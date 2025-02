Archiviate le festività natalizie, l’attenzione degli italiani si sposta su Sanremo, il più prestigioso evento dedicato alla canzone italiana che, a febbraio, invade non solo la pittoresca cittadina ligure, ma anche i media nazionali. L’edizione 2025 si preannuncia come un vero spartiacque rispetto al passato, in grado di attirare tutti i riflettori sull’Ariston in vista dell’inizio della kermesse.

Tuttavia, la protagonista indiscussa resta la musica: 30 artisti con altrettante canzoni inedite, pronte a diventare le hit dei prossimi mesi. Inoltriamoci ora in questa guida completa al Festival di Sanremo, per arrivare preparati al più importante evento musicale dell’anno.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, che raccoglie il testimone dal veterano Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse per cinque edizioni consecutive. Come da tradizione, il Festival avrà luogo al Teatro Ariston di Sanremo. Nonostante alcune polemiche sorte nel corso dell’anno, Sanremo sarà nuovamente il palcoscenico della gara canora e degli eventi collaterali che animeranno l’intera settimana dedicata alla musica italiana.

Anche quest’anno, l’orario di inizio della gara è previsto intorno alle 20:40. Meno prevedibile, invece, l’orario di chiusura: il Festival di Sanremo è noto per protrarsi fino a tarda notte, e sembra che anche questa edizione non farà eccezione. Le serate del Festival saranno trasmesse in diretta su Rai Uno, Rai Radio 2 e Rai Play.

Presentatori e ospiti

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, non è nuovo a questo prestigioso incarico. Il presentatore fiorentino ha infatti già guidato il Festival in tre edizioni consecutive: 2015, 2016 e 2017. Per questa edizione, Conti ha scelto di farsi affiancare da colleghi e artisti di grande levatura nazionale, i quali arricchiranno ulteriormente il già alto livello della conduzione.

La prima serata sarà condotta esclusivamente da Carlo Conti, mentre il mercoledì vedrà l’alternarsi sul palco di Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì 13 febbraio sarà dedicato a una conduzione tutta al femminile, con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La quarta serata porterà sul palco due protagonisti sardi: Mahmood e Geppi Cucciari. Per la finale, la conduzione sarà affidata a un trio di veterani della televisione italiana: Carlo Conti sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Gli ospiti confermati includono i cantanti Jovanotti e Damiano David ma, come da tradizione sanremese, non mancheranno di certo le sorprese.

I cantanti in gara

Di seguito, tutti i 30 partecipanti in gara, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Serena Brancale, Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe, Willie Peyote.

Anche quest’anno, chi vorrà divertirsi a indovinare gli artisti vincitori di Sanremo 2025 potrà iscrivere la propria squadra al FantaSanremo 2025 o provare a indovinare il podio attraverso i siti di gioco che offrono scommesse su Sanremo. Sisal, ad esempio, fornisce le quote aggiornate per ogni cantante in gara, un utile strumento per capire chi sia il favorito di questa edizione.