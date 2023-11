Quando l’autunno si avvicina e la natura inizia a cambiare il suo colore. Scopri dove godere dello spettacolo del foliage autunnale in Italia. La natura in autunno si trasforma in una tela dipinta di sfumature calde e accoglienti. Le foglie degli alberi passano dal verde vivo a una palette di rossi, arancioni e gialli, creando un vero e proprio spettacolo naturale. Di solito chi ama la natura e decide di abitare in un luogo immerso nel verde, in autunno avrà bisogno di armarsi di un soffiatore per foglie a spalla per non rischiare di rimanere sepolto dal fogliame, che numeroso cade dagli alberi. Chi abita in città invece dove può recarsi per godere al meglio di questo incantevole fenomeno? Ecco alcuni dei luoghi più suggestivi dove ammirare il foliage autunnale in Italia.

Foliage al parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Questo parco è uno dei più antichi d’Italia e offre paesaggi mozzafiato in ogni stagione dell’anno. Durante l’autunno, le faggete secolari si tingono di colori caldi, creando un ambiente da favola. Le escursioni guidate permettono ai visitatori di immergersi completamente nella bellezza del foliage, con la possibilità di avvistare anche la fauna locale come orsi, cervi e lupi.

Foliage in Val d’Orcia, Toscana

La Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, è famosa per i suoi paesaggi collinari e i suoi cipressi slanciati. In autunno, i vigneti e gli oliveti si tingono di giallo e rosso, regalando viste spettacolari. Le strade panoramiche permettono di esplorare la zona in auto, mentre i numerosi sentieri offrono l’opportunità di fare passeggiate rilassanti immersi nella natura.

Scopri il Foliage sui laghi del Trentino Alto Adige

Il Lago Santo, Lago di Cei, Lago di Tovel sono solo tre dei numerosi laghi su cui poter godere il foliage in Trentino. Circondati da foreste di abeti e larici che, in autunno, si trasformano in un’esplosione di colori. I laghi con le loro acque cristalline riflettono i monti e le colline, creando uno scenario da cartolina. Le passeggiate attorno ai laghi sono accessibili a tutti e permettono di godere appieno dello spettacolo del foliage.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Emilia-Romagna e Toscana

Questo parco si estende tra l’Emilia-Romagna e la Toscana e ospita una delle foreste più antiche d’Europa. Le faggete e i boschi di castagni offrono un’esplosione di colori autunnali, con tonalità che vanno dal giallo al rosso intenso. Il parco offre numerosi sentieri escursionistici e aree picnic, per una giornata immersi nella natura.

Monti Sibillini, foliage in Marche e Umbria

I Monti Sibillini, con le loro vette imponenti e i loro paesaggi selvaggi, offrono un autunno ricco di colori. Le faggete e i boschi di querce si tingono di sfumature calde, mentre i prati alpini offrono scorci suggestivi. Le escursioni guidate permettono di esplorare il parco e di godere del fascino del foliage.

L’Italia offre numerosi luoghi dove ammirare lo spettacolo del foliage autunnale, ognuno con le sue particolarità e bellezze. Se sei fortunato di abitare in un luogo immerso nella natura, sicuramente ti basterà affacciarti alla finestra per godere dello spettacolo del foliage autunnale direttamente da casa tua. Ma che si tratti di casa tua o di parchi nazionali, valli incantate o laghi alpini, l’autunno è la stagione ideale per esplorare la natura e lasciarsi incantare dai suoi colori. Non resta che indossare un paio di scarpe comode e partire alla scoperta di questi paradisi autunnali.