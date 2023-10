Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e figlio del defunto fondatore Silvio Berlusconi, ha iniziato una vera e propria riforma “anti-trash” di tutti i suoi programmi televisivi allontanando dal palinsesto alcune conduttrici donne. Questa politica di limitazione dei contenuti spazzatura si pone l’obiettivo di dare un’immagine più “intellettuale” agli spettacoli, cercando di inserire temi e soggetti nuovi e di livello culturale più alto.

Aria di novità in casa Mediaset

L’amministratore delegato dell’azienda ha annunciato entusiasta tutte le novità dei programmi per la prossima stagione 2023/2024. Nella parte della serata dedicata alla rassegna stampa sono state molte le domande che chiedevano spiegazioni sull’allontanamento di donne note ai loro riflettori da anni. Nello specifico, molti giornalisti hanno chiesto chiarimenti riguardo la questione Barbara D’Urso: il pubblico di Pomeriggio 5, infatti, per la prima volta dopo 15 anni non vedrà più nel piccolo schermo la conduttrice napoletana ma ci sarà la giornalista Myrta Merlino al timone del programma. Allo stesso modo, Belen Rodriguez non farà più parte del cast de Le Iene, sostituita da Veronica Gentili, mentre è ancora in dubbio la conduzione di Ilary Blasi da L’Isola Dei Famosi.

Infatti, sembra che per l’amministratore delegato il modo migliore per diminuire la volgarità degli spettacoli sia cambiare il volto della conduzione e non l’essenza degli stessi. Quindi, secondo Berlusconi, rimpiazzare esclusivamente le conduttrici donne è la soluzione più adatta a rendere i programmi televisivi di Mediaset meno trash. Questa stagione televisiva si prospetterebbe più alta e meno volgare, grazie a una revisione delle tematiche ma soprattutto dei personaggi associati ai vari spettacoli. Le figure professionali allontanate, però, risultano essere principalmente donne: infatti, il timone di Fuori Dal Coro è stato nuovamente assegnato a Mario Giordano, mentre Alfonso Signorini continuerà a condurre le puntate del Grande Fratello.

Ilary Blasi all’arrivo di fronte a Palazzo Trussardi. (Fonte: Wikimedia commons)

Un modello sessista tramandato da padre in figlio

Sulla base di queste due ultime riconferme la domanda sorge spontanea: perché mantenere nell’azienda figure come Mario Giordano, portavoce dei no-vax, o Alfonso Signorini, che in prima serata ha affermato di essere «contrario all’aborto in ogni sua forma», e allontanare invece la D’Urso giustificandosi con divergenze contrattuali?

In questo caso, l’allontanamento delle conduttrici “colpevoli” di erogare contenuti trash in Mediaset sarebbe probabilmente frutto di un modello sessista, nel quale l’amministratore delegato è cresciuto. Pier Silvio Berlusconi avrebbe assorbito uno schema relazionale nel rapporto con le donne: nel corso della sua carriera, il Cavaliere è stato diverse volte oggetto di polemiche a causa di alcune dichiarazioni che poco nascondevano il suo essere maschilista. Nel 2020, tra gli ultimi esempi, la candidata del centrodestra alle elezioni regionali Jole Santelli fu apostrofata da Silvio Berlusconi come colei che «in 26 anni non me l’ha mai data», suscitando un’ondata di indignazione da parte di quella fetta di opinione pubblica sensibile al tema, per la considerazione che l’ex premier dimostrava nei confronti delle donne: individui reputati soltanto come oggetti sessuali.

Pier Silvio Berlusconi, assimilato questo punto di vista, dimostra di non discostarsi troppo dal pensiero paterno. Per questa ragione, se Mediaset ha intenzione di rendere i propri contenuti più intellettuali, la strada che ha deciso di percorrere non è quella giusta.

Benedetta Gravina