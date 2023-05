Dalla fine dell’Ottocento è esplosa la passione per le penne stilografiche, raffinati strumenti da scrittura che potevano essere utilizzati da chiunque in modo decisamente più pratico rispetto al consueto calamaio con la penna d’oca, responsabile di troppi abiti macchiati irrimediabilmente. Nel 1884 fu Lewis Edson Waterman a brevettare la prima penna stilografica moderna e da quel momento questo strumento da scrittura “portatile” non ha smesso di esercitare il suo incredibile fascino, su uomini e donne.

Le penne stilografiche Montegrappa, in particolare, hanno sempre parlato il linguaggio dell’eleganza diventando nel tempo accessori di gran classe da esibire al taschino, da mostrare sulla propria scrivania o da tirare fuori dalla borsetta all’occorrenza. Che si tratti di regali per occasioni importanti o di una scelta personale per vivere quotidianamente la passione per la scrittura, ci sono diversi modelli di penne stilografiche del celebre brand italiano che sanno raccontare al meglio le intricate sfumature del mondo femminile.

Penne stilografiche femminili: classe ed eleganza da scrivania e borsetta

La penna da borsetta per eccellenza è Gnomo Moods, che ha le dimensioni di un rossetto: appena 8 cm per un meccanismo di grande precisione racchiuso in una veste cromatica esclusiva. A colpire è soprattutto la capacità della resina artigianale Montegrappite di creare colori unici, grazie alla fase di miscela rigorosamente effettuata a mano nei laboratori di Bassano del Grappa.

Per le donne che amano i fiori il regalo ideale è una penna stilografica ispirata alla natura, Elmo 01 Fantasy Blooms. Sono tre le varianti pensate da Montegrappa per descrivere al meglio le tante sfumature dell’animo femminile. La genziana blu ispira una stilografica dal colore vibrante, adatta alle donne determinate e tenaci; la calla Lilly è il sensualissimo fiore da cui trae origine una penna dall’intenso nero, perfetta per donne che hanno fatto del fascino uno stile di vita; il giallo Iris è il colore delicato e tenue che caratterizza una stilografica dedicata a donne raggianti nella semplicità.

Uno dei regali più apprezzati firmato Montegrappa è la penna Felicità, sinuosa e accattivante, dall’esclusiva finitura perlata e caratterizzata dalla presenza di un must have del brand, la clip con sferetta rotante. Le vesti cromatiche tra cui scegliere sono decisamente vive e brillanti, pensate per donne che non temono di osare. Sugar Pink Dust, Red Velvet e Caramel Gold sono le declinazioni colorate della Felicità.

Tulip per Team Fox è la penna in edizione limitata creata dall’artista australiano Timothy John per finanziare la ricerca di una cura al morbo di Parkinson. A caratterizzare questo strumento da scrittura nato in nome della solidarietà è una clip a forma di tulipano, fiore da sempre associato all’altruismo e alla compassione. Un regalo da farsi e da fare considerando che parte del ricavato delle vendite è destinata alla fondazione Michael J. Fox.

Donne professioniste alle prese con l’educazione dei giovani ogni giorno? Per le insegnanti non c’è miglior regalo di una penna stilografica, che simboleggia ancora l’eterno potere della scrittura contro l’incessante avvento della tecnologia. Ispirata all’antica tradizione della mela come dono per le maestre, la Teacher’s Pen è semplice nella forma ma capace di ottime performance che lasciano il segno, proprio come l’istruzione sulla nostra vita.

E se i modelli in edizione limitata non dovessero incontrare i gusti della donna a cui stiamo pensando di regalare una penna Montegrappa è sempre possibile utilizzare il Configuratore, una piattaforma di personalizzazione che consente di creare una stilografica su misura in pochi click. Partendo dalla scelta dei modelli iconici del brand si possono selezionare le caratteristiche che dovrà possedere lo strumento da scrittura destinato a una donna appassionata, a una collezionista esperta o, semplicemente, a chi è in grado di apprezzare un regalo senza tempo, frutto dell’eccellente artigianalità Made in Italy.