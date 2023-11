Molto spesso si pensa che la notte sia uno spazio negativo popolato da insonni e teledipendenti. Se da una parte tutto ciò potrebbe essere vero, dall’altra parte la notte è un luogo temporale a cui sono stati dedicati fior di studi sociologici e scientifici, in cui molta gente si aggrega all’interno del web, di pub, bar o altri locali per fare quattro chiacchiere o passare alcune ore piacevoli ascoltando buona musica dal vivo. Di notte si trova il tempo per dedicarsi alle cose trascurate nel corso di una giornata fitta di impegni di lavoro, di conseguenza è chiaro che la notte rappresenta una risorsa importante per svolgere attività casalinghe, ludiche o sportive; infatti, è sempre più comune vedere nelle grandi città palestre che rimangono aperte fino a tarda ora. Nelle città metropolitane ci sono inoltre dei supermercati aperti 24 ore su 24 per consentire a chi finisce tardi l’orario lavorativo di fare la spesa comodamente nelle ore serali. Non solo locali o negozi, ma anche lo spazio ludico, tanto che sempre più giochi a livello mondiale hanno cominciato a introdurre la possibilità di un’ulteriore estrazione del gioco, come ad esempio il secondo sorteggio del Millionday alle 20:30 o come il 10eLotto offrendo un’estrazione serale che si svolge intorno alle 22:30.

La bellezza delle città by night

La notte rende decisamente più suggestive le città d’arte più belle del mondo. Quando scende la sera queste città offrono ai visitatori l’impareggiabile spettacolo dei monumenti illuminati dalle luci gialle o colorate. Per rimanere in casa nostra basti pensare a Roma con il Colosseo, ai Fori Imperiali, al Pantheon e alla Fontana di Trevi, poi ancora al duomo di Milano e ai canali di Venezia con le luci dei lampioni che si rispecchiano nell’acqua rendendo il paesaggio ancora più romantico. All’estero ci sono delle grandi città che si possono considerare una vera e propria patria della vita notturna in cui i locali e i centri commerciali sono sempre aperti. Secondo una recente classifica stilata nel 2023, sul podio delle prime tre ci sono New York, Las Vegas e Londra.

Vivere New York di notte

La Grande Mela è una città particolarmente attiva sia di giorno che di notte grazie a locali che accolgono gli avventori H24. I trasporti pubblici sono molto efficienti e non si fermano mai per condurre in ogni momento i visitatori da un capo all’altro della città. Particolarmente apprezzato dal popolo della notte è il Pouring Ribbons, un bar in cui scegliere tra molti cocktail suddivisi per categorie.

Las Vegas

Per la presenza sul territorio di tantissime sale da gioco, Las Vegas è conosciuta in tutto il mondo come la capitale del vizio in cui, inoltre, è possibile sposarsi in qualsiasi momento. Di notte la città brulica di gente che passa da un club all’altro per poi finire con il tentare la fortuna all’interno dei maestosi casinò che si trovano praticamente ovunque. Per gli amanti del lusso una tappa obbligatoria è il Vesper Bar che si trova all’interno del Cosmopolitan Hotel dall’arredamento sofisticato e classico. Per i più trasgressivi gli altri tre locali da non perdere sono Hakkansan Night club, XS e il Ghost Bar.

Una giro per i locali più rappresentativi di Londra

Eccoci infine a Londra, la città del vecchio continente che offre una movida per tutti i gusti passando dagli spettacoli di cabaret ai locali boutique dedicati ai turisti più sofisticati. Il Blue Bar, con le sue pareti dipinte di blu, è un luogo romantico in cui assaporare cocktail dedicati per palati esigenti. Il bar si trova presso il Berkeley Hotel e in certe sere offre ai clienti spettacoli musicali dal vivo. Per i turisti che amano ambienti più tradizionali e veraci segnaliamo il Jerusalem Tavern, pub in cui si può gustare una vasta gamma di birre locali.