbia un lavoro e degli impegni personali. In tante circostanze studiare online conviene e qui di seguito proveremo meglio a capire perché.

Perché (e quando) conviene studiare online

Una delle principali ragioni di successo delle scuole online è che risultano particolarmente comode: le lezioni si possono seguire da casa o in qualsiasi altro luogo ci si trovi, se la formula lo prevede eventualmente anche in asincrono e cioè nei momenti liberi, e ciò rende più facile conciliare lo studio con altri impegni lavorativi, personali, familiari. Non è un caso che a optare per le scuole online siano ormai tanto le persone che lavorano ma vogliono terminare gli studi e acquisire un titolo in più da inserire in curriculum o che faccia punteggio nelle selezioni, quanto le famiglie con numerosi figli per cui sarebbe altrimenti impossibile conciliare i diversi orari di lezione o in cui i ragazzi oltre a studiare praticano sport o altre discipline a livello agonistico e trovano complicato per questo seguire ogni giorno in presenza le lezioni.

In molti casi studiare online promette anche risultati più veloci. La maggior parte di istituti digitali permettono, infatti, di accorpare più anni in uno: una formula piuttosto pratica quando si ha bisogno di recuperare anni scolastici o per chi vuole diplomarsi da grande e sta preparando la maturità da esterno.

Anche nel caso in cui si frequentino più anni in uno, in una scuola online la qualità dell’apprendimento è assicurata. Queste realtà, infatti, mettono a disposizione dei propri iscritti un corpo docente qualificato, tutor personali a cui rivolgersi per ogni eventuale difficoltà, ambienti riservati in cui confrontarsi con gli altri studenti, materiale di studio sempre aggiornato. Chi prova a studiare online, così, finisce per trovarlo più efficace e capace di garantire buoni risultati tanto da non voler tornare a un metodo tradizionale.

A quanto detto fin qua va aggiunto che studiando online è più facile trovare quello che fa più al caso proprio. Non solo perché tempi e modalità di studio riescono ad adattarsi, in questo caso, meglio alle esigenze del singolo studente. Si pensi a chi sogna una carriera da odontotecnico ma, perché vive in un piccolo centro dove l’offerta formativa è limitata, è costretto a rinunciare a frequentare fin da subito un istituto professionale specializzato: studiando online si può scegliere tra molti più indirizzi, certi di trovare quello su misura per sé.

Aspetto non meno importante che deve aver determinato il successo delle scuole online è, infine, che i titoli (licenze medie, diplomi, eccetera) ottenuti sono perfettamente validi a tutti gli effetti di legge e possono essere utilizzati cioè per l’iscrizione a percorsi di studio di grado superiore o ai concorsi, nell’ambito delle selezioni, per fare punteggio nei curriculum.