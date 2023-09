L’autunno è un periodo magico dell’anno, con le sue sfumature di colori che variano dal dorato al rosso fuoco, le giornate fresche e spesso soleggiate, e l’atmosfera rilassata post-vacanze estive. Se stai cercando destinazioni uniche e fuori dal comune per un viaggio in autunno, ecco alcune idee originali che ti faranno innamorare di questa stagione.

Il fascino celtico dell’Irlanda

L’Irlanda in autunno è pura poesia. Le campagne si tingono di tonalità dorate e i paesaggi sono meno affollati rispetto all’estate. Ma cosa vedere in Irlanda in un tour di 7 giorni?

Una meta imperdibile è il Ring of Kerry, un percorso panoramico che si snoda tra montagne, laghi e tratti costieri mozzafiato. Non perdere l’opportunità di visitare uno dei numerosi castelli medievali e, magari, di alloggiare in uno di essi.

Gli amanti della natura potranno esplorare il Parco Nazionale di Killarney, mentre chi cerca atmosfere magiche potrà cercare le leggendarie fate irlandesi nei boschi incantati.

La sera, rifugio perfetto è un pub tradizionale, dove sorseggiare una Guinness ascoltando musica folk dal vivo.

Tour dei Sake in Giappone

L’autunno in Giappone è spettacolare grazie alla tradizione del “koyo”, l’ammirare le foglie autunnali che cambiano colore. Ma c’è un altro elemento che rende un viaggio in Giappone unico in questo periodo: il sake.

L’autunno è la stagione della produzione del sake e molte birrerie offrono tour e degustazioni. Inoltre, molti festival dedicati a questa bevanda si svolgono in tutto il paese. Visita Kyoto per un’esperienza autentica, tra templi illuminati dalle foglie rosse e degustazioni in antiche birrerie.

Avventura nella Foresta Nera, Germania

Se sei un amante delle escursioni, la Foresta Nera in Germania è il posto che fa per te. Questa regione montuosa offre sentieri attraverso fitte foreste, cascate e villaggi pittoreschi. In autunno, la natura si mostra in tutta la sua bellezza, con i boschi che si trasformano in un’esplosione di colori.

Dopo una lunga camminata, concediti una sosta in uno dei tanti chalet montani, dove potrai assaporare piatti tradizionali come la torta della Foresta Nera e sorseggiare una bevanda calda davanti a un caminetto.

Esplorazione del Deserto in Marocco

L’autunno è il momento ideale per visitare il Marocco, grazie a temperature più miti e meno turisti. Un’esperienza unica è un tour nel deserto del Sahara: immagina immense dune dorate, cieli stellati e il silenzio rotto solo dal rumore dei cammelli. Soggiorna in una tenda berbera, condivide storie attorno a un fuoco e ammira albe e tramonti indimenticabili.

Immersione nei Colori dei Carpazi, Romania

L’autunno nei Carpazi romeni è un’esperienza indimenticabile. Questa catena montuosa, spesso associata alle leggende di Dracula, offre molto di più delle storie di vampiri. Le faggete e le foreste miste si trasformano in un caleidoscopio di colori autunnali, offrendo panorami mozzafiato a ogni curva del cammino.

Visita il Castello di Bran, spesso chiamato il “Castello di Dracula”, e lasciati avvolgere dalla sua atmosfera mistica.

Scopri poi i villaggi tradizionali della regione di Maramureș, dove il tempo sembra essersi fermato e le tradizioni sono ancora fortemente radicate. Non perdere l’opportunità di gustare la cucina locale, ricca di piatti sostanziosi e caldi, perfetti per le giornate autunnali.

Un viaggio attraverso i vigneti della Borgogna, Francia

L’autunno in Borgogna è una sinfonia di colori, sapori e tradizioni. Con i suoi vigneti che si estendono a perdita d’occhio, questa regione francese è rinomata per essere una delle capitali mondiali del vino.

Visitare la Borgogna in autunno significa immergersi in un paesaggio che esplode in sfumature dorate, arancioni e rosse, mentre i raccolti vengono portati nelle cantine e inizia la magia della vinificazione.

Passeggia tra i vigneti di famose denominazioni come Chablis, Côte de Nuits e Côte de Beaune, e approfitta dell’occasione per degustare alcuni dei migliori vini del mondo direttamente dai produttori. Ogni piccolo borgo ha le sue cantine, spesso antiche e piene di storia, dove puoi imparare non solo sulla vinificazione, ma anche sulla ricca storia della regione.

Non perdere la città di Dijon, cuore della Borgogna, dove potrai passeggiare tra edifici storici, visitare il Palazzo dei Duchi e assaporare la famosa senape di Dijon. Se sei un amante della cucina, sarai nel paradiso culinario: dai formaggi ai piatti a base di carne, tutto viene abbinato perfettamente con i vini locali.

Concludi il tuo viaggio con una visita a Beaune, la “capitale” del vino della Borgogna, con le sue mura storiche e la magnifica chiesa di Notre-Dame.