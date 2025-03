La stagione 2024/2025 è entrata nella fase calda e a breve si avvicinerà lentamente verso la conclusione. Come intuibile, sono le più note big a dominare le classifiche dei vari campionati nazionali in giro per l’Europa. L’anno scorso il Bayer Leverkusen vinse a sorpresa la Bundesliga e arrivò anche alla finale di Europa League senza aver perso una partita tra tutte le competizioni, ma difficilmente stavolta assisteremo a un exploit del genere nel Vecchio Continente. Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia, Olanda e Portogallo: ecco com’è la situazione attuale…

Premier League

Inutile tergiversare: il Liverpool ha praticamente il titolo in tasca. Il vantaggio nei confronti dell’Arsenal secondo in graduatoria è troppo netto e, come se non bastasse, ultimamente i Gunners hanno perso punti utili in maniera fin troppo ingenua. I Reds si sono distinti sin da inizio campionato e stanno indubbiamente meritando la vittoria. L’ultimo trionfo del Liverpool in patria risale al 2020, ottenuto a 30 anni di distanza dal precedente.

Liga

Quest’anno il testa a testa tra Barcellona e Real Madrid sarà ancora più complicato. Anche l’Atletico Madrid ha tutte le carte in regola per conquistare il campionato spagnolo. L’impressione generale è che chi la spunterà alla fine riuscirà a farlo con una differenza minima in classifica. Sulla carta, comunque, sono le merengues a godere delle maggiori chance di successo. D’altro canto, anche in Champions League i ragazzi guidati da Carlo Ancelotti hanno fornito ampia dimostrazione della loro forza.

Serie A

Il Napoli si era laureato campione d’inverno, ma a febbraio ha perso la testa della classifica e da allora è iniziata una vera e propria battaglia di nervi con l’Inter campione in carica. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre è terminato in parità. Nel frattempo, anche l’Atalanta è risalita reinserendosi di fatto nella lotta per lo Scudetto. Indubbiamente, però, l’Inter è la compagine più attrezzata di tutte, nonché la più abituata a sostenere molteplici competizioni.

Bundesliga

Il Bayern Monaco è tornato ad essere il padrone del calcio tedesco. I bavaresi segnano come da tradizione goal a raffica e stanno dimostrando di possedere anche un ottimo reparto difensivo, con buona pace del Bayer Leverkusen che sperava di bissare il clamoroso trionfo di un anno fa. Anche le cifre per le scommesse della Bundesliga concordano nell’indicare il Bayern come favorito assoluto per il titolo. Eintracht Francoforte, Magonza, Friburgo e Lipsia, invece, possono lottare al massimo per un posto in Champions League.

Ligue 1

Il Paris Saint-Germain sembra praticamente insuperabile in Francia. Nel girone d’andata della Ligue 1 non ha subito neanche una sconfitta e a gennaio non ha badato a spese per rinforzarsi sul mercato, strappando Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Il distacco rispetto a Marsiglia, Nizza e Monaco è tale che i parigini si assicureranno il titolo con diverse giornate d’anticipo.

Eredivisie

In Olanda l’Ajax ha preso un bel vantaggio sul PSV, che a febbraio non ha vinto neanche una partita e ha iniziato il mese di marzo con una brutta sconfitta sul campo dei Go Ahead Eagles. I lancieri hanno la miglior difesa del campionato e hanno perso meno partite di tutti fin qui, di conseguenza sono i principali candidati al successo finale, sebbene le “lampadine” abbiano realizzato molti gol in più nel complesso.

Primeira Liga

Portogallo, terra delle os três grandes: Sporting Lisbona, Benfica e Porto stanno occupando le primissime posizioni della graduatoria e presentano statistiche tutto sommato simili. Di fatto la Primeira Liga è il campionato europeo più bilanciato di tutti. Anche i pronostici in merito appaiono fortemente incerti. Chi vincerà?